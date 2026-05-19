Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 roku?

W tym roku Boże Ciało wypada 4 czerwca, czyli standardowo w czwartek, co przy jednym dniu urlopu pozwala zaplanować czterodniowy wyjazd. To atrakcyjny termin, jeśli chcemy skorzystać z początku lata, ale jednocześnie uniknąć wyższych cen i większych tłumów.

A czy niedziela po Bożym Ciele 2026 będzie handlowa? Niedziela 7 czerwca 2026 roku nie będzie niedzielą handlową. Oznacza to, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.

Początek czerwca sprzyja zarówno wypoczynkowi nad morzem, jak i city breakom, wyjazdom do term, w tym podróżom do krajów sąsiadujących z Polską. Przy czterech dniach za granicą nie musimy planować pełnego urlopu: wystarczy dobrze dobrany kierunek, dogodny dojazd i hotel, który pozwoli odpocząć niezależnie od pogody. Aktualnie w ofertach widać, że nawet w popularnych krajach południa Europy wciąż można znaleźć bardzo przystępne cenowo propozycje – twierdzi Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Chorwacja: Adriatyk, wyspy i miasteczka z wakacyjnym klimatem

Chorwacja to nie tylko jeden z najpopularniejszych wyborów na wakacje, ale również udany pomysł na zagraniczny city break. Dla wielu podróżnych przewagą tego kraju jest możliwość dojazdu samochodem i dostępność połączeń lotniczych, dobrze rozwinięta infrastruktura i duża różnorodność miejscowości – od spokojnych kurortów na wyspach po dalmatyńskie miasteczka w pobliżu znanych atrakcji.

Pobyt dla dwóch osób w terminie czerwcowym można znaleźć m.in. w Malinskiej na wyspie Krk od 420 zł. Krk jest też jedną z najłatwiej dostępnych chorwackich wysp, ponieważ łączy ją ze stałym lądem most. Natomiast w Selce położonym niedaleko Crikvenicy ceny zaczynają się od 500 zł, a w Seget Donji – będącym dobrą bazą dla osób, które chcą odwiedzić Trogir, Split lub wybrać się na wycieczkę wzdłuż dalmatyńskiego wybrzeża – pobyty dostępne są od 520 zł.

Ciekawą propozycją w tym zestawieniu jest również Omiš, gdzie pobyt można zarezerwować od 550 zł. Miasteczko leży u ujścia rzeki Cetiny do Adriatyku i słynie nie tylko z plaż, ale też z górskiego krajobrazu, kanionu, punktów widokowych i atrakcji dla osób lubiących aktywny wypoczynek, takich jak rejsy, rafting czy piesze trasy.

Czarnogóra: Najtańsza czerwcówka nad Adriatykiem

Na długi weekend czerwcowy Czarnogóra zdecydowanie kusi cenami. To jeden z tych kierunków, w których już na początku czerwca można poczuć klimat lata, a jednocześnie uniknąć największego natężenia ruchu turystycznego. Plaże, nadmorskie promenady i możliwość krótkich wycieczek wzdłuż wybrzeża sprawiają, że nawet kilkudniowy pobyt może być bardzo różnorodny – mówi Triasun.

Przykładowo, w Budvie pobyt dla dwóch osób można znaleźć już od 220 zł. Kurort ten dobrze łączy plaże, starówkę i doświadczenia gastronomiczne. Atrakcyjne ceny dostępne są także w Kaluderacu, gdzie pobyt zaczyna się od 230 zł. W tej części wybrzeża można liczyć na kameralne plaże, zatoki i mniej komercyjny charakter. Z kolei Petrovac, z ofertami od 310 zł, znany jest z nadmorskiej promenady, plaży miejskiej i rodzinnej atmosfery.

Na południu kraju warto zwrócić uwagę na Dobrą Vodę, gdzie ceny zaczynają się od 430 zł. To miejscowość położona w rejonie Baru, ceniona za widoki na Adriatyk i dostęp do plaż. Może posłużyć też jako dobra baza do poznania południowej części czarnogórskiego wybrzeża, w tym Baru, Starego Baru czy okolic jeziora Szkoderskiego.

Słowacja: Góry, jezioro i termy blisko Polski

Chcąc pozostać bliżej domu, warto rozważyć Słowację na czerwcówkę 2026. Górskie krajobrazy, termy i wielość atrakcji sprawiają, że kraj może zaspokoić różne gusta. W Liptowskim Mikułaszu pobyt dla dwóch osób znajdziemy od 390 zł. Region ten jest jednym z najbardziej wszechstronnych turystycznie miejsc na Słowacji. W ciągu kilku dni można odwiedzić Tatralandię, zaplanować spacer lub rowerową wycieczkę nad Liptowską Marą, wybrać się do Doliny Demianowskiej albo skorzystać ze szlaków w Niżnych Tatrach.

Również Wysokie Tatry z cenami od 550 zł będą dobrym wyborem dla osób szukających górskiego charakteru wyjazdu. Początek czerwca sprzyja spacerom, korzystaniu z tras widokowych, przejazdom kolejką linową między tatrzańskimi miejscowościami i odpoczynkowi w hotelach z zapleczem wellness.

Węgry: Termalny relaks i naddunajski city break

Węgry na długi weekend czerwcowy pozwalają połączyć odpoczynek z wodą termalną, zwiedzaniem i dobrą kuchnią. Jako destynacja położona bliżej Polski niż kraje nad Adriatykiem, idealnie się sprawdzi na kilkudniową podróż.

W uzdrowiskowym Hajdúszoboszló pobyt dla dwóch osób można znaleźć od 570 zł. To jeden z najbardziej znanych węgierskich kurortów termalnych, wybierany przez osoby szukające relaksu w basenach i aquaparkach. Czerwcówka w takim miejscu nie musi być uzależniona od pogody, bo nawet gdy dzień nie sprzyja spacerom, główną atrakcją pozostają kąpiele termalne i hotelowe udogodnienia.

Z kolei Ostrzyhom, dostępny od 600 zł, będzie ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych historią, architekturą i wolniejszym city breakiem. Miasto położone nad Dunajem słynie z monumentalnej bazyliki i pięknych widoków na rzekę. W kilka dni można połączyć spacer po mieście, wizytę w zabytkach, rejs lub przejazd wzdłuż zakola Dunaju, a także wycieczkę do pobliskich miejscowości.

Czechy: Praga i Karlowe Wary na klasyczny city break

Czechy są jednym z najłatwiejszych logistycznie kierunków zagranicznych na kilkudniowy wypad z Polski. Szybki dojazd, atrakcyjne miasta, dobra gastronomia i szeroka baza hotelowa sprawiają, że to propozycja szczególnie korzystna na długi weekend zarówno dla osób planujących klasyczny city break, jak i pobyt uzdrowiskowy – podkreśla ekspert

W Pradze pobyt dla dwóch osób można znaleźć od 500 zł. Stolica kraju sprawdza się o każdej porze roku, ale początek czerwca szczególnie nadaje się do spędzania czasu na zewnątrz. Most Karola, Hradczany, Malá Strana, Rynek Staromiejski, Wełtawa, ogrody i liczne punkty widokowe – to wszystko pozwala wypełnić program nawet bardzo intensywnego city breaku.

Karlowe Wary, dostępne od 640 zł, to propozycja zdecydowanie uzdrowiskowa. Miasto słynie z eleganckiej architektury, kolumnad, źródeł mineralnych i spacerowego charakteru. Długi weekend można tu spędzić wolniej – korzystając z zaplecza rekreacyjnego w hotelu, spacerując po centrum albo wybierając się na punkty widokowe otaczające miasto.