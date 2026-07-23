Alternatywa dla Zakopanego. Ten kierunek to hit na wakacje bez tłumów

Krynica-Zdrój kontra Zakopane. Koniec ery masowej turystyki w górach?

Przez dziesięciolecia to stolica Tatr była pierwszym i najczęściej wybieranym kierunkiem na urlop. Obecnie jednak urlopowicze coraz częściej stawiają na święty spokój i komfort psychiczny. Krynica-Zdrój udowadnia, że można spędzić wspaniały urlop w otoczeniu górskich krajobrazów, unikając jednocześnie uciążliwego zgiełku i wszechobecnego śoku turystycznego.

Klimatyczny deptak i portfele przyjazne turystom

Jednym z największych atutów beskidzkiego kurortu są znacznie bardziej przystępne ceny niż w Tatrach - dotyczy to zarówno noclegów, jak i restauracji czy pamiątek. Lokalna baza noclegowa jest niezwykle zróżnicowana: od luksusowych hoteli, przez kameralne pensjonaty, aż po prywatne kwatery. Z kolei spacer urokliwym deptakiem, wzdłuż którego płynie Kryniczkanka i działają nastrojowe kawiarnie, pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę dawnego uzdrowiska w nowoczesnym wydaniu.

Aktywny wypoczynek i widoki, które zaskoczą każdego

Krynica-Zdrój już dawno przestała być miejscem kojarzonym wyłącznie z kuracjuszami i sanatoriami. Dziś to dynamiczne centrum turystyczne, które oferuje nowoczesne koleje gondolowe, świetne trasy rowerowe, piesze szlaki oraz liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi i par. Wieczorne koncerty plenerowe i bogate życie gastronomiczne sprawiają, że to idealny kierunek na letni wyjazd dla każdego, kto szuka złotego środka między naturą a miejską wygodą.