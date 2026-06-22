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Raj all inclusive wprowadza zakaz dla milionów turystów. Nawet 5 tys. euro kary za takie zachowanie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:07
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Turcja
Raj all inclusive wprowadza zakaz dla milionów turystów. Nawet 5 tys. euro kary za takie zachowanie/shutterstock
Turcja wypowiada wojnę tytoniowi. Planowane przepisy mogą słono kosztować nieuważnych turystów. Lokalne władze już teraz wprowadzają całkowity zakaz palenia na najpopularniejszych plażach, a rząd zapowiada rozszerzenie restrykcji na całą przestrzeń publiczną. Gdzie zapalenie papierosa może wiązać się z wysokim mandatem?

Władze Turcji pracują nad nowymi, rygorystycznymi przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych, które mogą znacząco wpłynąć na plany wakacyjne milionów turystów. Planowane zmiany mają charakter bezprecedensowy i docelowo zmierzają do wyeliminowania tytoniu z przestrzeni publicznej.

Ambitne plany i nowe strefy wolne od dymu

Projektowane przepisy zakładają nie tylko surowe ograniczenia w paleniu, ale w perspektywie długoterminowej także zakaz sprzedaży, importu oraz produkcji wyrobów tytoniowych, obejmujący również e-papierosy.

Warto zaznaczyć, że w prowincji Antalya już poczyniono pierwsze kroki w tym kierunku. Cztery popularne plaże - Lara, Belek, Çamyuva oraz Beach Park - zostały oficjalnie uznane za "strefy wolne od dymu tytoniowego". Władze wprowadziły tam całkowity zakaz palenia, argumentując to troską o czystość plaż oraz ochronę dzieci przed skutkami biernego palenia. Osoby wypoczywające w tym regionie muszą liczyć się z przestrzeganiem tych zasad już teraz.

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Gdzie jeszcze może obowiązywać zakaz?

Planowane ogólnokrajowe regulacje mają stopniowo rozszerzać listę miejsc objętych całkowitym zakazem palenia. Zgodnie z doniesieniami, restrykcje mają dotyczyć niemal całej przestrzeni publicznej, w tym:

  • plaż,
  • placów zabaw i obiektów sportowych,
  • ulic i przestrzeni miejskich,
  • ogródków kawiarnianych oraz restauracyjnych,
  • placówek medycznych, szkół oraz miejsc kultu religijnego.

Wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Egzekwowanie nowych zasad ma być bardzo surowe. Już obecnie za palenie w niedozwolonych miejscach grożą mandaty, a w przypadku kierowców prowadzących pojazdy (w tym taksówkarzy i kierowców transportu publicznego) przepisy są wyjątkowo restrykcyjne.

Jak podaje portal "Polskiobserwator", w mediach pojawiają się informacje o możliwych karach sięgających nawet 5 tysięcy euro. Dla doprecyzowania, aktualna grzywna za palenie w miejscach objętych zakazem wynosi 1764 liry tureckie (ok. 140 zł), natomiast w ramach nowych propozycji stawka ta ma wzrosnąć do 5 tys. lir (ok. 390 zł). Warto pamiętać, że kontrola przestrzegania zakazów może odbywać się nawet z wykorzystaniem kamer monitoringu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mandatturyścikaryTurcja
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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