Awaryjne lądowanie samolotu. Dym na pokładzie, pasażerowie z objawami zatrucia

Z ustaleń regionalnej telewizji RTP Acores wynika, że krótko po starcie z lotniska im. Jana Pawła II w Ponta Delgada na Azorach załoga samolotu zgłosiła konieczność przerwania lotu w związku z pojawieniem się dymu we wnętrzu maszyny. Samolot został skierowany na wyspę Terceira.

Awaryjne lądowanie

Maszyna SATA, jak przekazała stacja, bez problemów wylądował awaryjnie na lotnisku Lajes, na którym oczekiwały w gotowości zespoły ratowników regionalnych służb obrony cywilnej, straży pożarnej, a także medycy.

Pasażerowie z objawami zatrucia

Pasażerowie z objawami zatrucia zostali przetransportowane do dwóch placówek medycznych na wyspie Terceira.