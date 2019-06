To czy dany obóz spodoba się dziecku może wpływać na jego podejście do wyjazdów w gronie rówieśników w przyszłości, warto więc dobrze dopasować jego wybór do wieku i zainteresowań naszego dziecka.

Kolonie dla dzieci w wieku od 7 lat to nie tylko gry i zabawy, ale także tematyczne zajęcia zaprojektowane z myślą o najmłodszych, które rozwijają w uczestnikach różne pasje takie jak piłka nożna czy taniec, ale przede wszystkim uczą ich samodzielności i tworzenia nowych relacji z rówieśnikami.

Wszystkie elementy obozu tworzone są z myślą o potrzebach najmłodszych dzieci. Specjalnie dobrana kadra - rekrutowana spośród nauczycieli klas wczesnoszkolnych, z doświadczeniem w pracy z tą grupą wiekową - czuwa nad tym aby wszystkie aktywności odbywały się w pełnym bezpieczeństwie, w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Również sama struktura obozu jest inna niż w przypadku wyjazdu organizowanego dla starszych dzieci. Grupy, w których maluchy bawią się i uczą są zdecydowanie mniej liczne niż te u ich starszych kolegów, jest to niezbędne przy wyjazdach z tak małymi dziećmi. Obiekty są bardzo starannie dobierane pod względem warunków zakwaterowania i bezpieczeństwa, ale także pod względem lokalizacji w ciekawych i pięknych miejscach.

Jeśli Twoje dziecko uwielbia sport, taniec bądź sztuki plastyczne pierwszy wyjazd bez mamy i taty może okazać się dla niego życiową przygodą, z której wyciągnie wiele dobrego, rozwinie swoje pasje i talenty, a także nauczy się budować relacje międzyludzkie oraz postawi pierwsze kroki w drodze do samodzielności doskonale się przy tym bawiąc!

- W koloniach dla najmłodszych, czyli w Klubie Urwisa Almatur uczestnicy stawiają pierwsze kroki na swojej drodze do samodzielności, nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości z rówieśnikami, a także uczą się zaradności w codziennym życiu obozowym oraz poprzez uczestnictwo w zróżnicowanych zabawach, zadaniach i przygodach, kiedy wcielają się w czarodziejów, rycerzy, przyrodników czy detektywów. Klub Urwisa jest idealnym miejscem dla dziecka do rozwoju poprzez świetną zabawę w bezpiecznym otoczeniu. Z każdym rokiem liczba najmłodszych dzieci na naszych wyjazdach rośnie - mówi Mirosław Sikorski, prezes Almatur.