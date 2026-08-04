Cypr, pełna kontrastów wyspa Afrodyty przyciąga. Piasek plaż i ekstremalny city break

Wyspa Afrodyty coraz mocniej zaznacza swoją obecność na podróżniczej mapie Polaków, którzy szukają miejsca do wypoczynku przez cały rok. Według informacji ekspertów z biura podróży eSky.pl , że zainteresowanie Cyprem dynamicznie rośnie. Liczba rezerwacji na Wyspę Afrodyty w 2026 r. wzrosła o 54 proc. r/r. Coraz częściej na odkrywanie tego kraju decydują się także rodziny – udział wyjazdów z dziećmi osiągnął już 40 proc. wszystkich podróży. To między innymi efekt coraz większej dostępności lotów z portów regionalnych. Tygodniowy letni urlop w hotelu z all-inclusive można zarezerwować już od 2709 zł, a jesienną 4-dniową podróż w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem nawet za 709 zł.

Cypr od zachodu na wschód wyspy to wakacje kontrastów

Podróżnicy wybierający Cypr stawiają na wysoki komfort, cztery gwiazdki i all inclusive to opcja dla 7 na 10 klientów biura. Nic dziwnego, gdy wyspa Afrodyty oferuje znacznie więcej niż tylko plaże. Zachwyca różnorodnością krajobrazów – od historycznych miast i stanowisk archeologicznych, przez górskie wioski, aż po spektakularne wybrzeża.

Podróżując po Cyprze warto rozważyć pobyt w okolicach Pafos – miejscu szczególnie ważnym dla miłośników historii i mitologii. To właśnie tutaj, według legendy, z morskiej piany narodziła się Afrodyta – grecka bogini miłości i piękna. W samym mieście można odwiedzić Park Archeologiczny Kato Pafos, słynący z imponujących rzymskich mozaik, a także Grobowce Królewskie – monumentalne nekropolie wykute w skale.

Siłą Cypru jest jego różnorodność. To miejsce, w którym w ciągu jednego wyjazdu można połączyć błogi relaks na plaży, odkrywanie historii i poznawanie lokalnej kultury. - Obserwujemy, że użytkownicy eSky.pl wybierają ten kierunek nie tylko na dłuższy urlop, ale też na szybki city break. To pokazuje, że Cypr jest miejscem, które można odkrywać na własnych zasadach, niezależnie od długości podróży – mówi Karolina Skrzypczyk, z biura podróży eSky.pl.

Wakacje w mieście, na Cyprze to nie tylko city break

Kolejnym punktem na mapie cypryjskiej podróży może być Limassol. To miasto, które łączy atmosferę nowoczesnego kurortu z bogatą historią. Spacer po starówce, wizyta w średniowiecznym zamku czy odpoczynek przy nadmorskiej promenadzie pozwalają poczuć wyjątkowy charakter tego miejsca. W okolicach miasta znajdują się również malownicze winnice, gdzie można poznać tradycje produkcji lokalnych win, w tym słynnej Commandarii.

Na wschodzie wyspy czekają jedne z najpiękniejszych plaż Cypru. Ayia Napa i okolice przyciągają podróżników krystalicznie czystą wodą oraz wyjątkowymi krajobrazami. Warto odwiedzić m.in. Cape Greco – park narodowy słynący z klifów, naturalnych jaskiń i widoków, które należą do najbardziej charakterystycznych na całej wyspie. Niedaleko znajduje się także spokojniejsza Protaras, wybierana przez osoby szukające relaksu w kameralnej atmosferze.

Cypr to wakacje po swojemu

Na eSky.pl można jeszcze zaplanować wakacyjną podróż last minute na Cypr. Tygodniowy pakiet Lot+Hotel z all-inclusive to koszt od 2709 zł od osoby. Z kolei 4-dniowy, jesienny city break w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem zaczyna się od 709 zł. Cypr to kierunek, który można odkrywać na wiele sposobów – podczas rodzinnych wakacji, romantycznego wyjazdu we dwoje, aktywnego urlopu czy krótkiego city breaku. Łagodny klimat, różnorodne atrakcje i bogata historia sprawiają, że wyspa pozostaje jednym z tych miejsc, do których chce się wracać niezależnie od pory roku. – W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się jednym z kluczowych rynków dla cypryjskiej turystyki. W pierwszej połowie 2026 r. liczba odwiedzających z Polski wzrosła o 4,8 proc. r/r. Szczególnie cieszy nas dynamiczny wzrost zainteresowania w sezonie zimowym, który potwierdza, że Polacy coraz częściej postrzegają Cypr jako atrakcyjny kierunek przez cały rok, a nie tylko na letni wypoczynek – podsumowuje Barbara Horowska-Kowalska, Sales and Marketing Officer w Cyprus Tourism Poland.