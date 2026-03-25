Koniec sezonu w Polsce. Gdzie można jeździć na nartach?

Pod koniec marca kończy się sezon narciarski w Polsce. Wysokie temperatury odnotowywane w ostatnich dniach spowodowały, że niektóre ośrodki działały krócej niż się spodziewano. Obecnie czynne są jeszcze niektóre wyciągi w Kotelnicy Białczańskiej, w Szczyrku, a także w Zakopanem – na Kasprowym Wierchu.

Przełom marca i kwietnia to dla polskich ośrodków koniec sezonu. Narciarze spragnieni ośnieżonych stoków wybierają się na południe Europy. W Austrii, Włoszech czy Szwajcarii sezon trwa przez cały kwiecień, a czasem także w maju. Niektóre ośrodki alpejskie są czynne cały rok.

Narty we Włoszech

Co najmniej do połowy kwietnia otwartych jest większość alepejskich stoków we Włoszech. Skupione są one wokół trzech ważnych ośrodków: Cortina d'Ampezzo, Val Gardena i Livigno. W pierwszym z nich odbywały się w tym roku Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Z kolei drugi zlokalizowany jest najbliżej Polski, w Południowym Tyrolu.

- Południowy Tyrol oferuje długi i niezawodny sezon narciarski. Stoki są otwarte od końca listopada aż do kwietnia, a w położonych wyżej rejonach nawet do maja. Ośrodki takie jak Kronplatz / Plan de Corones (do 19 kwietnia), Ski Center Latemar (do 12 kwietnia), Skiworld Ahrntal (do 12 kwietnia) oraz Val Gardena / Alpe di Siusi (do 7 kwietnia) zapewniają doskonałe warunki do wiosennego narciarstwa – mówi w rozmowie z Dziennikiem Sofia Kostner, PR Manager Południowego Tyrolu.

- Ośrodki lodowcowe, takie jak Sulden / Solda (do 3 maja) oraz Alpin Arena Senales (do 10 maja), wydłużają sezon aż do późnej wiosny. To, co czyni jazdę na nartach w tym okresie wyjątkową, to połączenie słonecznej pogody, przyjemnych temperatur oraz doskonałych warunków na stokach – dodaje.

We Włoszech najdłużej można jeździć właśnie na lodowcu Van Senales oraz Val di Sole położonym w Południowym Tyrolu, a także w ośrodku Breuil-Cervinia w Dolinie Aosty. W tym drugim przypadku jazda możliwa jest do końca majówki.

Stoki w Austrii. Jazda w kwietniu i maju

Według badania Rankomat.pl to Austria (21 proc. badanych) wyprzedza Włochy (13 proc.) pod względem wyboru najlepszych warunków narciarskich. Na ten wynik składa się nie tylko jakość stoków, ale także czas dojazdu.

W Austrii wiosną działają ośrodki w dwóch lokalizacjach:

Salzburg

Tyrol.

W tej pierwszej lokalizacji do 3 maja czynny jest ośrodek w Obertauern, położony w środkowej części kraju. Dojazd do niego jest krótszy (ok. 700 km z Krakowa) niż do bardziej popularnego Tyrolu (800-900 km). Nieco dalej znajduje się Kitzsteinhorn, gdzie w tym roku sezon trwa aż do 26 maja.

Z kolei Tyrol oferuje szereg ośrodków dla narciarzy. Najbardziej znane to:

Stubai (lodowiec) czynny do ok. 11 maja,

Ischgl (przy granicy ze Szwajcarią) do 3 maja,

Sölden (połączony z włoskim ośrodkiem Solda) do 3 maja.

Całoroczne stoki na lodowcu. Gdzie jeździć latem?

W Austrii znajduje się także jeden z nielicznych w Europie ośrodków czynnych cały rok. To Hintertux Glacier położony ok. 20 km od Insbrucka. Wszystkie stoki położone na tym lodowców czynne są do początku maja. Później, w tzw. sezonie letnim, działają jedynie najwyżej położone trasy, których jest ok. 60 km.