Jeden bilet, dwa parki

Atrakcyjna promocja to idealna okazja, by spędzić wspólnie dzień wypełniony emocjami. W cenie jednego biletu Goście zyskują dostęp aż do dwóch Parków: klasycznego z karuzelami i rollercoasterami oraz wodnego, z tropikalną strefą relaksu, podgrzewanymi basenami i zakręconymi zjeżdżalniami. A że bilety objęte promocją są ważne od 2 czerwca aż do 26 października – również w okresie wakacyjnym – nie trzeba się spieszyć z wyborem daty. Wystarczy chcieć spędzić ten dzień razem.

Energylandia oferuje aż 133 atrakcje w 7 tematycznych strefach – od Bajkolandii i familijnego Sweet Valley, po ekstremalne rollercoastery, które rozpalają serca fanów adrenaliny. W Parku nie brakuje też atrakcji stworzonych z myślą o najmłodszych, a maluchy już od drugiego roku życia mają do dyspozycji aż 28 urządzeń dopasowanych do ich wieku i możliwości.

Dzień dziecka w Energylandii

Nie chcesz czekać i już teraz chcesz zobaczyć Park w jego najlepszym wydaniu? Warto zatem przypomnieć, że zbliżający się Dzień Dziecka w Energylandii potrwa aż 2 dni! Energylandia przygotowuje na tę okazję (31 maja i 1 czerwca) specjalne animacje i widowiska – od pokazów balonowych, przez warsztaty dla dzieci, po spektakle pełne magii i interakcji. Uśmiechnięte Maskotki, kolorowe dekoracje, a także słynne Piana Party w strefie Water Park sprawiają, że świętowanie wypełnione atrakcjami i niespodziankami potrwa aż do godziny 18.

Nieważne, ile masz lat. Nie jest także istotne to, kiedy chcesz obchodzić swoje święto, bo w Energylandii zabawa trwa cały rok! Niech w tym roku prezent na Dzień Mamy i Dzień Dziecka będzie naprawdę wyjątkowy. Bo czas spędzony wspólnie to najlepsza z przygód!

Nie zwlekaj! Kliknij, kup bilety i odwiedź Energylandię!