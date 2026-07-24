Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy?

Wskutek wielomiesięcznej suszy oraz drastycznego wzrostu zużycia wody w szczycie ruchu turystycznego nadzwyczajne środki wdrożono na siedmiu wyspach. Restrykcje i procedury kryzysowe objęły:

Tinos

Alonisos

Astypalea

Karpathos

Leros

Patmos

Symi

Wprowadzenie stanu wyjątkowego ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur i przyspieszenie działań ratunkowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie finansowanie oraz budowa nowych instalacji odsalania wody morskiej, organizacja transportu wodnego z lądu oraz konieczna modernizacja lokalnych sieci wodociągowych.

Dramatyczna sytuacja na Astypalei i apel do turystów

Szczególnie trudne warunki panują na wyspie Astypalea. Według doniesień agencji Reuters, lokalny zbiornik retencyjny zachował zaledwie około jedną szóstą swojej normalnej pojemności. Aby zagwarantować wodę pitną dla ludzi, władze musiały drastycznie ograniczyć jej zużycie w rolnictwie i natychmiast przyspieszyć prace nad stacją odsalania.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez portal PolskiObserwator, za ten stan odpowiadają rekordowo wysokie temperatury, anomalie pogodowe oraz skąpe opady deszczu, na co zwraca uwagę również serwis libre.gr. Problem potęguje ogromna fala wczasowiczów.

"Latem sytuację dodatkowo komplikuje napływ milionów turystów, który powoduje gwałtowny wzrost zużycia wody" czytamy.

W obliczu zagrożenia część obiektów hotelowych na dotkniętych kryzysem terenach zaczęła nagradzać gości specjalnymi bonami lub zniżkami w zamian za rezygnację z codziennego prania ręczników czy sprzątania pokoi.

Czy podróż do Grecji jest bezpieczna?

Obecnie nie ma żadnych restrykcji ani zakazów dotyczących podróżowania na wspomniane wyspy. Administracja lokalna zaznacza jednak, że kluczowa jest pełna współpraca zarówno ze strony stałych mieszkańców, jak i odwiedzających. Bezpieczeństwo i dostępność zasobów w nadchodzących tygodniach zależą od oszczędnego podejścia każdego z nas oraz od wystąpienia upragnionych opadów deszczu.