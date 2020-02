W dniach poza szczytem za jednodniowy pobyt w Disneylandzie wciąż zapłacimy 104 USD - informuje w środę portal Fox News. O 5 proc. podwyższono natomiast ceny jednodniowych wizyt w weekendy oraz święta - teraz wynoszą one od 114 do 154 USD.

Więcej zapłacą również goście chcący odwiedzić oprócz Disneyland Park również położony blisko niego Disney California Adventure Park. Jeden dzień takiej wizyty to 209 dolarów. Inspirowany filmami Disneya park podwyższył także ceny kilkudniowych wejściówek.Zmieniła się też taryfa dla najbardziej oddanych fanów. Bilet roczny, który uprawnia do wejść do bajkowego parku rozrywki w Kalifornii oraz podobnego na Florydzie, podrożał z 1949 USD do 2199 USD.

Disney różnicuje ceny wejściówek w zależności od dnia, by zapobiec nadmiernym tłumom i kolejkom w parku. Poprzednim razem koszt biletów podniesiono 13 miesięcy temu, na krótko przed otwarciem parku tematycznego związanego z sagą Gwiezdnych Wojen, którego budowa pochłonęła 1 mld USD.

To nie koniec pomysłów na rozwój kalifornijskiego Disneylandu. Planowane jest otwarcie nowej atrakcji z superbohaterami z komiksów i filmów Marvela. W lutym ma też odbyć się parada "Magic Happens".

Odwiedzający park oprócz kosztów związanych z wejściem muszą liczyć się także z innymi wydatkami. Cena parkingu to 25 USD. Kolejne 20 USD kosztuje możliwość korzystania z internetowego rejestrowania się na atrakcje, co pozwala na omijanie kolejek.

Disneyland w Anaheim to jeden z kilku takich tematycznych parków na całym świecie. Rocznie odwiedza go blisko 20 mln dzieci i dorosłych. Przyciągają ich przechadzające się po parku bajkowe postacie, karuzele, rollercoastery, domy strachu oraz setki innych atrakcji.