Dziennik Gazeta Prawana logo

Oto 5 hitów na długi weekend w Boże Ciało. Ale uważaj - jedna decyzja szefa może zrujnować Twój urlop

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:54
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
?wi?tokrzyskie MaBa
Oto 5 hitów na długi weekend w Boże Ciało. Ale uważaj - jedna decyzja szefa może zrujnować Twój urlop/East News
Czy w Polsce da się odpocząć od tłumów? Zakopane, Trójmiasto, Karpacz czy Szklarska Poręba co roku przeżywają prawdziwe oblężenie, a znalezienie spokojnego miejsca na plaży, szlaku czy deptaku graniczy z cudem. Dlatego coraz więcej osób szuka alternatywy. Miejsc, w których można odpocząć, zwolnić tempo i nacieszyć się naturą - bez tłumów. Eksperci portalu rezerwacyjnego Triverna.pl wskazują pięć kierunków, w których zamiast kolejek i zatłoczonych promenad czekają spokojne krajobrazy, lokalny klimat i odpoczynek w rytmie "slow”.

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 roku?

W tym roku Boże Ciało wypada 4 czerwca, czyli standardowo w czwartek, co przy jednym dniu urlopu pozwala zaplanować czterodniowy wyjazd. To atrakcyjny termin, jeśli chcemy skorzystać z początku lata, ale jednocześnie uniknąć wyższych cen i większych tłumów. A czy niedziela po Bożym Ciele 2026 będzie handlowa? Niedziela 7 czerwca 2026 roku nie będzie niedzielą handlową. Oznacza to, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.

Odwołanie z urlopu a zwrot kosztów - jakie prawa ma pracownik?

Wszyscy pracownicy w Polsce mają ustawowe prawo do corocznego, nieprzerwanego i w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego. To, ile dni wolnego nam przysługuje, jest ściśle powiązane z naszym stażem pracy:

  • 20 dni – jeśli łączny czas zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat,
  • 26 dni – w przypadku przepracowania co najmniej 10 lat.

Kiedy szef może zmienić plany urlopowe?

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki, sprecyzował przepisy dotyczące przesunięcia lub przerwania wypoczynku. Pracodawca ma prawo zmienić termin zaplanowanego urlopu w wyjątkowych okolicznościach. Może się to stać na prośbę samego zatrudnionego lub z przyczyn leżących po stronie firmy - np. gdy nagła nieobecność pracownika sparaliżowałaby działanie przedsiębiorstwa.

Co dzieje się w momencie, gdy szef nagle każe nam wracać do obowiązków w trakcie wolnego? Według interpretacji Marcina Staneckiego, firma ma obowiązek pokryć wyłącznie bezpośrednie koszty, jakie pracownik wydał na organizację wypoczynku. Rekompensata nie obejmuje więc zakupów rzeczowych, takich jak np. sprzęt do nurkowania.

Obecnie w świecie prawa pracy toczy się dyskusja nad tym, czy pracodawca powinien zwracać również koszty podróży i pobytu członków rodziny odwołanego pracownika. Szef Państwowej Inspekcji Pracy opowiada się za tym szerszym wariantem, sprawiedliwie argumentując, że w takiej sytuacji urlop zostaje zepsuty nie tylko samemu zatrudnionemu, ale i jego najbliższym.

Początek miesiąca to doskonały moment na podróż - pogoda już sprzyja letniemu wypoczynkowi, a w kurortach unikniemy jeszcze wakacyjnych tłumów i wygórowanych cen. Gdzie warto się wybrać?

Polska Toskania

Położone w województwie świętokrzyskim Ponidzie od lat zachwyca tych, którzy szukają spokojnych krajobrazów, pagórków przypominających włoską Toskanię i kameralnego klimatu. Region rozciąga się pomiędzy Kielcami a Krakowem. Przyciąga uzdrowiskowym klimatem Buska-Zdroju, historyczną Wiślicą i renesansowym Pińczowem. To właśnie tutaj krajobraz tworzą łagodne wzgórza, rozległe pola, sady oraz dolina rzeki Nidy, a liczne punkty widokowe pozwalają podziwiać charakterystyczne dla tego regionu panoramy.

Wśród największych atrakcji regionu znajdują się Grodzisko Stradów – największe tego typu miejsce w Polsce, stepowy Rezerwat Skorocice z gipsowymi formacjami skalnymi czy Nadnidziański Park Krajobrazowy. Ponidzie jest także świetnym kierunkiem dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dużą popularnością cieszą się tu spływy kajakowe Nidą, która dzięki łagodnemu nurtowi sprawdza się również dla początkujących.

