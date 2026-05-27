Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 roku?

W tym roku Boże Ciało wypada 4 czerwca, czyli standardowo w czwartek, co przy jednym dniu urlopu pozwala zaplanować czterodniowy wyjazd. To atrakcyjny termin, jeśli chcemy skorzystać z początku lata, ale jednocześnie uniknąć wyższych cen i większych tłumów. A czy niedziela po Bożym Ciele 2026 będzie handlowa? Niedziela 7 czerwca 2026 roku nie będzie niedzielą handlową. Oznacza to, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.

Odwołanie z urlopu a zwrot kosztów - jakie prawa ma pracownik?

Wszyscy pracownicy w Polsce mają ustawowe prawo do corocznego, nieprzerwanego i w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego. To, ile dni wolnego nam przysługuje, jest ściśle powiązane z naszym stażem pracy:

20 dni – jeśli łączny czas zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat,

26 dni – w przypadku przepracowania co najmniej 10 lat.

Kiedy szef może zmienić plany urlopowe?

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki, sprecyzował przepisy dotyczące przesunięcia lub przerwania wypoczynku. Pracodawca ma prawo zmienić termin zaplanowanego urlopu w wyjątkowych okolicznościach. Może się to stać na prośbę samego zatrudnionego lub z przyczyn leżących po stronie firmy - np. gdy nagła nieobecność pracownika sparaliżowałaby działanie przedsiębiorstwa.

Co dzieje się w momencie, gdy szef nagle każe nam wracać do obowiązków w trakcie wolnego? Według interpretacji Marcina Staneckiego, firma ma obowiązek pokryć wyłącznie bezpośrednie koszty, jakie pracownik wydał na organizację wypoczynku. Rekompensata nie obejmuje więc zakupów rzeczowych, takich jak np. sprzęt do nurkowania.

Obecnie w świecie prawa pracy toczy się dyskusja nad tym, czy pracodawca powinien zwracać również koszty podróży i pobytu członków rodziny odwołanego pracownika. Szef Państwowej Inspekcji Pracy opowiada się za tym szerszym wariantem, sprawiedliwie argumentując, że w takiej sytuacji urlop zostaje zepsuty nie tylko samemu zatrudnionemu, ale i jego najbliższym.

Początek miesiąca to doskonały moment na podróż - pogoda już sprzyja letniemu wypoczynkowi, a w kurortach unikniemy jeszcze wakacyjnych tłumów i wygórowanych cen. Gdzie warto się wybrać?

Polska Toskania

Położone w województwie świętokrzyskim Ponidzie od lat zachwyca tych, którzy szukają spokojnych krajobrazów, pagórków przypominających włoską Toskanię i kameralnego klimatu. Region rozciąga się pomiędzy Kielcami a Krakowem. Przyciąga uzdrowiskowym klimatem Buska-Zdroju, historyczną Wiślicą i renesansowym Pińczowem. To właśnie tutaj krajobraz tworzą łagodne wzgórza, rozległe pola, sady oraz dolina rzeki Nidy, a liczne punkty widokowe pozwalają podziwiać charakterystyczne dla tego regionu panoramy.

Wśród największych atrakcji regionu znajdują się Grodzisko Stradów – największe tego typu miejsce w Polsce, stepowy Rezerwat Skorocice z gipsowymi formacjami skalnymi czy Nadnidziański Park Krajobrazowy. Ponidzie jest także świetnym kierunkiem dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dużą popularnością cieszą się tu spływy kajakowe Nidą, która dzięki łagodnemu nurtowi sprawdza się również dla początkujących.

Spokojniejsza alternatywa dla Karkonoszy

Choć leżą tuż obok popularnych Karkonoszy, Góry Izerskie wciąż pozostają znacznie mniej zatłoczone. Region przyciąga rozległymi trasami pieszymi i rowerowymi, klimatycznymi schroniskami oraz surowym, niemal skandynawskim krajobrazem. Bazą wypadową najczęściej wybieraną przez turystów jest Świeradów-Zdrój, ale prawdziwy klimat Izerów najlepiej czuć na Hali Izerskiej i w legendarnej Chatce Górzystów słynącej z naleśników z jagodami.

Warto odwiedzić także Stóg Izerski, Wysoką Kopę czy Park Ciemnego Nieba, gdzie można obserwować gwiazdy z dala od miejskiego światła. Dla miłośników widoków świetnym wyborem będą Bobrowe Skały, Złoty Widok czy Zakręt Śmierci. Region obejmuje również Piechowice oraz czeską stronę Izerów, w tym Jizerkę i Torfowiska Doliny Izery, co dodatkowo poszerza możliwości spokojnego zwiedzania.

Nad Bałtykiem bez tłumów?

Choć polskie wybrzeże kojarzy się przede wszystkim z zatłoczonymi kurortami, wciąż można tu znaleźć miejscowości oferujące spokojniejszy wypoczynek, bez konieczności walki o miejsce na ręczniku. Jedną z nich jest Grzybowo nieopodal Kołobrzegu, znane z szerokiej, rodzinnej plaży i tras rowerowych prowadzących w stronę R10. Z kolei Stegna na Mierzei Wiślanej przyciąga sielskim klimatem, sosnowymi lasami i szeroką plażą oddaloną od największego wakacyjnego zgiełku, a dodatkowo oferuje dostęp do atrakcji Gdańska.

Dobrym wyborem są także Chałupy na Półwyspie Helskim. Ta niewielka miejscowość nad Zatoką Pucką, znana jest z warunków do kitesurfingu i spokojniejszej atmosfery niż w sąsiednich kurortach takich jak Władysławowo czy Jastarnia.

Mazury w wydaniu "slow"

Mazury od lat pozostają jednym z najpiękniejszych regionów Polski, ale także tutaj można znaleźć miejsca znacznie spokojniejsze niż największe żeglarskie kurorty. Jednym z nich jest Ruciane-Nida położone w sercu Puszczy Piskiej nad jeziorami Nidzkim i Bełdany. To idealna propozycja dla osób marzących o wypoczynku blisko natury - bez hałaśliwych motorówek i tłumów na promenadach.

Jezioro Nidzkie objęte jest strefą ciszy, dzięki czemu panują tu świetne warunki do żeglowania, kajaków czy wędkowania. W okolicy można odwiedzić zabytkową Śluzę Guzianka, wybrać się na spływ Krutynią lub spacerować po leśnych trasach Puszczy Piskiej. Ruciane-Nida to także dobry kierunek dla rodzin. Działają tu parki linowe, gospodarstwa agroturystyczne i liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego.

City break i natura bez pośpiechu

Lubelszczyzna to jeden z najbardziej niedocenianych regionów w Polsce. Łączy spokojne miasta pełne zabytków z rozległymi terenami zielonymi i wyjątkową przyrodą. Największą atrakcją regionu pozostaje Lublin, czyli jedno z najpiękniejszych renesansowych miast w kraju, z klimatycznym Starym Miastem, Bramą Krakowską i Podziemną Trasą Turystyczną.

Latem miasto przyciąga także Carnavalem Sztukmistrzów, który zamienia uliczki centrum w scenę widowisk i spektakli. Alternatywą dla Lublina jest spokojniejszy Chełm z unikalnymi podziemiami kredowymi i legendą o duchu Bieluchu. Miłośnicy natury powinni z kolei odwiedzić Poleski Park Narodowy z drewnianymi kładkami prowadzącymi przez bagna i torfowiska.