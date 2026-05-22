Trzęsienie ziemi w pobliżu Neapolu

Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii zgłosił, że trzęsienie ziemi miało miejsce o godz. 5:51 czasu lokalnego, a jego epicentrum znajdowało się w Campi Flegrei - kaldery superwulkanu rozciągającej się od zachodnich obrzeży Neapolu w kierunku Morza Śródziemnego.

Najsilniejsze wstrząsy były odczuwalne na przedmieściach nadmorskich, w tym w Pozzuoli i Bacoli, a mieszkańcy zgłaszali krótkie, ale silne wstrząsy w całym obszarze metropolitalnym. Trzęsienie ziemi było również odczuwalne w dzielnicach w pobliżu Wezuwiusza.

Zamknięto szkoły

Władze potwierdziły, że nie ma bezpośrednich doniesień o poważnych szkodach ani obrażeniach. Jednak wstrząs spowodował podjęcie środków ostrożności, w tym zamknięcie kilku szkół w regionie, w którym mieszka około trzech milionów ludzi.

W ostatnich latach w rejonie Campi Flegrei zaobserwowano wzmożoną aktywność sejsmiczną, w tym silniejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,6 odnotowane w ubiegłym roku.