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Cztery gwiazdki dla Route 44. Strefa noclegowa przy Energylandii wśród najlepszych w Polsce

dzisiaj, 10:08
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energylandia, kamping, park rozrywki
Cztery gwiazdki dla Route 44. Strefa noclegowa przy Energylandii wśród najlepszych w Polsce/Materiały prasowe
Kolejne wielkie wyróżnienie dla Energylandii. Route 44, czyli strefa noclegowa tuż przy Parku Rozrywki w Zatorze, została oficjalnie oceniona na cztery gwiazdki. To największa liczba gwiazdek, jaką może otrzymać camping w Polsce. To potwierdzenie ponadprzeciętnych udogodnień, jakie czekają na Gości strefy noclegowej obok Parku Rollercoasterów Nr 1 na świecie.

Cztery gwiazdki dla Route 44

Cztery gwiazdki dla campingu w Polsce oznaczają, że wypoczynek w kamperze staje się równie komfortowy jak pobyt w dobrym hotelu. A to nie wszystko, bo czterogwiazdkowy camping oprócz wygody noclegu musi zapewniać też liczne dodatkowe udogodnienia: najlepszą jakość obsługi, strefy rekreacyjne, miejsca do wspólnego spędzania czasu, czy też wysokie standardy bezpieczeństwa.

Wiadomo już, wymagania te z nawiązką spełnia Route 44 - tematyczna strefa noclegowa położona tuż przy Energylandii. Decyzję o przyznaniu czterech gwiazdek podjął Marszałek Województwa Małopolskiego. Tym samym Route 44 już oficjalnie stał się campingiem o najwyższym ustawowym standardzie w Polsce. W praktyce oznacza to gwarancję wysokiego komfortu i wygody, jaka oferowana jest Gościom Parku Rozrywki w Zatorze.

Amerykański sen tuż przy Energylandii

Route 44 to unikatowe pole campingowe o wysokim standardzie, inspirowane amerykańską popkulturą i klimatem legendarnej trasy Route 66. Miejsce z klimatem prosto z USA zostało stworzone z myślą o rodzinach, parach, grupach przyjaciół oraz fanach podróżniczego stylu życia na własnych czterech kółkach. Cztery gwiazdki dla Route 44 są dowodem na to, że przestrzeń noclegowa w Zatorze jest pełnym przedłużeniem wrażeń towarzyszących wizycie w Energylandii. Nocleg w Route 44 to unikatowa okazja do oderwania się od codzienności i przeniesienia się do świata długich podróży, niekończących się autostrad i słynnych amerykańskich przydrożnych barów.

energylandia, park rozrywki, kamping
Cztery gwiazdki dla Route 44

Route 44: dla rodzin, par i przyjaciół

energylandia, park rozrywki, kamping
Cztery gwiazdki dla Route 44

Pobyt w Route 44 pozwala cieszyć się atmosferą Energylandii bez pośpiechu. Na Gości czeka tu 300 przestronnych parceli, ogrodzony i bezpieczny teren oraz nowoczesna, tematyczna przestrzeń inspirowana amerykańską popkulturą i klimatem kultowych tras road‑tripowych. Do dyspozycji Gości jest całe zaplecze, którego można potrzebować podczas kilkudniowego pobytu kamperem. Dodatkowo na miejscu dostępne są m.in. automaty z napojami, gadżetami i kosmetykami, sala kinowa, strefa gier, pralnia samoobsługowa, plac zabaw dla najmłodszych i wiele innych dodatkowych atrakcji.

energylandia, park rozrywki, kamping
Cztery gwiazdki dla Route 44

Na camping do Energylandii

energylandia, park rozrywki, kamping
Cztery gwiazdki dla Route 44

Goście Route 44 mogą liczyć nie tylko na wygodny nocleg, ale też na dodatkową dawkę zabawy już na samym campingu. Jedną z najnowszych atrakcji jest tutaj labirynt w kukurydzy – idealne miejsce na rodzinną rywalizację i zabawę na świeżym powietrzu. Dostępne jest także bezpośrednie przejście do strefy Water Park, wodnego świata Energylandii, w którym czekają baseny, zjeżdżalnie i całe spektrum wodnych atrakcji. Czterogwiazdkowe pole Route 44 to zatem świetny pomysł na nocleg dla wszystkich, którzy chcą połączyć komfortowe warunki wypoczynku z emocjami wizyty w Parku Rollercoasterów Nr 1 na Świecie.

Położenie campingu zapewnia szybki i wygodny dostęp do wszystkich 133 atrakcji Energylandii – od rodzinnych stref po najbardziej ekstremalne rollercoastery. Dzięki temu każdy dzień w Zatorze może być wypełniony rozrywką od rana do wieczora, a pobyt
na Route 44 staje się naturalnym przedłużeniem parkowej przygody.

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Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: PolskarodzinyEnergylandiacamping
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