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Szykuje się prawdziwy szturm na lotniska. Liczba rezerwacji wzrosła o blisko 60 proc.

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
30 minut temu
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biuro podróży
Szykuje się prawdziwy szturm na lotniska. Liczba rezerwacji wzrosła o blisko 60 proc./Shutterstock
Okazja do przedłużenia wakacji w połowie sierpnia wywołała prawdziwy szturm na biura podróży. Dzięki układowi kalendarza i możliwości odebrania dnia wolnego za 15 sierpnia, liczba rezerwacji na długi weekend podskoczyła o blisko 60 proc. Polacy tłumnie ruszyli do rezerwowania krótkich wypadów i urlopów- a cenowe hity zaczynają się już od niecałych 900 zł.

Polacy po raz kolejny udowadniają, że potrafią efektywnie zarządzać kalendarzem i maksymalnie wykorzystywać każdy dzień wolny od pracy. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wypadające 15 sierpnia w sobotę, daje pracownikom prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Szansa na przedłużony weekend w środku lata przełożyła się na prawdziwy boom w biurach podróży. Jak podaje eSky.pl, liczba rezerwacji na wyjazdy przypadające na weekend wokół 15 sierpnia wzrosła o blisko 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

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Krótkie urlopy i tygodniowe wczasy. Jak podróżujemy w sierpniu?

Klienci internetowego biura podróży eSky.pl najchętniej decydują się na 4-dniowe wyjazdy. Taki wymiar urlopu pozwala na swobodne połączenie intensywnego zwiedzania z regeneracją, bez konieczności planowania długiej nieobecności w firmie. Z drugiej strony połowa sierpnia to sam szczyt sezonu urlopowego, dlatego wielu turystów łączy długi weekend z dłuższym, zazwyczaj tygodniowym wypoczynkiem.

Polacy to mistrzowie w planowaniu urlopu i efektywnym wykorzystywaniu wolnego, by choć na parę dni wyjechać za granicę. City break pozwala złapać świeżą energią , a wakacje dają możliwość pełnego wypoczynku od codziennych obowiązków. Widzimy, że w trakcie dłuższych weekendów podróżnicy chętnie wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Rzym czy Barcelona, ale jednocześnie poszerzają listę odwiedzanych miejsc. Chodzi o kraje, które jeszcze kilka lat temu były mniej oczywistym wyborem, a dziś są już prawdziwą turystyczną marką, czego najlepszym przykładem jest Malta – mówi Joanna Kwiatkowska, product manager w eSky.pl.

Najpopularniejsze kierunki i ceny pakietów

Na liście najchętniej wybieranych wakacyjnych destynacji nieprzerwanie dominują południowe kraje Europy. Wśród ofert wyróżniają się elastyczne pakiety łączące przelot z zakwaterowaniem.

1. Włochy - niezmienna liderka zestawień

Włochy od lat przyciągają miłośników kultury, architektury i wyśmienitej kuchni. Największym powodzeniem cieszą się kultowe metropolie oraz słoneczne wyspy:

  • Mediolan: 4-dniowy wyjazd w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem zarezerwujemy od 899 zł za osobę.
  • Rzym: analogiczny, 4-dniowy pobyt w stolicy Italii to koszt od 919 zł za osobę.
  • Sycylia (Katania): tygodniowe wakacje w hotelu ze śniadaniem dostępne są od 1699 zł za osobę

2. Grecja - relaks i strefa SPA

Dla osób szukających połączenia aktywnego wypoczynku z odnową biologiczną świetną propozycją są greckie kierunki:

  • Saloniki: 4-dniowy pobyt w pakiecie Lot+Hotel ze strefą SPA i śniadaniami zaczyna się od 1439 zł za osobę.
  • Chalkidiki: tygodniowe wakacje All Inclusive to koszt od 3839 zł. To idealna opcja na relaks przy zabiegach wellness, zwiedzanie słynnych klasztorów Meteory, podziwianie Góry Athos czy odkrywanie lokalnej gastronomii.

3. Malta i pozostałe kierunki

Dużym zainteresowaniem cieszy się również Malta (pakiety od 1699 zł), która z mniej oczywistego wyboru stała się silną i rozpoznawalną marką turystyczną.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: biuro podróżywakacjeurlopsierpień
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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