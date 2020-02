Reklama

W dniu św. Walentego większość z nas okazuje miłość ukochanym, wybierając się na romantyczną randkę i wspólny obiad czy kupując kwiaty i słodkości w kształcie serca. To też dzień, gdy chętnie sięgamy po komedie romantyczne, nawet jeżeli na co dzień stronimy od tego gatunku. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to utożsamiamy walentynki z romantycznym pobytem w Paryżu, rejsem gondolą po weneckich kanałach czy randką w Weronie, mieście Romea i Julii. A może jesteście gotowi podjąć decyzję w ostatniej chwili i pojechać w bardziej oryginalnym kierunku? Specjalnie dla Was przedstawiamy kilka propozycji.

W Polsce Strasbourg kojarzy się z Parlamentem Europejskim, tymczasem od 7 do 16 lutego trwa tam festiwal Mon Amour. W programie są m.in. odkrywanie uroków XIX-wiecznego Strasburga, degustacja szampana, masaże, wystawy, pokaz filmów krótkometrażowych, festiwal burleski czy romantyczny rejs po Renie. Jest też możliwość posłuchania najpiękniejszych piosenek o miłości autorstwa Aznavoura, Brela czy Renauda. Dla tych, którzy lubią się ruszać, organizatorzy przygotowali randki taneczne oraz randki na łyżwach. Można też wyemitować swoje "kocham cię” na wielkim ekranie! Przed zaplanowaniem wyjazdu trzeba oczywiście przejrzeć program Mon Amour, bo ceny atrakcji wahają się od 8 do 80 euro, ale niektóre z nich są bezpłatne.

Z Polski nie ma dobrych połączeń do Strasbourga, dlatego na przesiadki trzeba zarezerwować około 8 godzin. Koszt podróży dla 2 osób w terminie 11-16 lutego, w zależności od miasta, z którego lecimy, wynosi około 3-3,5 tys. zł. Najbardziej opłacalny jest lot z Gdańska przez Amsterdam - wprawdzie przesiadka trwa 12 godzin, wiec cała podróż zajmuje nawet 2 dni, ale koszt przelotów to około 2,3 tys. zł. Średnia cena noclegu w Strasbourgu za ten okres to 2 tys. zł, choć znajdziemy pokój za połowę tej ceny.

Innym, wciąż jeszcze mało popularnym rozwiązaniem na spędzenie walentynek, jest odwiedzenie Cinque Terre, czyli 5 malowniczych miasteczek na Riwierze Liguryjskiej we Włoszech. Brukowane ulice, kolorowe kamienice i lazurowe zatoki to piękna sceneria na romantyczny wyjazd. W Manaroli zaczyna się słynna Via dell’Amore, czyli Droga Miłości - czy może być lepsze miejsce na spędzenie święta zakochanych? Za loty w terminie 11-17 lutego z Warszawy do pobliskiej Pizy, w której możemy podziwiać słynną krzywą wieżę, zapłacimy około 2 tys. zł. W dodatku będziemy mieli 10 godzin na zwiedzenie Katanii, w której musimy się przesiąść. Za noclegi w Manaroli zapłacimy średnio 2,6 tys. zł.

Alternatywą dla Strasbourga i Manaroli może być Brugia. Belgijskie miasto uchodzi za jedno z najbardziej romantycznych w Europie! Wąskie uliczki, stare domy i malownicze kanały to idealna sceneria do spaceru we dwoje. Za lot do pobliskiej Ostendy z Poznania w terminie 11-15 lutego zapłacimy około 4,4 tys. zł. Podobnie kosztuje przelot z Warszawy na brukselskie lotnisko Charleroi, ale musimy do tego jeszcze doliczyć bilet za autobus w cenie 30-70 euro za 2 przejazdy dla 2 osób. O wiele tańszy będzie lot z Krakowa lub Poznania do Brukseli z jedną przesiadką. Zapłacimy za przeloty około 2 tys. zł, z kolei koszt lotów z Katowic to nawet 1,7 tys. zł. Za noclegi zapłacimy średnio 2,4 tys. zł.

Czy jesteście gotowi na spontaniczną decyzję? Święto zakochanych to odpowiedni czas na odrobinę szaleństwa, zwłaszcza że chodzi o romantyczny wyjazd last minute! Zachęcamy do wyboru jednego z tych miejsc i podjęcia decyzji o podróży, wrażenia z pobytu we dwoje będą niezapomniane! To najlepszy czas dla zakochanych, więc postarajmy się go spędzić w najlepszy możliwy sposób.

Miejsce Przelot Nocleg Suma

Strasbourg 2,3-3,5 tys. zł 2 tys. zł 4,3-5,5 tys. zł

Manarola 2 tys. zł 2,6 tys. zł zł 4,6 tys. zł

Brugia 1,7-2,4 tys. zł 2,4 tys. zł 4,1-4,8 zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych, wypoczynek w dniach 10-17 lutego 2020 r.