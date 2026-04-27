Nie Hiszpania ani Grecja. Zaskakujące, gdzie Polacy spędzą majówkę. Ten kierunek to absolutny hit

Weronika Papiernik
27 kwietnia 2026, 17:24
Majówka 2026. Najpopularniejsze kierunki Polaków
Ryanair opublikował listę najpopularniejszych kierunków, gdzie Polacy wylatują na majówkę 2026. Jakie kraje wybieramy na długi weekend majowy?

Prognozy pogody na majówkę nie są optymistyczne i Polacy szukają alternatyw, by spędzić kilka dni urlopu poza granicami naszego kraju.

Gdzie Polacy spędzą majówkę?

Majówka to dni wolne 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja). 2 maja obchodzony jest zaś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielu postanowiło w tym roku wylecieć za granicę. Ryanair wskazał najpopularniejsze miejsce, które wyjątkowo często odwiedzamy.

Majówka 2026. Najpopularniejsze kierunki Polaków

Zaskakującym kierunkiem, który wygrał są Włochy. Jak podaje Ryanair - wybrało 42 proc. klientów, rezerwujących podróże na dni między 30 kwietnia a 5 maja 2026 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania (20 proc.), a na trzecim Grecja (8 proc.). Kolejne miejsca to Chorwacja, Francja, Malta, Cypr, Portugalia i Czarnogóra.

Długi weekend majowy w tym roku będzie krótszy, bo wolny jest piątek 1 maja, zaś 3 maja przypada na niedzielę, i nie można za niego odebrać dodatkowego dnia wolnego. Według art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę. Przepisy nie obejmują świąt wypadających w niedzielę.

Na podium popularnych miast we Włoszech znalazły się Mediolan, Rzym oraz Bari.

