Zielonym autobusem prosto na szlak

Wakacje i letnie weekendy to czas, gdy wielu Polaków wybiera odpoczynek bliżej natury, a wyjazd w góry nie musi zaczynać się od stania w korkach i szukania parkingu. Podróż autobusem może być wygodną alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w sezonie, gdy górskie miejscowości mierzą się z dużym ruchem i ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dzięki szerokiej siatce połączeń FlixBusa pasażerowie mogą wygodnie dotrzeć do popularnych kierunków w Tatrach, Sudetach czy Bieszczadach, a czas przejazdu wykorzystać na odpoczynek, planowanie wycieczek lub po prostu spokojny początek urlopu – mówi Michał Leman, Vice President Europe East, FlixBus.

Tegoroczna siatka połączeń obejmuje zarówno klasyczne kierunki na dłuższy urlop, jak i miejsca dobrze sprawdzające się na krótki, weekendowy wyjazd. Pasażerowie FlixBusa mogą wygodnie dotrzeć do najpopularniejszych regionów górskich w Polsce – od Karkonoszy i Gór Stołowych, przez Tatry, Beskidy, Pieniny, aż po Bieszczady.

W region Tatr, zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, FlixBus oferuje bezpośrednie połączenia z 11 miast, dzięki czemu podróżni zyskują komfortowy dostęp do tatrzańskich szlaków oraz infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy. Region podhala sprawdza się zarówno w przypadku osób planujących aktywne, górskie wędrówki, jak i tych, którzy wolą spokojniejszy wypoczynek z widokiem na góry, dostępem do tras spacerowych oraz lokalnych atrakcji turystycznych.

Wśród dostępnych połączeń znajdują się m.in. relacje:

Kraków-Zakopane: 132 połaczeń tygodniowo

Katowice-Zakopane: 79 połaczeń tygodniowo

Wrocław-Zakopane: 39 połączeń tygodniowo

Warszawa-Zakopane: 33 połączeń tygodniowo

Poznań-Zakopane: 13 połaczeń tygodniowo

Warszawa-Tatrzańska Łomnica: 17 połaczeń tygodniowo

W letniej siatce nie zabrakło również połączeń do wszystkich najważniejszych pasm Beskidów. Krynica-Zdrój, do której można wygodnie dojechać z 15 miast, to popularny punkt wypadowy w Beskid Sądecki, natomiast Szczawnica, połaczona bezpośrenio z 20 miastami, przyciąga turystów wybierających wypoczynek w Pieninach.

FlixBus oferuje m.in. relacje:

Kraków–Krynica-Zdrój: 13 połączeń tygodniowo

Katowice–Krynica-Zdrój: 6 połączeń tygodniowo

Gdańsk–Szczawnica: 6 połaczeń tygodniowo

W siatce przewoźnika znalazły się także Sudety. Pasażerowie mogą wygodnie dotrzeć aż do Jeleniej Góry i Karpacza, stanowiących jedne z najpopularniejszych baz wypadowych w Karkonosze. FlixBus umożliwia bezpośredni dojazd z 19 miast także do uzdrowisk położonych w rejonie Gór Stołowych i Kotliny Kłodzkiej, takich jak Kudowa-Zdrój czy Polanica-Zdrój. [Aleksandr1.1]

Turyści mają do dyspozycji m.in. relacje:

Warszawa-Karpacz: 7 połaczeń tygodniowo

Gdańsk-Jelenia Góra: 5 połaczeń tygodniowo

Wśród dostępnych kierunków znalazły się także Bieszczady – region, który od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na spokojniejszy, bliższy naturze urlop. Połączenia do Sanoka, Polańczyka, Soliny, Cisnej i Wetliny ułatwiają zaplanowanie wyjazdu zarówno nad Jezioro Solińskie, jak i na bieszczadzkie szlaki.

Wśród dostępnych połączeń znajdują się m.in. relacje:

Gdańsk–Polańczyk: 7 połączeń tygodniowo

Poznań–Ustrzyki Górne: 5 połączeń tygodniowo

Pobierowo–Ustrzyki Górne: 5 połączeń tygodniowo

Podróż z rowerem w góry

Podróż z własnym rowerem jest teraz jeszcze prostsza – wystarczy podczas zakupu biletu dodać opcję przewozu roweru, by wygodnie zabrać go ze sobą w trasę. Koszt transportu roweru wynosi 5 zł, co pozwala wygodnie połączyć podróż autobusem z aktywnym wypoczynkiem na miejscu. Kierowca bezpiecznie zamontuje rower, dzięki czemu pasażer może podróżować bez obaw o jego transport. To wygodne rozwiązanie dla osób planujących aktywny wypoczynek, a po dotarciu na miejsce można od razu wyruszyć na górskie trasy rowerowe, leśne ścieżki i malownicze drogi prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Tatr, Sudetów czy Bieszczad.