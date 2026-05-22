Trzęsienie ziemi w pobliżu Neapolu
Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii zgłosił, że trzęsienie ziemi miało miejsce o godz. 5:51 czasu lokalnego, a jego epicentrum znajdowało się w Campi Flegrei - kaldery superwulkanu rozciągającej się od zachodnich obrzeży Neapolu w kierunku Morza Śródziemnego.
Najsilniejsze wstrząsy były odczuwalne na przedmieściach nadmorskich, w tym w Pozzuoli i Bacoli, a mieszkańcy zgłaszali krótkie, ale silne wstrząsy w całym obszarze metropolitalnym. Trzęsienie ziemi było również odczuwalne w dzielnicach w pobliżu Wezuwiusza.
Zamknięto szkoły
Władze potwierdziły, że nie ma bezpośrednich doniesień o poważnych szkodach ani obrażeniach. Jednak wstrząs spowodował podjęcie środków ostrożności, w tym zamknięcie kilku szkół w regionie, w którym mieszka około trzech milionów ludzi.
W ostatnich latach w rejonie Campi Flegrei zaobserwowano wzmożoną aktywność sejsmiczną, w tym silniejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,6 odnotowane w ubiegłym roku.
Czy Campi Flegrei to ten sam wulkan co Wezuwiusz?
Nie, to dwa zupełnie różne systemy wulkaniczne położone po przeciwnych stronach Neapolu. Wezuwiusz to klasyczny wulkan stożkowy, natomiast Campi Flegrei (Pola Flegrejskie) to gigantyczna, zapadnięta kaldera superwulkanu składająca się z kilkudziesięciu kraterów, w większości ukrytych pod ziemią i wodą. Jest on uznawany za jeden z najbardziej niebezpiecznych wulkanów na świecie ze względu na gęste zaludnienie regionu.
Czym jest zjawisko, które powoduje te trzęsienia ziemi?
Region ten regularnie dotyka tzw. bradyseism – zjawisko polegające na stopniowym podnoszeniu się lub obniżaniu gruntu pod wpływem ciśnienia magmy i gazów zgromadzonych głęboko pod powierzchnią ziemi. To właśnie te naprężenia w skorupie ziemskiej prowadzą do serii częstych, choć zazwyczaj bocznych i płytkich wstrząsów sejsmicznych, które niepokoją mieszkańców.