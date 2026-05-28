Długi weekend na Boże Ciało. Gdzie jeszcze można złapać dobrą ofertę

Największą popularnością na Boże Ciało cieszą się kierunki południowej Europy. Liczba rezerwacji w internetowym biurze podróży eSky.pl zwiększyła się aż 3-krotnie w porównaniu do 2025 r.

Kierunek Morze Śródziemne na długi weekend

Królują Włochy, Hiszpania i Grecja. Równie atrakcyjne cenowo i instagramowo są wyjazdy m.in. do Bułgarii, Rumunii czy Albanii, które można jeszcze śmiało rezerwować. Te kraje, z jednej strony zaspokajają potrzebę odkrywania nowego miejsca i doświadczania unikalnego klimatu, a z drugiej strony pozwalają na błogi wypoczynek w blasku słońca. Dobrze połączone walory: ceny, klimatu i nowych doświadczeń, od kulinariów po nieco egzotyczną kulturę. – Długie weekendy już na stałe wpisały się w podróżnicze zwyczaje Polaków. W przypadku Bożego Ciała widzimy, że wielu naszych użytkowników traktuje ten termin jako przedsmak wakacji. Wybierają wyjazdy, które pozwalają zarówno odpocząć, jak i poczuć atmosferę nowego miejsca bez konieczności planowania dłuższego urlopu, który oszczędzają na szczyt sezonu – komentuje Joanna Kwiatkowska, Product Manager w internetowym biurze podróży eSky Group.

Podpowiedź, jak wybrać korzystną ofertę na długi weekend

Wśród użytkowników eSky.pl dominują podróże dla dwóch osób, które odpowiadają za około 40 proc. wszystkich rezerwacji. Coraz częściej na wyjazd w okolicach długie czerwcowego weekendu decydują się również rodziny (25 proc.). Widać wyraźnie, że Polacy stawiają na komfort: 43 proc. rezerwacji obejmuje hotele 4-gwiazdkowe, a ponad połowa klientów wybiera noclegi ze śniadaniem.

City break w stolicy Rumunii idealny na długi weekend

Ciekawą opcją na city break może być Bukareszt. Szczególnie polecam miłośnikom architektury, ponieważ jw. Mieście jest wiele zachwycających miejsc pod tym katem. Od secesji, modernizmu po mini cerkiewki położone w nieoczywistych miejscach, gdzieś pomiędzy socjalistycznymi molochami. Za przelot oraz hotel ze śniadaniem użytkownicy eSky.pl zapłacą od 949 zł za osobę. Stolica Rumunii coraz częściej przyciąga turystów szukających mniej oczywistych europejskich miast, pełnych klimatycznych kawiarni, szerokich bulwarów i architektury łączącej historię z nowoczesnością. Osobiście polecam jako kierunek idealny na intensywny dłuższy weekend pełen spacerów i odkrywania lokalnego życia.

Czerwcowy długi weekend w rytmie slow

Na podróżników szukających spokojniejszego tempa czeka także Sofia. Czterodniowy wyjazd w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniem jest dostępny od 989 zł za osobę. Stolica Bułgarii pozwala połączyć miejski wypoczynek z bliskością natury i górskich krajobrazów, a przy tym nadal pozostaje jednym z mniej zatłoczonych i tańszych kierunków na europejskiej mapie miast. Warto odwiedzić nim stanie się zadeptane i modne.

Długi weekend na Riwierze Albańskiej

Wśród dostępnych jeszcze ofert na Boże Ciało znajduje się też m.in. Golem na Riwierze Albańskiej. 4 dni w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem można znaleźć już od 1019 zł za osobę. To propozycja dla osób, które chcą połączyć spokojny wypoczynek nad Adriatykiem z odkrywaniem jednego z najszybciej zyskujących popularność kierunków w Europie. Albania przyciąga nie tylko pogodą i plażami, ale też autentyczną atmosferą i lokalną kuchnią. Kawa w bunkrze smakuje zupełnie inaczej.