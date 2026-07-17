Spadek liczby turystów w Bułgarii

Przedstawiciele bułgarskiego sektora turystycznego nie ukrywają trudnej sytuacji. Weselin Nalbantov, wiceprzewodniczący Bułgarskiego Stowarzyszenia Hotelarzy i Restauratorów, wskazuje, że spadek liczby klientów szacuje się na ok. 30-40 proc., choć ostateczne podsumowanie możliwe będzie dopiero po zakończeniu sezonu.

Rozczarowania początkiem wakacji nie kryje minister turystyki Ilin Dimitrov, który przyznał: Nasze kurorty są gotowe, czyste, schludne, oczekują turystów, a turystów nie ma. Weronika Ziółkowska, przewodniczka mieszkająca w Bułgarii, potwierdza mniejszą frekwencję: W zeszłym roku jedną z naszych bestsellerowych wycieczek organizowaliśmy trzy razy w tygodniu i busy były pełne. W tym roku wypełnia się tylko 80 proc.

Dlaczego turystów jest mniej?

Choć wielu wypoczywających upatruje przyczyn w wprowadzeniu euro (od 1 stycznia 2026 r.), eksperci wskazują na bardziej złożone powody. Adam Karpiński z WBS Merito podkreśla, że trwająca wojna w obszarze Morza Czarnego działa odstraszająco na część podróżnych, obawiających się wypoczynku w krajach mających dostęp do tego akwenu. Eksperci zauważają, że wprowadzenie euro odbyło się przy zachowaniu sztywnego wcześniej kursu, więc zmiana ta nie powinna być szokiem cenowym. Problemem jest jednak wzrost kosztów operacyjnych (paliwo, usługi partnerów), co wymusza podwyżki ofert. Bułgaria, podnosząc jakość swoich usług na przestrzeni lat, naturalnie przestała być "tanią alternatywą”. Obecnie silną konkurencję stanowią dla niej kraje oferujące bardziej przystępne ceny, takie jak Albania czy Czarnogóra.