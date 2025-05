Wszystko wskazuje na to, że Zator zyskał kolejną bazę noclegową z prawdziwym charakterem – wygodną, klimatyczną i pełną tematycznych detali. Festiwal będzie inauguracją otwarcia jedynego takiego miejsca na mapie Polski.

Camping w Energylandii

Dla wielu podróżników liczy się niezależność. Nie musi ona oznaczać rezygnacji z komfortu. Route 44 Camping ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnych caravaningowców, oferując 80 parceli o powierzchni 70 m² każda, pełne zaplecze sanitarne (z prysznicami, toaletami i suszarkami), dostęp do prądu i wody, Wi-Fi, automaty z napojami, kosmetykami, czy gadżetami. Dla rodzin szczególnie ważne będzie to, że cały teren jest ogrodzony i bezpieczny, a już latem pojawi się tam bezpośrednie przejście do Water Parku.

Przez wakacje będzie to idealne miejsce na bazę wypadową – z jednej strony kameralne, z drugiej dosłownie kilka kroków od szalonego świata rollercoasterów i wodnych atrakcji. Co ważne, w najbliższym czasie planowane są kolejne udogodnienia, takie jak kino plenerowe, strefa gier, pralnia samoobsługowa, czy plac zabaw.

Festiwal Caravaningu! Weekend, który połączy pasjonatów

Wszystko zaczęło się zaledwie trzy lata temu, a dziś Festiwal Caravaningu w Energylandii to największe wydarzenie tego typu w regionie i jeden z najciekawszych punktów sezonu dla wszystkich fanów mobilnej wolności. Tegoroczna edycja (23–25 maja) zapowiada się szczególnie nie tylko dlatego, że po raz pierwszy odbędzie się na nowym polu Route 44 Camping, ale też dlatego, że to właśnie tutaj zostanie symbolicznie zainaugurowana nowa era noclegowa w Zatorze.

Organizatorzy przygotowali program, który łączy rozrywkę, wiedzę i prawdziwe poczucie wspólnoty. Na scenie wystąpią m.in. Komodo i Tabu, a między koncertami zaplanowano spotkania z ekspertami caravaningu, prezentacje kamperów, porady techniczne, a także strefy zabaw i animacje dla dzieci. To wydarzenie ma tworzyć przestrzeń nie tylko do odpoczynku, ale i wymiany doświadczeń zarówno dla osób, które przemierzają Europę kamperem od lat, jak i dla tych, którzy dopiero rozważają taką formę podróżowania.

Każdy uczestnik zlotu zyskuje pełen dostęp do wszystkich dobrodziejstw Energylandii przez 2 dni. To oznacza 133 atrakcje, 20 rollercoasterów, siedem tematycznych stref i niezliczoną liczbę emocji w największym Parku Rozrywki w Polsce.

To będzie weekend pełen inspiracji, pozytywnej energii i nowych znajomości pod gołym niebem. Niezależnie od tego, czy przyjedziesz solo, z rodziną czy ekipą znajomych – Festiwal Caravaningu na Route 44 Camping zapewni niezapomniane wrażenia i totalny reset od codzienności.

Szczegóły wydarzenia oraz bilety znajdziesz na stronie: https://festiwalcaravaningu.pl/

Wystarczy zabrać ze sobą dobry humor, wygodne buty i otwartość na przygodę – resztą zajmą się organizatorzy.