Alternatywa dla Zakopanego. Ten kierunek to hit na wakacje bez tłumów

Krynica-Zdrój kontra Zakopane. Koniec ery masowej turystyki w górach?
Przez dziesięciolecia to stolica Tatr była pierwszym i najczęściej wybieranym kierunkiem na urlop. Obecnie jednak urlopowicze coraz częściej stawiają na święty spokój i komfort psychiczny. Krynica-Zdrój udowadnia, że można spędzić wspaniały urlop w otoczeniu górskich krajobrazów, unikając jednocześnie uciążliwego zgiełku i wszechobecnego śoku turystycznego.
Klimatyczny deptak i portfele przyjazne turystom
Jednym z największych atutów beskidzkiego kurortu są znacznie bardziej przystępne ceny niż w Tatrach - dotyczy to zarówno noclegów, jak i restauracji czy pamiątek. Lokalna baza noclegowa jest niezwykle zróżnicowana: od luksusowych hoteli, przez kameralne pensjonaty, aż po prywatne kwatery. Z kolei spacer urokliwym deptakiem, wzdłuż którego płynie Kryniczkanka i działają nastrojowe kawiarnie, pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę dawnego uzdrowiska w nowoczesnym wydaniu.
Aktywny wypoczynek i widoki, które zaskoczą każdego
Krynica-Zdrój już dawno przestała być miejscem kojarzonym wyłącznie z kuracjuszami i sanatoriami. Dziś to dynamiczne centrum turystyczne, które oferuje nowoczesne koleje gondolowe, świetne trasy rowerowe, piesze szlaki oraz liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi i par. Wieczorne koncerty plenerowe i bogate życie gastronomiczne sprawiają, że to idealny kierunek na letni wyjazd dla każdego, kto szuka złotego środka między naturą a miejską wygodą.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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