Firma, która przez ponad dwie dekady specjalizowała się w organizacji wyjazdów integracyjnych, wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz wycieczek szkolnych, oficjalnie potwierdziła zamknięcie swojego biznesu.

Znane biuro podróży z Wielkiej Brytanii ogłosiło upadłość

Sytuacja klientów Groupii zależy od terminu, na który zaplanowano wyjazd. Firma wraz z organizacją ABTOT (Association of Bonded Travel Organisers Trust) wydała jasne wytyczne dotyczące przyszłości rezerwacji:

Wyjazdy do 31 sierpnia 2026 r.: Zgodnie z komunikatem, wszystkie rezerwacje z terminem realizacji do końca sierpnia mają odbyć się zgodnie z planem. Pieczę nad ich realizacją przejęła organizacja ABTOT. Klienci powinni kontynuować korzystanie z dotychczasowego systemu rezerwacji.

Zgodnie z komunikatem, wszystkie rezerwacje z terminem realizacji do końca sierpnia mają odbyć się zgodnie z planem. Pieczę nad ich realizacją przejęła organizacja ABTOT. Klienci powinni kontynuować korzystanie z dotychczasowego systemu rezerwacji. Wyjazdy od 1 września 2026 r.: Wszystkie rezerwacje zaplanowane po tej dacie zostały anulowane. W tym przypadku klienci nie będą mogli zrealizować wyjazdów i muszą ubiegać się o zwrot środków.

Jak odzyskać pieniądze za anulowane wycieczki?

Osoby, których wyjazdy zostały anulowane, mają prawo do odzyskania wpłaconych środków. Procedura zwrotu będzie jednak uzależniona od metody płatności, jaką wybrali klienci podczas dokonywania rezerwacji.

Przedstawiciele firmy apelują, aby na bieżąco śledzić oficjalną stronę internetową Groupia Ltd, gdzie publikowane są szczegółowe instrukcje dotyczące procesu reklamacyjnego i odzyskiwania pieniędzy.

Koniec ery. 24 lata w branży turystycznej

Firma Groupia Ltd, założona przez Simona Denninga w 2002 roku, była jedną z bardziej rozpoznawalnych marek na brytyjskim rynku turystycznym. Pomysł na biznes narodził się z osobistych doświadczeń założyciela, a przez lata działalności firma obsłużyła ponad 750 tysięcy klientów.

W skład grupy wchodziło wiele wyspecjalizowanych marek, m.in.:

GoHen ( wieczory panieńskie )

) StagWeb ( wieczory kawalerskie )

) Groupia Golf ( wyjazdy sportowe )

) Groupia School Trips ( wycieczki szkolne )

) Company Away Day (wyjazdy integracyjne dla firm)

Żródło: Polskiobserwator