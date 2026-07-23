Cztery gwiazdki dla Route 44. Strefa noclegowa przy Energylandii wśród najlepszych w Polsce

Cztery gwiazdki dla Route 44
Cztery gwiazdki dla campingu w Polsce oznaczają, że wypoczynek w kamperze staje się równie komfortowy jak pobyt w dobrym hotelu. A to nie wszystko, bo czterogwiazdkowy camping oprócz wygody noclegu musi zapewniać też liczne dodatkowe udogodnienia: najlepszą jakość obsługi, strefy rekreacyjne, miejsca do wspólnego spędzania czasu, czy też wysokie standardy bezpieczeństwa.
Wiadomo już, wymagania te z nawiązką spełnia Route 44 - tematyczna strefa noclegowa położona tuż przy Energylandii. Decyzję o przyznaniu czterech gwiazdek podjął Marszałek Województwa Małopolskiego. Tym samym Route 44 już oficjalnie stał się campingiem o najwyższym ustawowym standardzie w Polsce. W praktyce oznacza to gwarancję wysokiego komfortu i wygody, jaka oferowana jest Gościom Parku Rozrywki w Zatorze.
Amerykański sen tuż przy Energylandii
Route 44 to unikatowe pole campingowe o wysokim standardzie, inspirowane amerykańską popkulturą i klimatem legendarnej trasy Route 66. Miejsce z klimatem prosto z USA zostało stworzone z myślą o rodzinach, parach, grupach przyjaciół oraz fanach podróżniczego stylu życia na własnych czterech kółkach. Cztery gwiazdki dla Route 44 są dowodem na to, że przestrzeń noclegowa w Zatorze jest pełnym przedłużeniem wrażeń towarzyszących wizycie w Energylandii. Nocleg w Route 44 to unikatowa okazja do oderwania się od codzienności i przeniesienia się do świata długich podróży, niekończących się autostrad i słynnych amerykańskich przydrożnych barów.
Route 44: dla rodzin, par i przyjaciół
Pobyt w Route 44 pozwala cieszyć się atmosferą Energylandii bez pośpiechu. Na Gości czeka tu 300 przestronnych parceli, ogrodzony i bezpieczny teren oraz nowoczesna, tematyczna przestrzeń inspirowana amerykańską popkulturą i klimatem kultowych tras road‑tripowych. Do dyspozycji Gości jest całe zaplecze, którego można potrzebować podczas kilkudniowego pobytu kamperem. Dodatkowo na miejscu dostępne są m.in. automaty z napojami, gadżetami i kosmetykami, sala kinowa, strefa gier, pralnia samoobsługowa, plac zabaw dla najmłodszych i wiele innych dodatkowych atrakcji.
Na camping do Energylandii
Goście Route 44 mogą liczyć nie tylko na wygodny nocleg, ale też na dodatkową dawkę zabawy już na samym campingu. Jedną z najnowszych atrakcji jest tutaj labirynt w kukurydzy – idealne miejsce na rodzinną rywalizację i zabawę na świeżym powietrzu. Dostępne jest także bezpośrednie przejście do strefy Water Park, wodnego świata Energylandii, w którym czekają baseny, zjeżdżalnie i całe spektrum wodnych atrakcji. Czterogwiazdkowe pole Route 44 to zatem świetny pomysł na nocleg dla wszystkich, którzy chcą połączyć komfortowe warunki wypoczynku z emocjami wizyty w Parku Rollercoasterów Nr 1 na Świecie.
Położenie campingu zapewnia szybki i wygodny dostęp do wszystkich 133 atrakcji Energylandii – od rodzinnych stref po najbardziej ekstremalne rollercoastery. Dzięki temu każdy dzień w Zatorze może być wypełniony rozrywką od rana do wieczora, a pobyt
na Route 44 staje się naturalnym przedłużeniem parkowej przygody.