Lipiec czy sierpień? Sprawdziliśmy, kiedy będzie lepsza pogoda na urlop w Polsce [DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY]
Lipiec czy sierpień? Sprawdziliśmy, kiedy będzie lepsza pogoda na urlop w Polsce [DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY]

Spokojniejsza alternatywa dla Karkonoszy

Choć leżą tuż obok popularnych Karkonoszy, Góry Izerskie wciąż pozostają znacznie mniej zatłoczone. Region przyciąga rozległymi trasami pieszymi i rowerowymi, klimatycznymi schroniskami oraz surowym, niemal skandynawskim krajobrazem. Bazą wypadową najczęściej wybieraną przez turystów jest Świeradów-Zdrój, ale prawdziwy klimat Izerów najlepiej czuć na Hali Izerskiej i w legendarnej Chatce Górzystów słynącej z naleśników z jagodami.

Warto odwiedzić także Stóg Izerski, Wysoką Kopę czy Park Ciemnego Nieba, gdzie można obserwować gwiazdy z dala od miejskiego światła. Dla miłośników widoków świetnym wyborem będą Bobrowe Skały, Złoty Widok czy Zakręt Śmierci. Region obejmuje również Piechowice oraz czeską stronę Izerów, w tym Jizerkę i Torfowiska Doliny Izery, co dodatkowo poszerza możliwości spokojnego zwiedzania.

Nad Bałtykiem bez tłumów?

Choć polskie wybrzeże kojarzy się przede wszystkim z zatłoczonymi kurortami, wciąż można tu znaleźć miejscowości oferujące spokojniejszy wypoczynek, bez konieczności walki o miejsce na ręczniku. Jedną z nich jest Grzybowo nieopodal Kołobrzegu, znane z szerokiej, rodzinnej plaży i tras rowerowych prowadzących w stronę R10. Z kolei Stegna na Mierzei Wiślanej przyciąga sielskim klimatem, sosnowymi lasami i szeroką plażą oddaloną od największego wakacyjnego zgiełku, a dodatkowo oferuje dostęp do atrakcji Gdańska.

Dobrym wyborem są także Chałupy na Półwyspie Helskim. Ta niewielka miejscowość nad Zatoką Pucką, znana jest z warunków do kitesurfingu i spokojniejszej atmosfery niż w sąsiednich kurortach takich jak Władysławowo czy Jastarnia.

Mazury w wydaniu "slow"

Mazury od lat pozostają jednym z najpiękniejszych regionów Polski, ale także tutaj można znaleźć miejsca znacznie spokojniejsze niż największe żeglarskie kurorty. Jednym z nich jest Ruciane-Nida położone w sercu Puszczy Piskiej nad jeziorami Nidzkim i Bełdany. To idealna propozycja dla osób marzących o wypoczynku blisko natury - bez hałaśliwych motorówek i tłumów na promenadach.

Jezioro Nidzkie objęte jest strefą ciszy, dzięki czemu panują tu świetne warunki do żeglowania, kajaków czy wędkowania. W okolicy można odwiedzić zabytkową Śluzę Guzianka, wybrać się na spływ Krutynią lub spacerować po leśnych trasach Puszczy Piskiej. Ruciane-Nida to także dobry kierunek dla rodzin. Działają tu parki linowe, gospodarstwa agroturystyczne i liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego.

City break i natura bez pośpiechu

Lubelszczyzna to jeden z najbardziej niedocenianych regionów w Polsce. Łączy spokojne miasta pełne zabytków z rozległymi terenami zielonymi i wyjątkową przyrodą. Największą atrakcją regionu pozostaje Lublin, czyli jedno z najpiękniejszych renesansowych miast w kraju, z klimatycznym Starym Miastem, Bramą Krakowską i Podziemną Trasą Turystyczną.

Latem miasto przyciąga także Carnavalem Sztukmistrzów, który zamienia uliczki centrum w scenę widowisk i spektakli. Alternatywą dla Lublina jest spokojniejszy Chełm z unikalnymi podziemiami kredowymi i legendą o duchu Bieluchu. Miłośnicy natury powinni z kolei odwiedzić Poleski Park Narodowy z drewnianymi kładkami prowadzącymi przez bagna i torfowiska.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskawypoczynekurlop
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto 5 hitów na długi weekend w Boże Ciało. Ale uważaj - jedna decyzja szefa może zrujnować Twój urlop »
Zobacz
|
Nowa Toyota Land Cruiser FJ jedzie przez wodny bród w lesie, widoczny przód auta z napisem Toyota i Land Cruiser na tablicy rejestracyjnej
Cena nowej Toyoty pokazuje, jak daleko odjechał polski rynek. Ile kosztuje?
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Mniej niż 8/10 z nowego quizu 2026 i wracasz na kurs
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
30 pytań z historii. Wielki quiz na miarę mistrza. Jeśli masz pamięć do dat, to ten sprawdzian jest dla ciebie
Ciekawostki z historii Polski. Każdy z wynikiem 10/10 to ekspert. Quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj