Trzy akcje ratunkowe w ciągu kilku godzin
Wyzwania dla ratowników rozpoczęły się wczesnym popołudniem w poniedziałek. Jak podaje TOPR w swoim komunikacie:
"O godzinie 14.42 do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy".
Niespełna godzinę później, o 15.17, wpłynęło kolejne wezwanie z tego samego rejonu - tym razem pomoc była potrzebna dwójce turystów. O 16.54 ratownicy po raz trzeci wysłali śmigłowiec w rejon Koziej Przełęczy. Na miejscu okazało się, że pomocy wymaga nie tylko zgłaszająca osoba, ale również dwie kolejne, które przebywały w jej towarzystwie. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na lądowisko w Zakopanem.
Brak opieki i nieodpowiednie przygotowanie
W toku działań ratowniczych ustalono, że wszyscy uratowani nastolatkowie byli częścią jednej, zorganizowanej wycieczki. Według informacji przekazanych przez TOPR, grupa rozproszyła się podczas burzy w wysokogórskim terenie. Ze względu na fakt, że turyści byli osobami nieletnimi, na miejsce wezwano policję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Ratownicy nie mają wątpliwości, że sytuacji można było uniknąć. W swoim apelu podkreślają, że cel wycieczki powinien być zawsze dostosowany do umiejętności uczestników oraz panujących warunków atmosferycznych.
Ważne przypomnienie dla opiekunów grup
Incydent na Orlej Perci jest przestrogą dla organizatorów wycieczek szkolnych. TOPR przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa w Tatrzańskim Parku Narodowym:
- Obowiązek przewodnika: Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą przebywać na terenie TPN tylko pod opieką wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego.
- Rola przewodnika: Osoba ta nie tylko przekazuje wiedzę o terenie, ale przede wszystkim dba o bezpieczeństwo grupy, dobierając trasę do możliwości podopiecznych i aktualnej pogody.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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