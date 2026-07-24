Dziennik Gazeta Prawana logo

Kryzys w Grecji. Siedem wysp ogłasza stan wyjątkowy, władze apelują do turystów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:14
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Syros, Grecja
Wielka susza paraliżuje greckie wyspy. Stan wyjątkowy i pilne ostrzeżenia dla wczasowiczów/Shutterstock
Wakacyjny odpoczynek w Grecji w wielu regionach stał się w tym sezonie znacznie trudniejszy, niż zakładano. Jak informuje serwis PolskiObserwator, kilka znanych greckich wysp mierzy się z głębokim kryzysem wodnym. Sytuacja zmusiła tamtejsze władze do ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wystosowania pilnych apeli o racjonalne gospodarowanie zasobami.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy?

Wskutek wielomiesięcznej suszy oraz drastycznego wzrostu zużycia wody w szczycie ruchu turystycznego nadzwyczajne środki wdrożono na siedmiu wyspach. Restrykcje i procedury kryzysowe objęły:

Myśliwiec NATO w płomieniach. Groźny incydent na lotnisku w Grecji
Myśliwiec NATO w płomieniach. Groźny incydent na lotnisku w Grecji
  • Tinos
  • Alonisos
  • Astypalea
  • Karpathos
  • Leros
  • Patmos
  • Symi

Wprowadzenie stanu wyjątkowego ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur i przyspieszenie działań ratunkowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie finansowanie oraz budowa nowych instalacji odsalania wody morskiej, organizacja transportu wodnego z lądu oraz konieczna modernizacja lokalnych sieci wodociągowych.

Dramatyczna sytuacja na Astypalei i apel do turystów

Szczególnie trudne warunki panują na wyspie Astypalea. Według doniesień agencji Reuters, lokalny zbiornik retencyjny zachował zaledwie około jedną szóstą swojej normalnej pojemności. Aby zagwarantować wodę pitną dla ludzi, władze musiały drastycznie ograniczyć jej zużycie w rolnictwie i natychmiast przyspieszyć prace nad stacją odsalania.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez portal PolskiObserwator, za ten stan odpowiadają rekordowo wysokie temperatury, anomalie pogodowe oraz skąpe opady deszczu, na co zwraca uwagę również serwis libre.gr. Problem potęguje ogromna fala wczasowiczów.

"Latem sytuację dodatkowo komplikuje napływ milionów turystów, który powoduje gwałtowny wzrost zużycia wody" czytamy.

W obliczu zagrożenia część obiektów hotelowych na dotkniętych kryzysem terenach zaczęła nagradzać gości specjalnymi bonami lub zniżkami w zamian za rezygnację z codziennego prania ręczników czy sprzątania pokoi.

Czy podróż do Grecji jest bezpieczna?

Obecnie nie ma żadnych restrykcji ani zakazów dotyczących podróżowania na wspomniane wyspy. Administracja lokalna zaznacza jednak, że kluczowa jest pełna współpraca zarówno ze strony stałych mieszkańców, jak i odwiedzających. Bezpieczeństwo i dostępność zasobów w nadchodzących tygodniach zależą od oszczędnego podejścia każdego z nas oraz od wystąpienia upragnionych opadów deszczu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: stan wyjątkowyturyściwakacjegrecja
Powiązane
Krynica-Zdrój
Alternatywa dla Zakopanego. Ten kierunek to hit na wakacje bez tłumów
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryzys w Grecji. Siedem wysp ogłasza stan wyjątkowy, władze apelują do turystów »
Zobacz
|
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Maja Ostaszewska w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Przedostatni odcinek hitu
seniorzy, smartfon, emerytura
800 zł dla emerytów za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną nowy dodatek?
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Syros, Grecja
Kryzys w Grecji. Siedem wysp ogłasza stan wyjątkowy, władze apelują do turystów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj