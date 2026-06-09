Najlepszy kraj na emeryturę za granicą

W opublikowanym przez niemiecki portal ekonomiczno-społeczny gegen-hartz.de zestawieniu, to właśnie ojczyzna Homera okazała się bezkonkurencyjna. Twórcy raportu poddali ocenie szereg kluczowych wskaźników - od czysto finansowych, po te związane z codziennym komfortem i bezpieczeństwem.

Dla Europejczyków wybór tego kraju niesie za sobą potężny atut logistyczny: członkostwo w Unii Europejskiej. Przeprowadzka w obrębie Wspólnoty oszczędza seniorom biurokratycznej drogi przez mękę. Transfer comiesięcznych świadczeń, koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych czy korzystanie z publicznej służby zdrowia opierają się na jasnych, unijnych przepisach, co diametralnie upraszcza aklimatyzację w nowym miejscu.

Finanse i słońce, czyli grecki przepis na udaną jesień życia

Na tak wysokie notowania Grecji złożyły się przede wszystkim dwa elementy:

Ulga dla portfela : Poza obieranymi przez rzesze turystów kurortami i luksusowymi wyspami, koszty codziennego utrzymania są tam wyjątkowo atrakcyjne. Ceny podstawowych produktów, usług oraz stałe opłaty mieszkaniowe pozwalają osobom ze stałym, ale skromniejszym uposażeniem na znacznie więcej swobody finansowej niż w bogatszych rejonach Europy.

: Poza obieranymi przez rzesze turystów kurortami i luksusowymi wyspami, koszty codziennego utrzymania są tam wyjątkowo atrakcyjne. Ceny podstawowych produktów, usług oraz stałe opłaty mieszkaniowe pozwalają osobom ze stałym, ale skromniejszym uposażeniem na znacznie więcej swobody finansowej niż w bogatszych rejonach Europy. Zbawienny klimat: Długie, słoneczne lato i łagodna zima to nie tylko kwestia przyjemności. Taka pogoda stymuluje do ruchu na świeżym powietrzu, co ma zbawienny wpływ na kondycję fizyczną, stawy oraz ogólną witalność starszych osób.

Eksperci zajmujący się migracjami zarobkowymi i emerytalnymi studzą jednak nadmierny entuzjazm i przypominają, że suche statystyki bywają zdradliwe. Średnia krajowa rzadko kiedy oddaje realia konkretnej prowincji czy miasteczka.

Na co zwracać uwage przed przerpowadzką?

Zupełnie inaczej wygląda codzienność w tętniących życiem Atenach, inaczej na popularnej wyspie w lipcu, a jeszcze inaczej w małej, nadmorskiej wiosce w styczniu, kiedy zamiera ruch turystyczny, a lokalne sklepy czy autobusy zawieszają kursowanie. Przed podjęciem tej fundamentalnej decyzji, każdy senior powinien odrobić "zadanie domowe" i przeanalizować kluczowe kwestie. Obecność przychodni pierwszego kontaktu to za mało. Warto sprawdzić, jak daleko od potencjalnego domu przyjmują lekarze specjaliści i jak zorganizowane jest ratownictwo medyczne.

Przeniesienie rezydencji podatkowej wiąże się z koniecznością dokładnego zbadania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, by nie stracić części emerytury. Brak znajomości języka greckiego może stać się barierą nie do przebicia w mniejszych urzędach czy przy załatwianiu spraw związanych z mediami i internetem.

Warto wkalkulować w plany scenariusz, w którym z wiekiem będziemy potrzebować stałej opieki pielęgniarskiej lub pomocy w prowadzeniu domu, i zorientować się w kosztach takich usług.

Źródło: Polskiobserwator