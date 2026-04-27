Prognozy pogody na majówkę nie są optymistyczne i Polacy szukają alternatyw, by spędzić kilka dni urlopu poza granicami naszego kraju.

Gdzie Polacy spędzą majówkę?

Ryanair opublikował listę najpopularniejszych kierunków na długi weekend majowy. Który kraj zwyciężył?

Majówka to dni wolne 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja). 2 maja obchodzony jest zaś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielu postanowiło w tym roku wylecieć za granicę. Ryanair wskazał najpopularniejsze miejsce, które wyjątkowo często odwiedzamy.

Majówka 2026. Najpopularniejsze kierunki Polaków

Zaskakującym kierunkiem, który wygrał są Włochy. Jak podaje Ryanair - wybrało 42 proc. klientów, rezerwujących podróże na dni między 30 kwietnia a 5 maja 2026 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania (20 proc.), a na trzecim Grecja (8 proc.). Kolejne miejsca to Chorwacja, Francja, Malta, Cypr, Portugalia i Czarnogóra.

Długi weekend majowy w tym roku będzie krótszy, bo wolny jest piątek 1 maja, zaś 3 maja przypada na niedzielę, i nie można za niego odebrać dodatkowego dnia wolnego. Według art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę. Przepisy nie obejmują świąt wypadających w niedzielę.

Na podium popularnych miast we Włoszech znalazły się Mediolan, Rzym oraz Bari.