Workation czy urlop pod telefonem. Jak wypoczywać aby odciąć się od stresu pracy

Urlop powinien być czasem na regenerację, a każdy z nas regeneruje się na swój sposób. Dlatego jeśli wybierzemy workation jako formę wypoczynku gdzie w sposób płynny i spokojny łączymy elementy pracy z wypoczynkiem, to jest w porządku. Regenerujemy siły i wykonujemy to co z pracy pozwala nam zachować równowagę. Problem zaczyna się gdy nieświadomie, w stresie, nie potrafimy oderwać się od obowiązków i odpoczywać.

Najnowsze badanie InterviewMe „Czy Polacy pracują na urlopie?” pokazuje zaskakujący paradoks polskiego rynku pracy. Choć zdecydowana większość z nas deklaruje, że zachowuje równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, to w praktyce urlop rzadko oznacza pełne odcięcie się od obowiązków. Dla wielu pracowników wakacje wiążą się ze stresem, sprawdzaniem służbowej skrzynki oraz poczuciem winy.

Pozorny work-life balance I urlop u Polaków

Z badania wynika, że na co dzień bardzo wysoko oceniamy swoją równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Aż 85% badanych ocenia ją pozytywnie, przy czym 37% deklaruje, że bez problemu oddziela pracę od życia prywatnego, a 48% twierdzi, że zazwyczaj im się to udaje). Tylko 13% przyznaje, że praca często zajmuje im czas po godzinach, a 2% uważa, że całkowicie dominuje nad ich życiem.

Urlop bez maila i telefonu to rzadkość

Okazuje się jednak, że prawdziwy detoks od pracy podczas urlopu jest luksusem, jakiego udaje się doświadczyć niewielu z nas. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym (nie sprawdza wiadomości i nie odbiera telefonów). Pozostałe 60% badanych w mniejszym lub większym stopniu żyje pracą: 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach, 10% regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne.

Oznaki braku wypoczynku gdy trwa urlop

Jeśli w trakcie urlopu towarzyszą ci poniższe uczucia, to oznacza, że urlop nie jest równy wypoczynkowi i regeneracji. Największą przeszkodą nie są nasze własne nawyki, ale obawy związane z organizacją pracy. Zapytani o to, co najbardziej utrudnia oderwanie się od pracy podczas urlopu, respondenci najczęściej wskazywali:

35% – obawę przed zaległościami po powrocie do pracy,

20% – zbyt dużo obowiązków i natłok pracy,

20% – poczucie odpowiedzialności za zespół, klientów lub projekty,

18% – presję ze strony przełożonych lub współpracowników, by być dostępnym

18% – brak osoby, która mogłaby przejąć obowiązki na czas nieobecności.

Odpoczynek, zamiast przynosić ulgę, nierzadko wywołuje negatywne emocje. Aż 55% badanych pracowników przyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia lub stres związany z wzięciem urlopu. Tylko 26% ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnego problemu z całkowitym odcięciem się od pracy na urlopie.

Co to oznacza urlop dla rynku pracy?

Aby urlop rzeczywiście spełniał swoją rolę, pracodawcy oraz działy HR muszą zadbać o odpowiednie procedury i kulturę organizacyjną – taką, która zachęca do pełnego odpoczynku i daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, że pod ich nieobecność świat i firma się nie zawalą . Samodzielne próby odcięcia się od zadań przez pracowników często okazują się niewystarczające. Jak podkreśla Dominika Kowalska, ekspertka kariery InterviewMe:

„Jeśli podczas urlopu regularnie sprawdzamy służbową skrzynkę albo martwimy się o to, co dzieje się w firmie, to sygnał, że granica między pracą a życiem prywatnym nie jest wystarczająco wyraźna. Również menedżerowie i pracownicy HR mają tu ważną rolę do odegrania. Prawdziwy work-life balance nie polega na tym, że pracownik potrafi pogodzić wszystko naraz. Polega na takim zorganizowaniu pracy, aby mógł bez obaw skorzystać z urlopu i zniknąć na dwa tygodnie, a firma nadal działała sprawnie pod jego nieobecność. – mówi ekspertka.

Zatem, jesli urlop ma być regeneracją I odpoczynkiem musimy zachować balans. Wykonujmy tyle obowiązków, żeby nasze ciało I umysł nie odczuwało stresu, a raczej równowagę. Takie wrażenie pozytynego szcześcia. Czynnosci ,,pracowe’’ w trakcie wolnego, nie powinny kojarzyć się ze stresem I obowiązkiem, a raczej być stabilizatorem emocji. Sprawdzajmy maila rutynowo, tak jak smarujemy się kremem SPF, traktujmy jak element wypoczynku.