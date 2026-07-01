Trzy akcje ratunkowe w ciągu kilku godzin

Wyzwania dla ratowników rozpoczęły się wczesnym popołudniem w poniedziałek. Jak podaje TOPR w swoim komunikacie:

"O godzinie 14.42 do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy".

Niespełna godzinę później, o 15.17, wpłynęło kolejne wezwanie z tego samego rejonu - tym razem pomoc była potrzebna dwójce turystów. O 16.54 ratownicy po raz trzeci wysłali śmigłowiec w rejon Koziej Przełęczy. Na miejscu okazało się, że pomocy wymaga nie tylko zgłaszająca osoba, ale również dwie kolejne, które przebywały w jej towarzystwie. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na lądowisko w Zakopanem.

Brak opieki i nieodpowiednie przygotowanie

W toku działań ratowniczych ustalono, że wszyscy uratowani nastolatkowie byli częścią jednej, zorganizowanej wycieczki. Według informacji przekazanych przez TOPR, grupa rozproszyła się podczas burzy w wysokogórskim terenie. Ze względu na fakt, że turyści byli osobami nieletnimi, na miejsce wezwano policję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Ratownicy nie mają wątpliwości, że sytuacji można było uniknąć. W swoim apelu podkreślają, że cel wycieczki powinien być zawsze dostosowany do umiejętności uczestników oraz panujących warunków atmosferycznych.

Ważne przypomnienie dla opiekunów grup

Incydent na Orlej Perci jest przestrogą dla organizatorów wycieczek szkolnych. TOPR przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa w Tatrzańskim Parku Narodowym: