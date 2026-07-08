Awaryjne lądowanie samolotu. Dym na pokładzie, pasażerowie z objawami zatrucia

Z ustaleń regionalnej telewizji RTP Acores wynika, że krótko po starcie z lotniska im. Jana Pawła II w Ponta Delgada na Azorach załoga samolotu zgłosiła konieczność przerwania lotu w związku z pojawieniem się dymu we wnętrzu maszyny. Samolot został skierowany na wyspę Terceira.
Awaryjne lądowanie
Maszyna SATA, jak przekazała stacja, bez problemów wylądował awaryjnie na lotnisku Lajes, na którym oczekiwały w gotowości zespoły ratowników regionalnych służb obrony cywilnej, straży pożarnej, a także medycy.
Pasażerowie z objawami zatrucia
Pasażerowie z objawami zatrucia zostali przetransportowane do dwóch placówek medycznych na wyspie Terceira.
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