Nowe regulacje Brukseli to bezpośrednia odpowiedź na renesans międzynarodowych podróży kolejowych oraz chaos, z jakim dziś muszą mierzyć się pasażerowie na stacjach przesiadkowych.

Jeden bilet na pociąg w Europie. Jak ma działać nowy system?

Obecnie planowanie dłuższej trasy transgranicznej bywa dla podróżnych drogą przez mękę. Konieczność kupowania oddzielnych biletów u różnych operatorów regionalnych i krajowych zniechęca do rezygnacji z samochodów czy samolotów.

Unijny plan zakłada stworzenie jednolitego systemu, w którym całą trasę - od stacji początkowej do docelowej - wyszukamy, porównamy i opłacimy w ramach jednej transakcji.

Co dokładnie się zmieni?

Najwięksi przewoźnicy kolejowi będą zobowiązani do pokazywania w swoich systemach również połączeń oferowanych przez bezpośrednią konkurencję. Wspólny bilet będzie można nabyć zarówno bezpośrednio u operatorów, jak i na niezależnych platformach rezerwacyjnych. Platformy sprzedażowe będą musiały prezentować opcje podróży w sposób obiektywny, pozwalając na łatwe porównanie cen, czasu przejazdu oraz emisji CO2.

Koniec problemów z opóźnieniami. UE rozszerza prawa pasażerów kolei

Największą barierą w podróżach z przesiadkami był dotychczas strach przed utratą kolejnego połączenia. W starym systemie pasażer kupujący osobne bilety na własną rękę zostawał w przypadku opóźnienia bez jakiejkolwiek pomocy. Nowe przepisy wprowadzają w tej kwestii rewolucyjną.

"Po wejściu nowych przepisów pasażer posiadający jeden wspólny bilet na całą trasę będzie objęty pełną ochroną. Jeśli dojdzie do spóźnienia lub utraty przesiadki, przewoźnicy będą zobowiązani do zapewnienia alternatywnego transportu do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów." Co więcej, podróżni zyskają prawo do rekompensaty finansowej za opóźnienie całej podróży, a wniosek o odszkodowanie będzie można złożyć nawet wtedy, gdy opóźnienie powstało z winy innego przewoźnika na trasie.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Propozycja Komisji Europejskiej nie staje się automatycznie obowiązującym prawem. Projekt trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Choć procedury legislacyjne wymagają czasu, eksperci rynku transportowego nie mają wątpliwości: kierunek na integrację europejskiej kolei jest już nieodwracalny.

Źródło: Polskiobserwator