Magic Night – Zaczarowana noc pełna emocji

W sobotę, 13 lipca, Energylandia zamieniła się w magiczne królestwo świateł i muzyki. Trwające 13 godzin świętowanie Magic Night było prawdziwą ucztą dla miłośników zabawy.

Wszystkie atrakcje parku w siedmiu strefach zabawy były dostępne aż do godziny 23, a cała Energylandia mieniła się milionami świateł.

Plażowe party w gorących rytmach lata, z DJ-ami rozgrzewającymi parkiet do czerwoności, sprawiło, że goście czuli się jak na tropikalnej wyspie, a wakacyjny klimat unosił się nad całym Zatorem.

Nocna iluminacja roller coasterów, karuzeli i innych atrakcji, w połączeniu z widowiskami przygotowanymi przez artystów i animatorów, stworzyły niesamowity klimat. Podgrzewane baseny pozwalały na relaks i szaloną zabawę w jednym. Rozbawieni uczestnicy nie mogli opanować radości, która udzieliła się również jubilatowi – samej Energylandii, co doskonale było widać na spektakularnym „afterze”, który miał miejsce w niedzielę!

Tak się bawi Energylandia! Okrągłe urodziny w Zatorze

14 lipca to w Energylandii dzień wyjątkowy. W tym roku szczególnie, gdyż Park świętował swoje 10-lecie. Od godziny 10:00 Goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych obchodach, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Energylandia przygotowała mnóstwo niespodzianek i atrakcji. Gigantyczny tort z babeczek, gry i zabawy z animatorami, dodatkowe pokazy artystów z Polski i zagranicy oraz konkursy z ciekawymi nagrodami to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na Gości.

Mogli oni uczestniczyć w różnorodnych warsztatach, pokazach i zabawach, takich jak warsztaty plastyczne, magiczne sztuczki, spotkania z Maskotkami oraz pasowanie na rycerza. Było także powitalne Piccolo, spotkanie z Władcą Mórz oraz wyjątkowe show z wielką hulajnogą. Cały Park tętnił życiem, a świętowanie uświetniły takie zabawy, jak Crazy Balloons, Sweet Games, Kids Flash Play i Zakręcone Koło Fortuny. Zapewniono rozrywkę dla każdego, niezależnie od wieku, sprawiając, że jubileusz był pełen niezapomnianych chwil.

Energylandia, która wystartowała 14 lipca 2014, dorasta nam bardzo szybko, co widzimy po skali inwestycji – od 26 hektarów w 2014 roku, dziś rozciąga się na niemal trzykrotnie większej powierzchni, oferując 133 atrakcje. Dziś to największy Park Rozrywki w Polsce, podzielony na siedem stref tematycznych, z atrakcjami przeznaczonymi dla wszystkich grup wiekowych. Znajdziemy tutaj także liczne restauracje, bary, sklepy z pamiątkami oraz sceny, na których prezentowane są krótkie widowiska.

Nie przegap kolejnych wydarzeń!

Jeśli nie mogliście uczestniczyć w tych niezwykłych wydarzeniach, nie wszystko stracone! Już 10 sierpnia zaplanowano kolejną edycję Magic Night & Beach Party. 13 godzin zabawy do godziny 23:00, z Parkiem rozświetlonym milionami świateł i letnim klimatem, to doskonała okazja, by doświadczyć magii Energylandii na własnej skórze.

Energylandia nie zwalnia tempa i ciągle dostarcza nowych wrażeń, potwierdzając, że 2024 rok jest najbardziej widowiskowym rokiem w jej historii. Szampańska zabawa trwała jeszcze długo po zmroku, a my wiemy, że energia z tego wydarzenia wypełni każdy pozostały dzień tego sezonu. Przekonajcie się o tym sami!