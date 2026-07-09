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Ważne zmiany dla turystów. Nowe możliwości dojazdu w Tatry, Sudety i Bieszczady

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:49
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autokar wycieczka szkoła
Nowe możliwości dojazdu w Tatry, Sudety i Bieszczady. Sprytny sposób na udany weekend/ShutterStock
Wybór transportu autobusowego staje się coraz częściej wybieraną alternatywą dla podróży własnym autem w rejony górskie. Zamiast mierzyć się z dużym natężeniem ruchu i ograniczoną dostępnością miejsc parkingowych w kurortach, podróżni mogą skorzystać z rozwiniętej siatki połączeń autokarowych. FlixBus oferuje bezpośrednie dojazdy do głównych baz wypadowych w Tatrach, Beskidach, Sudetach i Bieszczadach.

Zielonym autobusem prosto na szlak

Wakacje i letnie weekendy to czas, gdy wielu Polaków wybiera odpoczynek bliżej natury, a wyjazd w góry nie musi zaczynać się od stania w korkach i szukania parkingu. Podróż autobusem może być wygodną alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w sezonie, gdy górskie miejscowości mierzą się z dużym ruchem i ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dzięki szerokiej siatce połączeń FlixBusa pasażerowie mogą wygodnie dotrzeć do popularnych kierunków w Tatrach, Sudetach czy Bieszczadach, a czas przejazdu wykorzystać na odpoczynek, planowanie wycieczek lub po prostu spokojny początek urlopu – mówi Michał Leman, Vice President Europe East, FlixBus.

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Urlop poza domem - dla co czwartego Polaka taka forma wypoczynku jest poza jego zasięgiem finansowym. Ile kosztuje tygodniowy pobyt w kraju

Tegoroczna siatka połączeń obejmuje zarówno klasyczne kierunki na dłuższy urlop, jak i miejsca dobrze sprawdzające się na krótki, weekendowy wyjazd. Pasażerowie FlixBusa mogą wygodnie dotrzeć do najpopularniejszych regionów górskich w Polsce – od Karkonoszy i Gór Stołowych, przez Tatry, Beskidy, Pieniny, aż po Bieszczady.

W region Tatr, zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, FlixBus oferuje bezpośrednie połączenia z 11 miast, dzięki czemu podróżni zyskują komfortowy dostęp do tatrzańskich szlaków oraz infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy. Region podhala sprawdza się zarówno w przypadku osób planujących aktywne, górskie wędrówki, jak i tych, którzy wolą spokojniejszy wypoczynek z widokiem na góry, dostępem do tras spacerowych oraz lokalnych atrakcji turystycznych.

Wśród dostępnych połączeń znajdują się m.in. relacje:

  • Kraków-Zakopane: 132 połaczeń tygodniowo
  • Katowice-Zakopane: 79 połaczeń tygodniowo
  • Wrocław-Zakopane: 39 połączeń tygodniowo
  • Warszawa-Zakopane: 33 połączeń tygodniowo
  • Poznań-Zakopane: 13 połaczeń tygodniowo
  • Warszawa-Tatrzańska Łomnica: 17 połaczeń tygodniowo

W letniej siatce nie zabrakło również połączeń do wszystkich najważniejszych pasm Beskidów. Krynica-Zdrój, do której można wygodnie dojechać z 15 miast, to popularny punkt wypadowy w Beskid Sądecki, natomiast Szczawnica, połaczona bezpośrenio z 20 miastami, przyciąga turystów wybierających wypoczynek w Pieninach.

FlixBus oferuje m.in. relacje:

  • Kraków–Krynica-Zdrój: 13 połączeń tygodniowo
  • Katowice–Krynica-Zdrój: 6 połączeń tygodniowo
  • Gdańsk–Szczawnica: 6 połaczeń tygodniowo

W siatce przewoźnika znalazły się także Sudety. Pasażerowie mogą wygodnie dotrzeć aż do Jeleniej Góry i Karpacza, stanowiących jedne z najpopularniejszych baz wypadowych w Karkonosze. FlixBus umożliwia bezpośredni dojazd z 19 miast także do uzdrowisk położonych w rejonie Gór Stołowych i Kotliny Kłodzkiej, takich jak Kudowa-Zdrój czy Polanica-Zdrój. [Aleksandr1.1]

Turyści mają do dyspozycji m.in. relacje:

  • Warszawa-Karpacz: 7 połaczeń tygodniowo
  • Gdańsk-Jelenia Góra: 5 połaczeń tygodniowo

Wśród dostępnych kierunków znalazły się także Bieszczady – region, który od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na spokojniejszy, bliższy naturze urlop. Połączenia do Sanoka, Polańczyka, Soliny, Cisnej i Wetliny ułatwiają zaplanowanie wyjazdu zarówno nad Jezioro Solińskie, jak i na bieszczadzkie szlaki.

Wśród dostępnych połączeń znajdują się m.in. relacje:

  • Gdańsk–Polańczyk: 7 połączeń tygodniowo
  • Poznań–Ustrzyki Górne: 5 połączeń tygodniowo
  • Pobierowo–Ustrzyki Górne: 5 połączeń tygodniowo

Podróż z rowerem w góry

Podróż z własnym rowerem jest teraz jeszcze prostsza – wystarczy podczas zakupu biletu dodać opcję przewozu roweru, by wygodnie zabrać go ze sobą w trasę. Koszt transportu roweru wynosi 5 zł, co pozwala wygodnie połączyć podróż autobusem z aktywnym wypoczynkiem na miejscu. Kierowca bezpiecznie zamontuje rower, dzięki czemu pasażer może podróżować bez obaw o jego transport. To wygodne rozwiązanie dla osób planujących aktywny wypoczynek, a po dotarciu na miejsce można od razu wyruszyć na górskie trasy rowerowe, leśne ścieżki i malownicze drogi prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Tatr, Sudetów czy Bieszczad.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: urlopautobuspołączenie
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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