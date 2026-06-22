Władze Turcji pracują nad nowymi, rygorystycznymi przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych, które mogą znacząco wpłynąć na plany wakacyjne milionów turystów. Planowane zmiany mają charakter bezprecedensowy i docelowo zmierzają do wyeliminowania tytoniu z przestrzeni publicznej.

Ambitne plany i nowe strefy wolne od dymu

Projektowane przepisy zakładają nie tylko surowe ograniczenia w paleniu, ale w perspektywie długoterminowej także zakaz sprzedaży, importu oraz produkcji wyrobów tytoniowych, obejmujący również e-papierosy.

Warto zaznaczyć, że w prowincji Antalya już poczyniono pierwsze kroki w tym kierunku. Cztery popularne plaże - Lara, Belek, Çamyuva oraz Beach Park - zostały oficjalnie uznane za "strefy wolne od dymu tytoniowego". Władze wprowadziły tam całkowity zakaz palenia, argumentując to troską o czystość plaż oraz ochronę dzieci przed skutkami biernego palenia. Osoby wypoczywające w tym regionie muszą liczyć się z przestrzeganiem tych zasad już teraz.

Gdzie jeszcze może obowiązywać zakaz?

Planowane ogólnokrajowe regulacje mają stopniowo rozszerzać listę miejsc objętych całkowitym zakazem palenia. Zgodnie z doniesieniami, restrykcje mają dotyczyć niemal całej przestrzeni publicznej, w tym:

plaż,

placów zabaw i obiektów sportowych,

ulic i przestrzeni miejskich,

ogródków kawiarnianych oraz restauracyjnych,

placówek medycznych, szkół oraz miejsc kultu religijnego.

Wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Egzekwowanie nowych zasad ma być bardzo surowe. Już obecnie za palenie w niedozwolonych miejscach grożą mandaty, a w przypadku kierowców prowadzących pojazdy (w tym taksówkarzy i kierowców transportu publicznego) przepisy są wyjątkowo restrykcyjne.

Jak podaje portal "Polskiobserwator", w mediach pojawiają się informacje o możliwych karach sięgających nawet 5 tysięcy euro. Dla doprecyzowania, aktualna grzywna za palenie w miejscach objętych zakazem wynosi 1764 liry tureckie (ok. 140 zł), natomiast w ramach nowych propozycji stawka ta ma wzrosnąć do 5 tys. lir (ok. 390 zł). Warto pamiętać, że kontrola przestrzegania zakazów może odbywać się nawet z wykorzystaniem kamer monitoringu.