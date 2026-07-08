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Awaryjne lądowanie samolotu. Dym na pokładzie, pasażerowie z objawami zatrucia

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:44
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Samolot SATA
Samolot SATA/East News
Co najmniej sześcioro pasażerów samolotu portugalskich linii lotniczych SATA, który we wtorek wieczorem wystartował z Ponta Delgada na Azorach do Toronto, z objawami zatrucia trafiło do placówek medycznych po awaryjnym lądowaniu z powodu pojawienia się dymu na pokładzie – informują media.

Z ustaleń regionalnej telewizji RTP Acores wynika, że krótko po starcie z lotniska im. Jana Pawła II w Ponta Delgada na Azorach załoga samolotu zgłosiła konieczność przerwania lotu w związku z pojawieniem się dymu we wnętrzu maszyny. Samolot został skierowany na wyspę Terceira.

Awaryjne lądowanie

Maszyna SATA, jak przekazała stacja, bez problemów wylądował awaryjnie na lotnisku Lajes, na którym oczekiwały w gotowości zespoły ratowników regionalnych służb obrony cywilnej, straży pożarnej, a także medycy.

Pasażerowie z objawami zatrucia

Pasażerowie z objawami zatrucia zostali przetransportowane do dwóch placówek medycznych na wyspie Terceira.

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Źródło PAP
Tematy: pasażerowiesamolotzatrucieawaryjne lądowanie
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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