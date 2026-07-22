Dziennik Gazeta Prawana logo

Workation czy urlop pod telefonem. Jak wypoczywać aby odciąć się od stresu pracy

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
55 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Wakacje są czasem na regeneracje i wypoczynek. Workation czy urlop w stresie, pod telefonem. Jak wypoczywać aby odciąć się od stresu pracy
Wakacje są czasem na regeneracje i wypoczynek. Workation czy urlop w stresie, pod telefonem. Jak wypoczywać aby odciąć się od stresu pracy/Shutterstock
Leżak, szum morza i… powiadomienie z Teamsa. Jeszcze tylko szybkie sprawdzenie maila, jeszcze tylko jedna informacja od klienta. Granica między urlopem a pracą bywa dziś cienka jak ekran smartfona. Jeśli wybieramy świadomie połączenie pracy z urlopem, czyli workation to jest ok. Urlop czyli wolne to przede wszystkim regeneracja.

Urlop powinien być czasem na regenerację, a każdy z nas regeneruje się na swój sposób. Dlatego jeśli wybierzemy workation jako formę wypoczynku gdzie w sposób płynny i spokojny łączymy elementy pracy z wypoczynkiem, to jest w porządku. Regenerujemy siły i wykonujemy to co z pracy pozwala nam zachować równowagę. Problem zaczyna się gdy nieświadomie, w stresie, nie potrafimy oderwać się od obowiązków i odpoczywać.

Najnowsze badanie InterviewMeCzy Polacy pracują na urlopie?” pokazuje zaskakujący paradoks polskiego rynku pracy. Choć zdecydowana większość z nas deklaruje, że zachowuje równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, to w praktyce urlop rzadko oznacza pełne odcięcie się od obowiązków. Dla wielu pracowników wakacje wiążą się ze stresem, sprawdzaniem służbowej skrzynki oraz poczuciem winy.

Pozorny work-life balance I urlop u Polaków

Z badania wynika, że na co dzień bardzo wysoko oceniamy swoją równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Aż 85% badanych ocenia ją pozytywnie, przy czym 37% deklaruje, że bez problemu oddziela pracę od życia prywatnego, a 48% twierdzi, że zazwyczaj im się to udaje). Tylko 13% przyznaje, że praca często zajmuje im czas po godzinach, a 2% uważa, że całkowicie dominuje nad ich życiem.

Urlop bez maila i telefonu to rzadkość

Okazuje się jednak, że prawdziwy detoks od pracy podczas urlopu jest luksusem, jakiego udaje się doświadczyć niewielu z nas. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym (nie sprawdza wiadomości i nie odbiera telefonów). Pozostałe 60% badanych w mniejszym lub większym stopniu żyje pracą: 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach, 10% regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne.

Oznaki braku wypoczynku gdy trwa urlop

Jeśli w trakcie urlopu towarzyszą ci poniższe uczucia, to oznacza, że urlop nie jest równy wypoczynkowi i regeneracji. Największą przeszkodą nie są nasze własne nawyki, ale obawy związane z organizacją pracy. Zapytani o to, co najbardziej utrudnia oderwanie się od pracy podczas urlopu, respondenci najczęściej wskazywali:

  • 35% – obawę przed zaległościami po powrocie do pracy,
  • 20% – zbyt dużo obowiązków i natłok pracy,
  • 20% – poczucie odpowiedzialności za zespół, klientów lub projekty,
  • 18% – presję ze strony przełożonych lub współpracowników, by być dostępnym
  • 18% – brak osoby, która mogłaby przejąć obowiązki na czas nieobecności.

Odpoczynek, zamiast przynosić ulgę, nierzadko wywołuje negatywne emocje. Aż 55% badanych pracowników przyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia lub stres związany z wzięciem urlopu. Tylko 26% ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnego problemu z całkowitym odcięciem się od pracy na urlopie.

Co to oznacza urlop dla rynku pracy?

Aby urlop rzeczywiście spełniał swoją rolę, pracodawcy oraz działy HR muszą zadbać o odpowiednie procedury i kulturę organizacyjną – taką, która zachęca do pełnego odpoczynku i daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, że pod ich nieobecność świat i firma się nie zawalą . Samodzielne próby odcięcia się od zadań przez pracowników często okazują się niewystarczające. Jak podkreśla Dominika Kowalska, ekspertka kariery InterviewMe:

„Jeśli podczas urlopu regularnie sprawdzamy służbową skrzynkę albo martwimy się o to, co dzieje się w firmie, to sygnał, że granica między pracą a życiem prywatnym nie jest wystarczająco wyraźna. Również menedżerowie i pracownicy HR mają tu ważną rolę do odegrania. Prawdziwy work-life balance nie polega na tym, że pracownik potrafi pogodzić wszystko naraz. Polega na takim zorganizowaniu pracy, aby mógł bez obaw skorzystać z urlopu i zniknąć na dwa tygodnie, a firma nadal działała sprawnie pod jego nieobecność. – mówi ekspertka.

Zatem, jesli urlop ma być regeneracją I odpoczynkiem musimy zachować balans. Wykonujmy tyle obowiązków, żeby nasze ciało I umysł nie odczuwało stresu, a raczej równowagę. Takie wrażenie pozytynego szcześcia. Czynnosci ,,pracowe’’ w trakcie wolnego, nie powinny kojarzyć się ze stresem I obowiązkiem, a raczej być stabilizatorem emocji. Sprawdzajmy maila rutynowo, tak jak smarujemy się kremem SPF, traktujmy jak element wypoczynku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: urloppracawork life balanceworkation
Powiązane
Rewolucja w PIT jest pilnie oczekiwana, na dodatek podwojenie kwoty wolnej to za mało
Nowy projekt w sejmie. Likwidacja 800 plus: to wystarczy na zwolnienie z pit emerytów i niższe podatki dla wszystkich
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWorkation czy urlop pod telefonem. Jak wypoczywać aby odciąć się od stresu pracy »
Zobacz
|
Pokolenie AI polegnie. Dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu
Pokolenie AI polegnie, a dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu
"Ojczyzna"
Film Polaka to nie tylko arcydzieło. Doskonale poradził sobie w kinach
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Policjanci coraz częściej zaglądają do bagażników, by sprawdzić obowiązkowe wyposażenie pojazdu
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę. Za brak słony mandat
chrzan można sadzić w marcu
Szybka ulga dla wątroby i jelit. Wystarczy odrobina tego warzywa
Fabryka czekolady
Legendarna fabryka słodyczy znika z mapy. Gigant zamyka 64-letni zakład
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj