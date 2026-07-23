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Alternatywa dla Zakopanego. Ten kierunek to hit na wakacje bez tłumów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:53
[aktualizacja dzisiaj, 15:52]
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Krynica-Zdrój
Alternatywa dla Zakopanego. Ten kierunek to hit na wakacje bez tłumów/ShutterStock
Szukasz pomysłu na letni wyjazd w polskie góry, ale przeraża Cię wizja stania w korkach i przeciskania się przez zatłoczone deptaki? Coraz większa liczba turystów świadomie rezygnuje z wizyty w Zakopanem na rzecz Krynicy-Zdroju. To malownicze uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim skutecznie przyciąga nie tylko miłośników ciszy, ale także bogatą ofertą turystyczną.

Krynica-Zdrój kontra Zakopane. Koniec ery masowej turystyki w górach?

Przez dziesięciolecia to stolica Tatr była pierwszym i najczęściej wybieranym kierunkiem na urlop. Obecnie jednak urlopowicze coraz częściej stawiają na święty spokój i komfort psychiczny. Krynica-Zdrój udowadnia, że można spędzić wspaniały urlop w otoczeniu górskich krajobrazów, unikając jednocześnie uciążliwego zgiełku i wszechobecnego śoku turystycznego.

Samochodem na wakacje. Kierowcy najbardziej obawiają się jednego scenariusza. Jak podróżować ze spokojnym sercem i umysłem?
Samochodem na wakacje. Kierowcy najbardziej obawiają się jednego scenariusza. Jak podróżować ze spokojnym sercem i umysłem?

Klimatyczny deptak i portfele przyjazne turystom

Jednym z największych atutów beskidzkiego kurortu są znacznie bardziej przystępne ceny niż w Tatrach - dotyczy to zarówno noclegów, jak i restauracji czy pamiątek. Lokalna baza noclegowa jest niezwykle zróżnicowana: od luksusowych hoteli, przez kameralne pensjonaty, aż po prywatne kwatery. Z kolei spacer urokliwym deptakiem, wzdłuż którego płynie Kryniczkanka i działają nastrojowe kawiarnie, pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę dawnego uzdrowiska w nowoczesnym wydaniu.

Aktywny wypoczynek i widoki, które zaskoczą każdego

Krynica-Zdrój już dawno przestała być miejscem kojarzonym wyłącznie z kuracjuszami i sanatoriami. Dziś to dynamiczne centrum turystyczne, które oferuje nowoczesne koleje gondolowe, świetne trasy rowerowe, piesze szlaki oraz liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi i par. Wieczorne koncerty plenerowe i bogate życie gastronomiczne sprawiają, że to idealny kierunek na letni wyjazd dla każdego, kto szuka złotego środka między naturą a miejską wygodą.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wakacjeurlopZakopaneKrynica-Zdrój
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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