Wakacje last minute w Polsce. Oto miejsca gdzie jeszcze można wyjechać na krajowy urlop

Wbrew stereotypom, można jeszcze znaleźć korzystne cenowo oferty wypoczynku w kraju. Pakiety wypoczynkowe w hotelach I ośrodkach, rozrzuconych od morza aż do gór. Ceny wakacyjnych pakietów ze śniadaniem lub pełnym wyżywieniem zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób nad morzem i od 230 zł w górach, jak wynika z danych Travelist.pl.

Gdzie wakacje w ofercie last minut są najbardziej dostępne

Największy popyt widać w nadmorskich kurortach, gdzie stawki są wyższe, ale często idą w parze z bardziej rozbudowanymi pakietami pobytowymi. Góry pozostają natomiast bardziej przystępną cenowo alternatywą dla osób, które szukają aktywnego wypoczynku, większej elastyczności i atrakcji niezależnych od plażowej pogody.

Eksperci Travelist.pl sprawdzili, gdzie można jeszcze zorganizować wakacyjny wyjazd w Polsce w terminach od 6 lipca do końca sierpnia. Analiza objęła miejscowości, które znajdują się wśród popularnych kierunków wakacyjnych, ale jednocześnie pokazują różnorodność krajowej oferty: od dużych kurortów nad Bałtykiem i nadmorskich miast z dostępem do plaży, po uzdrowiska oraz górskie miejscowości nastawione na aktywny wypoczynek.

– Część podróżnych dopiero teraz podejmuje decyzję o wakacjach. Widać, że mimo trwającego już sezonu wciąż da się znaleźć propozycje w dobrym standardzie w różnych częściach Polski. Dla domowego budżetu kluczowa jest elastyczność nie tylko w przypadku wyboru terminu, ale też podjęcia decyzji co do charakteru wyjazdu. Nad morzem można połączyć plażowanie z atrakcjami miejskimi i uzdrowiskowym klimatem, a w górach postawić na aktywność, naturę, trasy rowerowe, termy czy spokojniejszy wypoczynek z dala od plażowych tłumów – wyjaśnia Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Bałtyk od dużych kurortów po wakacje nad plażą w mieście

Nadmorskie kierunki pozostają jednym z najczęściej rezerwowanych kierunków na wakacje w Polsce. Ale nie oznacza to, że każdy wyjazd nad Bałtyk wygląda tak samo.

Wśród dostępnych propozycji znajdują się zarówno klasyczne kurorty wypoczynkowe, jak i miasta, w których plażowanie można połączyć ze zwiedzaniem i atrakcjami.

Spośród analizowanych kierunków nad morzem atrakcyjne stawki oferuje Gdańsk, gdzie ceny zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób oraz od 385 zł dla rodziny z dzieckiem. Stolica Pomorza jest dobrym wyborem dla osób, które nie chcą ograniczać wakacji wyłącznie do plaży.

W ciągu dnia można wybrać się do Brzeźna, Jelitkowa lub na Stogi, a wieczorem spacerować po Długim Targu, nad Motławą czy ulicą Mariacką. Gdańsk to także dobry wybór na mniej pewną pogodę – muzea, centra nauki, restauracje i atrakcje rodzinne z pewnością urozmaicą niejeden pobyt.

W Mielnie wakacyjny pobyt można zarezerwować od 395 zł za dobę dla pary i od 425 zł dla rodziny 2+1. To kierunek dla osób spragnionych typowo wakacyjnego klimatu z plażą, promenadą i wakacyjnymi atrakcjami.

Jednocześnie położenie między Bałtykiem a jeziorem Jamno daje możliwość urozmaicenia wyjazdu o spacery, trasy rowerowe czy aktywności wodne.

Kołobrzeg to niewątpliwy lider wakacyjnych rezerwacji nad morzem. Kierunek pozostaje jedną z najbardziej uniwersalnych propozycji nad Bałtykiem, a ceny zaczynają się tu od 415 zł za dobę dla dwóch osób oraz od 480 zł dla rodziny z dzieckiem.

Dużą zaletą miasta jest dostęp do szerokiej plaży, portu, mola i promenady. To kierunek dla osób, które chcą mieć najważniejszą infrastrukturę i atrakcje w zasięgu spaceru.

Międzyzdroje z kolei przyciąga tych, którzy chcą połączyć nadmorski wypoczynek z ładnymi krajobrazami. Tu ceny zaczynają się od 455 zł za dobę dla pary oraz od 650 zł dla rodziny 2+1. Kurort wyróżniają m.in. Promenada Gwiazd, klifowe wybrzeże i bliskość Wolińskiego Parku Narodowego.

Poza plażowaniem latem możemy skorzystać z punktów widokowych, leśnych tras na spacery lub zorganizować wycieczkę do zagrody żubrów.

Natomiast w Ustce ceny zaczynają się od 540 zł za dobę dla dwóch osób i od 660 zł dla rodziny z dzieckiem. Miasto ma rodzinny i spokojniejszy charakter wypoczynku w porównaniu z największymi kurortami.

Port, latarnia morska, promenada i szerokie plaże po obu stronach ujścia Słupi tworzą dobre warunki do wakacji nad Bałtykiem. Ustka będzie też atrakcyjna dla osób, które chcą wybrać się na zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego.

Czemu mamy wyższe ceny nad polskim morzem niż w górach, gdzie oferta miejsc do wypoczynku i aktywnych atrakcji jest bogatsza?

- Po pierwsze, popyt na wakacje nad polskim morzem pozostaje bardzo wysoki, a duże zainteresowanie naturalnie przekłada się na stawki w szczycie sezonu. Po drugie, letnie pakiety hotelowe nad morzem są często mocno rozbudowane. Goście płacą więc nie tylko za sam nocleg, ale za cały pobytowy pakiet: wyżywienie z uwzlędnieniem obiadokolacji, dostęp do stref wellness, parking, animacje dla dzieci czy zniżki na dodatkowe usługi hotelowe. To sprawia, że cena za dobę bywa wyższa, ale jednocześnie obejmuje znacznie więcej elementów zwiększających komfort wakacyjnego wyjazdu – mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Wakacje w górach z zaletami, niższe ceny i wiele opcji na aktywny wypoczynek

Wakacje w górach coraz częściej są alternatywą nie tylko dla osób unikających plażowych tłumów, ale też dla rodzin i par, które chcą wypoczywać aktywnie.

Sprzyjają temu górskie szlaki, trasy rowerowe, kolejki, uzdrowiska, a nawet termy. Co ważne, statystycznie to właśnie w górach znajdziemy najniższe ceny ofert na wakacje 2026.

Wśród przystępnych cenowo propozycji jest Wisła, gdzie pobyt można znaleźć od 230 zł za dobę dla dwóch osób oraz od 360 zł dla rodziny z dzieckiem. To jeden z najpopularniejszych kierunków w Beskidzie Śląskim, dobry zarówno na spokojny wypoczynek, jak i aktywny urlop.

Latem można wybrać się na szlaki w stronę Baraniej Góry, odwiedzić skocznię im. Adama Małysza w Malince czy zaplanować rodzinne spacery dolinami.

Zakopane, mimo największej rozpoznawalności wśród górskich kurortów, również oferuje dostępne cenowo propozycje. Ceny zaczynają się od 240 zł za dobę dla pary i od 300 zł dla rodziny 2+1. Latem stolica Tatr pozwala wybierać między łatwiejszymi trasami, takimi jak Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska czy Rusinowa Polana, a bardziej wymagającymi wyjściami w wyższe partie gór.

Do tego dochodzą Krupówki, Gubałówka, regionalna kuchnia i pobliskie termy, które sprawiają, że wyjazd można dopasować zarówno do osób aktywnych, jak i do rodzin z dziećmi.

W Świeradowie-Zdroju ceny startują od 250 zł za dobę dla dwóch osób oraz od 390 zł dla rodziny z dzieckiem. Kierunek będzie szczególnie atrakcyjny dla osób, które szukają połączenia gór, uzdrowiskowego klimatu i aktywności rowerowych. Góry Izerskie są znane z łagodniejszych tras, szerokich widoków i rozwiniętej infrastruktury dla rowerzystów, w tym tras typu single track.

Latem można tu korzystać z kolei gondolowej, spacerować po uzdrowisku i traktować miejscowość jako bazę do odkrywania mniej zatłoczonych zakątków Sudetów.

Muszyna, z cenami od 300 zł za dobę dla pary oraz od 330 zł dla rodziny 2+1, wyróżnia się spokojniejszym charakterem.

To dobre miejsce na wakacje dla osób, które chcą odpocząć bliżej natury, odwiedzając ogrody sensoryczne i biblijne, spacerując wzdłuż Popradu czy korzystając z dostępności tras rowerowych.

Szklarska Poręba jest niekwestionowanym liderem górskich rezerwacji wakacyjnych na Travelist.pl. Kierunek ten oferuje pobyty od 320 zł za dobę dla dwóch osób i od 380 zł dla rodziny z dzieckiem. Jako baza wypadowa w Karkonosze i Góry Izerskie przyciąga Wodospadem Kamieńczyka, Wodospadem Szklarki czy trasami na Szrenicę.

Znajdziemy tu również szlaki widokowe o różnym stopniu trudności. Dzięki dużej liczbie atrakcji w okolicy miejscowość dobrze sprawdza się zarówno przy pierwszym wyjeździe w Karkonosze, jak i przy dłuższym, aktywnym urlopie.

Niższe niż nad morzem ceny są jednym z argumentów, które mogą zachęcać do rezerwowania wakacji w górach nawet już w trakcie sezonu. Ale równie ważna jest różnorodność takiego wypoczynku.

Nad Bałtykiem centralnym punktem wyjazdu jest zwykle plaża i aktywności nad wodą, natomiast w górach dużą część dnia spędza się na zewnątrz na szlakach, trasach rowerowych, spacerach, spływach czy wycieczkach po okolicy.

- Dlatego choć także w górach dużą popularnością cieszą się pakiety z dwoma posiłkami, to większy udział niż nad morzem mają rezerwacje wyłącznie ze śniadaniem, które zapewniają większą elastyczność w planowaniu dnia. A jeśli pogoda się załamie, dużą przewagą polskich hoteli pozostaje zaplecze rekreacyjne, czyli baseny, strefy spa, sale zabaw, a w niektórych obiektach nawet aquaparki, dzięki którym wyjazd może być udany niezależnie od warunków za oknem – dodaje ekspert Travelist.pl.