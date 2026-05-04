Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwsza taka stolica na świecie. Zakazuje reklam burgerów i lotów samolotem

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 15:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Amsterdam
Amsterdam zakazuje publicznych reklam mięsa i paliw kopalnych/ShutterStock
Amsterdam, bo to o nim mowa, został pierwszą stolicą na świecie, która wprowadziła zakaz reklamowania produktów mięsnych oraz sektora opartego na paliwach kopalnych, w tym samochodów spalinowych i tanich lotów. Nowe przepisy mają wesprzeć plan miasta, zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Amsterdam zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych

Amsterdam zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi.

Zapomniane mięso na rosół. Kosztuje grosze i świetnie podkręca smak
Zapomniane mięso na rosół. Kosztuje grosze i świetnie podkręca smak

Amsterdam stał się pierwszą stolicą świata, która zakazała publicznych reklam mięsa i produktów z paliw kopalnych. Od 1 maja reklamy burgerów, samochodów benzynowych i linii lotniczych zostały usunięte z billboardów, wiat tramwajowych i stacji metra.

Miejscowi politycy twierdzą, że decyzja ta ma na celu dostosowanie wyglądu ulic Amsterdamu do celów ochrony środowiska wyznaczonych przez lokalny rząd.

Celem jest osiągnięcie przez stolicę Holandii neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. oraz zmniejszenie przez miejscową ludność spożycia mięsa o połowę w tym samym okresie.

"Pilny problem"

Kryzys klimatyczny to pilny problem. Jeśli chce się przodować w polityce klimatycznej, nie można wynajmować miejsc reklamowych na coś wręcz przeciwnego - powiedziała Anneke Veenhof z partii Zielona Lewica.

Większość ludzi nie rozumie, dlaczego gmina miałaby zarabiać na wynajmowaniu naszej przesrzeni publicznej na coś, czemu aktywnie się sprzeciwiamy - dodała.

Jak podaje BBC, mięso stanowiło stosunkowo niewielką część rynku reklamy zewnętrznej w Amsterdamie - szacunkowo stanowiło 0,1 proc. wydatków na reklamę, podczas gdy na produkty oparte na paliwach kopalnych przypadało około 4 proc.

Zamiast tego w reklamach dominowały marki odzieżowe, plakaty filmowe i telefony komórkowe.

Są głosy sprzeciwu

Holenderskie Stowarzyszenie Mięsne, reprezentujące branżę, nie jest zadowolone z tego posunięcia, które nazywa "niepożądanym sposobem wpływania na zachowania konsumentów". Dodaje, że mięso "dostarcza niezbędnych składników odżywczych i powinno pozostać widoczne i dostępne dla konsumentów".

Dodatkowo Holenderskie Stowarzyszenie Agentów Podróży i Organizatorów Wycieczek twierdzi, że zakaz reklamowania wakacji obejmujących podróże lotnicze stanowi nieproporcjonalne ograniczenie wolności handlowej przedsiębiorstw.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: mięsoreklamaAmsterdam
Powiązane
Erling Haaland wystąpił w reklamie piwa. W Norwegii wylała się na niego fala krytyki
Erling Haaland wystąpił w reklamie piwa. W Norwegii wylała się na niego fala krytyki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwsza taka stolica na świecie. Zakazuje reklam burgerów i lotów samolotem »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj