Najważniejszy wniosek z badania POT jest jednoznaczny: Polacy chcą wyjeżdżać. Wakacyjny wyjazd z co najmniej jednym noclegiem planuje w tym roku 74 proc. respondentów. To o jeden punkt procentowy więcej niż przed rokiem, ale przede wszystkim znacząco więcej niż jeszcze kilka lat temu. W 2023 r. podobne deklaracje składało 65 proc. badanych, natomiast w pandemicznym 2020 r. było to zaledwie 55 proc.

Co istotne, rośnie liczba osób planujących więcej niż jeden wyjazd wakacyjny. Jak zauważyła Joanna Węglarczyk, dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju POT, drugi urlop jest bardzo często wyjazdem krajowym, nawet wtedy, gdy pierwszy spędzany jest za granicą. To dobra wiadomość dla polskiej branży turystycznej, ponieważ oznacza większy ruch również poza głównym sezonem. Jedynie 5 proc. badanych planuje wyłącznie jednodniowe wycieczki, natomiast osoby rezygnujące z wakacji najczęściej wskazują na względy finansowe. W dalszej kolejności pojawiają się brak potrzeby wyjazdu oraz obowiązki zawodowe lub rodzinne.

Polacy stawiają na Bałtyk. Ustka najlepszą plażą 2026 roku

Morze na pierwszym, góry na drugim miejscu

Badanie POT potwierdza również, że Bałtyk pozostaje wakacyjnym numerem jeden. Spośród osób planujących urlop w Polsce aż 33 proc. wskazuje właśnie wyjazd nad morze. Góry zajęły drugie miejsce (20 proc.), wyprzedzając jeziora (13 proc.), miasta (9 proc.), a dalej – tereny blisko natury i wieś. Analogicznie wygląda zestawienie najpopularniejszych regionów. Pierwsze miejsce zajęło województwo pomorskie, które wybrało 28 proc. respondentów planujących główny krajowy wyjazd wakacyjny. Za nim znalazły się województwo małopolskie (14 proc.), zachodniopomorskie (9 proc.) oraz warmińsko-mazurskie (8 proc.).

Najbardziej typowy urlop trwa od czterech do sześciu noclegów, choć zauważalna jest również grupa osób, dla których główny wakacyjny wyjazd ogranicza się do zaledwie jednego-trzech. Z badań POT wynika, że najczęściej deklarowany koszt krajowego wyjazdu wakacyjnego wynosi od 1000 do 2000 zł na osobę. Taką odpowiedź wskazało 29 proc. respondentów. Jednocześnie badanie pokazuje dużą rozpiętość budżetów, część Polaków planuje wydać znacznie mniej, inni znacznie więcej.

Z danych wynika, iż krajowa oferta turystyczna pozostaje atrakcyjna cenowo w porównaniu z wyjazdami zagranicznymi. W przypadku urlopów poza Polską dominują bowiem wydatki przekraczające 5 tys. zł na osobę.

Badanie POT jest realizowane od 2020 r., zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18-65 lat.

Polacy stawiają na Bałtyk. Ustka najlepszą plażą 2026 roku

Travelist: Polacy chcą wygody i kontroli kosztów

Przedstawiciele platformy Travelist.pl przedstawili podczas konferencji w siedzibie POT analizę danych rezerwacyjnych platformy, podkreślając, że rzeczywiste zachowania klientów pokrywają się z informacjami prezentowanymi przez organizację.

Największym zainteresowaniem nadal cieszą się pobyty nad morzem. Co ważne, niewielkie podwyżki cen nie zniechęciły turystów. Średnia cena noclegu wzrosła jedynie w tempie zbliżonym do inflacji, o około 3 proc. nad morzem i 5-6 proc. w górach.

Travelist zauważa również wyraźną zmianę w oczekiwaniach klientów. Coraz częściej wybierane są pobyty kompleksowe, obejmujące nie tylko nocleg, lecz także pełne wyżywienie oraz dodatkowe udogodnienia. Aż cztery na pięć rezerwacji nad morzem obejmują śniadania i obiadokolacje. W górach udział takich pakietów jest nieco niższy, ale również dominuje. Zdaniem ekspertów wynika to z potrzeby większej kontroli wydatków. Turyści chcą już na etapie rezerwacji wiedzieć, ile będą kosztować całe wakacje.

Dane Travelist pokazują, że w ciągu ostatnich trzech lat nadmorska baza hotelowa wyraźnie zmieniła swój charakter. Liczba obiektów dostępnych nad Bałtykiem wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2023 r., jednak jeszcze szybciej rozwija się segment usług podwyższonego standardu.

Szczególnie dynamicznie przybywa hoteli oferujących dodatkowe udogodnienia. Liczba obiektów z basenami krytymi wzrosła o 25 proc., hoteli z basenami zewnętrznymi o 63 proc., a obiektów dysponujących strefami wellness o 19 proc. Widać również wyraźny zwrot w kierunku turystyki premium. W porównaniu z 2023 r. liczba hoteli czterogwiazdkowych zwiększyła się o 26 proc., natomiast pięciogwiazdkowych aż o 80 proc.

Polacy stawiają na Bałtyk. Ustka najlepszą plażą 2026 roku

Ranking plaż: triumf Ustki

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie wyników 13. rankingu polskich plaż. W tym roku po raz pierwszy partnerem przedsięwzięcia Magazynu Travelist został POT. Zmieniono również zasady w najważniejszej kategorii. O tytule Plaży Roku zdecydowali wyłącznie internauci, którzy mogli wskazać dowolne miejsce nad polskim morzem, bez wcześniejszej listy nominacji przygotowanej przez organizatorów.

Najważniejszy tytuł, Plaży Roku 2026, zdobyła Ustka, która wyprzedziła Świnoujście i Dźwirzyno. Kurort z Pomorza triumfował także w kategorii Najbardziej Rodzinna Plaża, co potwierdziło jego silną pozycję wśród rodzin z dziećmi. Drugim największym zwycięzcą tegorocznej edycji okazało się Świnoujście, które zdobyło pierwsze miejsca w kategoriach Najlepsza Plaża dla Aktywnych oraz Najpiękniejsza Plaża na Instagramie. Jury i internauci docenili zarówno walory krajobrazowe, jak i rozbudowaną infrastrukturę sportową oraz rekreacyjną.

W kategorii Najbardziej Tętniąca Życiem Plaża zwyciężył Kołobrzeg, natomiast tytuł Najbardziej Klimatycznej Plaży zdobyło Mikoszewo, wyróżnione za naturalny charakter i kameralną atmosferę.

Krzysztof Ratnicyn