Dziennik Gazeta Prawana logo

Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu. Ewakuowano i zamknięto szkoły na terenie superwulkanu

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 11:22
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
trzęsienie ziemi
Trzęsienie ziemi w pobliżu Neapolu wywołało panikę i zamknięcie szkół/Shutterstock
Wstrząs wtórny w rejonie kaldery Campi Flegrei wywołał poruszenie wśród mieszkańców Neapolu i okolic. Choć Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii uspokaja, że nie ma doniesień o ofiarach ani poważnych stratach materialnych, lokalne władze podjęły natychmiastowe środki ostrożności. W obawie przed kolejnymi anomaliami sejsmicznymi zdecydowano o czasowym zamknięciu placówek edukacyjnych w zagrożonych strefach.

Trzęsienie ziemi w pobliżu Neapolu

Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii zgłosił, że trzęsienie ziemi miało miejsce o godz. 5:51 czasu lokalnego, a jego epicentrum znajdowało się w Campi Flegrei - kaldery superwulkanu rozciągającej się od zachodnich obrzeży Neapolu w kierunku Morza Śródziemnego.

Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano ostrzeżenie przed tsunami
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Najsilniejsze wstrząsy były odczuwalne na przedmieściach nadmorskich, w tym w Pozzuoli i Bacoli, a mieszkańcy zgłaszali krótkie, ale silne wstrząsy w całym obszarze metropolitalnym. Trzęsienie ziemi było również odczuwalne w dzielnicach w pobliżu Wezuwiusza.

Zamknięto szkoły

Władze potwierdziły, że nie ma bezpośrednich doniesień o poważnych szkodach ani obrażeniach. Jednak wstrząs spowodował podjęcie środków ostrożności, w tym zamknięcie kilku szkół w regionie, w którym mieszka około trzech milionów ludzi.

W ostatnich latach w rejonie Campi Flegrei zaobserwowano wzmożoną aktywność sejsmiczną, w tym silniejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,6 odnotowane w ubiegłym roku.

Czy Campi Flegrei to ten sam wulkan co Wezuwiusz?

Nie, to dwa zupełnie różne systemy wulkaniczne położone po przeciwnych stronach Neapolu. Wezuwiusz to klasyczny wulkan stożkowy, natomiast Campi Flegrei (Pola Flegrejskie) to gigantyczna, zapadnięta kaldera superwulkanu składająca się z kilkudziesięciu kraterów, w większości ukrytych pod ziemią i wodą. Jest on uznawany za jeden z najbardziej niebezpiecznych wulkanów na świecie ze względu na gęste zaludnienie regionu.

Czym jest zjawisko, które powoduje te trzęsienia ziemi?

Region ten regularnie dotyka tzw. bradyseism – zjawisko polegające na stopniowym podnoszeniu się lub obniżaniu gruntu pod wpływem ciśnienia magmy i gazów zgromadzonych głęboko pod powierzchnią ziemi. To właśnie te naprężenia w skorupie ziemskiej prowadzą do serii częstych, choć zazwyczaj bocznych i płytkich wstrząsów sejsmicznych, które niepokoją mieszkańców.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: włochytrzęsienie ziemi
Powiązane
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy
Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Guardiola odchodzi po dziesięciu latach pracy
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzęsienie ziemi w rejonie Neapolu. Ewakuowano i zamknięto szkoły na terenie superwulkanu »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
aplikacja mObywatel w telefonie pieniądze
mObywatel z nową funkcją. To hit dla milionów Polaków
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj