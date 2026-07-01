Dziennik Gazeta Prawana logo

"Nie są w stanie zejść". TOPR podrywał śmigłowiec trzy razy, na lądowisko wezwano policję

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
wczoraj, 09:10
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Orla Perć
"Nie są w stanie zejść". TOPR podrywał śmigłowiec trzy razy, na lądowisko wezwano policję/Shutterstock
Orla Perć, uznawana za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających szlaków w Tatrach, stała się areną serii niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) musieli wielokrotnie podrywać śmigłowiec, by ewakuować grupę nastolatków, którzy w trudnych warunkach atmosferycznych nie byli w stanie kontynuować wycieczki.

Trzy akcje ratunkowe w ciągu kilku godzin

Wyzwania dla ratowników rozpoczęły się wczesnym popołudniem w poniedziałek. Jak podaje TOPR w swoim komunikacie:

"O godzinie 14.42 do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy".

Niespełna godzinę później, o 15.17, wpłynęło kolejne wezwanie z tego samego rejonu - tym razem pomoc była potrzebna dwójce turystów. O 16.54 ratownicy po raz trzeci wysłali śmigłowiec w rejon Koziej Przełęczy. Na miejscu okazało się, że pomocy wymaga nie tylko zgłaszająca osoba, ale również dwie kolejne, które przebywały w jej towarzystwie. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na lądowisko w Zakopanem.

Brak opieki i nieodpowiednie przygotowanie

W toku działań ratowniczych ustalono, że wszyscy uratowani nastolatkowie byli częścią jednej, zorganizowanej wycieczki. Według informacji przekazanych przez TOPR, grupa rozproszyła się podczas burzy w wysokogórskim terenie. Ze względu na fakt, że turyści byli osobami nieletnimi, na miejsce wezwano policję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Ratownicy nie mają wątpliwości, że sytuacji można było uniknąć. W swoim apelu podkreślają, że cel wycieczki powinien być zawsze dostosowany do umiejętności uczestników oraz panujących warunków atmosferycznych.

Ważne przypomnienie dla opiekunów grup

Incydent na Orlej Perci jest przestrogą dla organizatorów wycieczek szkolnych. TOPR przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa w Tatrzańskim Parku Narodowym:

  • Obowiązek przewodnika: Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą przebywać na terenie TPN tylko pod opieką wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego.
  • Rola przewodnika: Osoba ta nie tylko przekazuje wiedzę o terenie, ale przede wszystkim dba o bezpieczeństwo grupy, dobierając trasę do możliwości podopiecznych i aktualnej pogody.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Tatrytoprorla perć
Powiązane
Zakopane,,Poland.,Nov22,,2025.,Tatra,National,Park,In,Poland.,Road
Zamknięte Morskie Oko i lawinowa "trójka". TOPR ostrzega
Ostrzeżenia przed lawinami
Akcja TOPR w sercu Tatr. Turyści ewakuowani śmigłowcem z Doliny Pięciu Stawów
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW lipcu wykonaj ten oprysk. Prosty sposób na mszyce z kuchennej szafki »
Zobacz
|
quiz
Wstyd nie znać odpowiedzi na 7. pytanie. Zdobędziesz chociaż 12/15 punktów?
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 tylko dla eksperta
36. posiedzenie Sejmu X kadencji
Miała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj