Tusk: Budujemy najbardziej nowoczesną sieć kolejową na kontynencie

Budujemy najbardziej nowoczesną sieć kolejową na kontynencie. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku uruchomiliśmy nowe połączenia i przystanki kolejowe oraz wyremontowaliśmy istniejące - powiedział Premier Donald Tusk podczas wydarzenia "Najnowocześniejsza w Europie - #NaszaKolej!”.

Plany dotyczące rozbudowy kolei sięgają juz 2025 roku.

"Rząd konsekwentnie przywraca połączenia likwidowane przez lata oraz przeznacza rekordowe środki na modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnego taboru. Po raz pierwszy powstał także kompleksowy plan rozwoju kolei do 2050 roku - Zintegrowana Sieć Kolejowa, zakładający budowę 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, w tym 2,7 tys. km linii Kolei Dużych Prędkości. Dzięki tym inwestycjom poprawi się dostępność transportowa zarówno dużych miast, jak i mniejszych miejscowości, a docelowo każdy powiat w Polsce zostanie włączony do sieci połączeń dalekobieżnych. W 2025 roku z usług kolei skorzystało 438 mln pasażerów - o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej. To najwyższy wynik w przewozach pasażerskich od ponad 30 lat" - podano w komunikacie Kancelari Prezesa Rady Ministrów.

Polska kolej przyspiesza. Rekordowe inwestycje, nowe połączenia

Obecny okres to czas dynamicznego rozwoju Polski i ambitnych inwestycji w infrastrukturę kolejową. Celem rządu jest budowa najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie - czytamy w komunikacie KPRM. Warto uświadomić sobie skalę Zintegrowanej Sieci Kolejowej - 2,7 tys. km linii Kolei Dużych Prędkości, ponad 2 tys. km nowych linii kolejowych oraz 5,6 tys. km zmodernizowanych linii – podał szef rządu.

Pociągi Kolei Dużych Prędkości będą mogły rozpędzać się maksymalnie do 350 km na godzinę. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy – wyjaśnił Donald Tusk.

"Celem rządu jest, aby kolej stała się najchętniej wybieranym środkiem transportu przez Polki i Polaków"- wskazano.

Kiedy zakończymy realizację wielkiego projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej, w ciągu roku powinniśmy przewozić w Polsce blisko 800 mln pasażerów. Już dziś nasza kolej przewozi niemal tyle osób, ilu mieszkańców liczy cała Unia Europejska – powiedział Prezes Rady Ministrów.

To będzie miało ogromne znaczenie cywilizacyjne. Mówimy o projekcie "Polska 100 minut”, dzięki któremu podróż z Warszawy do dużych miast będzie możliwa w ok. 100 minut, oraz o koncepcji "Polska w 3 godziny”, która pozwoli przejechać w takim czasie cały kraj. To sprawi, że życie, mieszkanie i praca w wielu mniejszych miejscowościach staną się bardziej atrakcyjne – ocenił Premier.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada budowę 4,7 tys. km nowych linii kolejowych - podano w komunikacie, Obecnie na rozwój infrastruktury kolejowej przeznaczamy 100 mld zł. To środki na budowę nowych stacji i linii kolejowych, modernizację istniejącej sieci oraz jej cyfryzację– poinformował Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wracają stare połączenia

W ciągu ostatnich trzech lat liczba pasażerów kolei wzrosła o 100 mln. W 2026 roku przewieziemy 470 mln podróżnych, a w przyszłym roku przekroczymy rekordowy poziom 500 mln pasażerów. Od kiedy przejęliśmy władzę, PKP Intercity zwiększyło liczbę realizowanych codziennie połączeń o 130 oraz przewozi o 30% więcej pasażerów – wyjaśnił Klimczak.

Rząd przywraca także połączenia kolejowe do miejscowości, które przez lata były pozbawione dostępu do transportu kolejowego. Tylko do końca 2027 roku pociągi wrócą m.in. do Polic, Sokołowa Podlaskiego, Połańca i Stronia Śląskiego. Bezpośrednie połączenie z Warszawą zyska również Łomża.