Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła stworzyć listę krajów, które koniecznie warto odwiedzić w 2022 roku! Po przeanalizowaniu wyszukiwań w Google z ostatnich 12 miesięcy, ranking ten pokazuje, które kraje cieszą się największą popularnością wśród polskich turystów

1. Grecja - 7.800 wyszukiwań miesięcznie. Nasz ranking wygrywa kraj, który najbardziej kojarzy nam się z filmem Mamma Mia! Tym krajem jest Grecja! I to ona znajduje się na pierwszym miejscu najczęściej wyszukiwanych krajów wśród turystów. Grecja posiada niesamowitą ofertę turystyczną, a jej bogactwo archeologiczne, historyczne i filozoficzne, zaciekawi większość wymagających odwiedzających. Piękne, greckie plaże i krystalicznie czysta woda - to wszystko czeka na Was w Grecji. A gdyby tego było mało, greckie jedzenie jest wyśmienite - warto spróbować tradycyjnego dania souvlaki!

2. Chorwacja - 6.720 wyszukiwań miesięcznie. Na drugim miejscu znajduje się kraj, który Polacy uwielbiają i chętnie się do niego wybierają, a tym miejscem jest Chorwacja. Bliskość tego kraju, do którego można dostać się samochodem, piękno krajobrazów i różnorodność miejsc do odwiedzenia, to to, co przyciąga tu turystów nie tylko w sezonie. Dubrovnik, Split, Zagrzeb czy Istria to tylko niektóre z miejsc wartych zobaczenia. Podobieństwo języków, polskiego i chorwackiego to również duże ułatwienie w komunikacji na miejscu. Różnorodność owoców morza dostępnych w Chorwacji przyciąga smakoszy z całego świata.

3. Turcja - 4.400 wyszukiwań miesięcznie. Turcja zajmuje trzecie miejsce w naszym rankingu najpopularniejszych krajów na rok 2022, z łączną liczbą wyszukiwań przekraczającą 4.440 wyszukiwań miesięcznie. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na plażowanie w Antalyi, wypad do Stambułu czy romantyczną wycieczkę do Kapadocji - w Turcji znajdziesz wszystko, czego zapragniesz. Kuchnia turecka oferuje pyszne specjały, w tym znakomite meze i słodkie przysmaki, takie jak baklava.

4. Albania - 3.040 wyszukiwań miesięcznie. Tuż za podium znajduje się Albania. Kraj, który nie jest tak bardzo zdominowany przez masową turystykę, dzięki czemu piękno przyrody jest tu widoczne na każdym kroku. Ilość wyszukiwań w Google tego kraju, potwierdza duże zainteresowanie Polaków, aby właśnie tam spędzić kolejny urlop. Nic dziwnego, Albania to piękne góry i magiczne wybrzeże. Wszyscy szukający dobrej zabawy powinni wybrać się do Sarandy, a ci, którzy szukają rajskich wakacji w pięknym miejscu, zachwycą się takimi kurortami jak Ksamil czy Himare.

5. Malta - 2.860 wyszukiwań miesięcznie. Malta może i jest mała, ale jest wiele powodów, dla których w tym roku stała się ulubionym celem podróży turystów! Ten niewielki archipelag jest miejscem zachwycających krajobrazów i fascynującej historii. Miłośnicy nurkowania będą w siódmym niebie, ponieważ tutejszy podwodny świat jest pełen życia, a w miejscach do nurkowania znajduje się wiele ciekawych jaskiń. Valletta, stolica kraju, otrzymała w 2018 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i jest przepięknym centrum sztuki, designu i architektury.

6. Hiszpania - 2.340 wyszukiwań miesięcznie. Kraj tapas, paelli i sangrii zajął szóste miejsce! Hiszpania zawsze była absolutnym faworytem wśród polskich turystów i nie inaczej jest w roku 2022. Hiszpania, szczycąca się jednymi z najlepszych plaż i najbardziej urzekającym pasmem górskim w Europie, ma niesamowicie zróżnicowany krajobraz. Tutaj nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem pysznego posiłku, praktycznie na każdym kroku można tu znaleźć wyjątkowe, lokalne knajpki. Hiszpania to kraj ludzi cieszących się każdym dniem i lubiących nocne życie, więc przygotuj się na szaloną fiestę.

7. Bułgaria - 1.860 wyszukiwań miesięcznie. Na kolejnym miejscu w naszym rankingu znajduje się Bułgaria. Ten kraj, położony nad Morzem Czarnym cieszy się niezwykłą popularnością wśród turystów, nie tylko z Polski. Szerokie, piaszczyste plaże i wiele kurortów z bogatą ofertą imprezowo-kulturalną, przyciągają latem wielu turystów z całego świata. Oczywiście, dla tych, którzy szukają cichego, spokojnego miejsca na rodzinne wakacje czekają piękne, malownicze wioski, jak na przykład Veliko Tarnovo, z dala od wielkich kurortów. Nie każdy wie, że Bułgaria słynie z produkcji świetnych kosmetyków na bazie olejku różanego. To idealna pamiątka z wakacji w Bułgarii.

8. Czarnogóra - 1.520 wyszukiwań miesięcznie. Kolejnym krajem w naszym rankingu jest Czarnogóra, która jest jednym z najmniejszych i najpiękniejszych krajów na Bałkanach. Czarnogóra to zapierające dech w piersiach góry Durmitor, Adriatyk, jeziora oraz zachwycające kaniony. To idealne miejsce dla fanów trekkingu. Z rzeczy wartych odwiedzenia, możemy polecić wyjątkowo położony, wtopiony w góry klasztor Monaster Ostrog oraz gaje oliwne w okolicach miejscowości Bar.

9. Włochy - 1.430 wyszukiwań miesięcznie. Włochy to wymarzone miejsce dla miłośników kuchni włoskiej, która jest słynna i uwielbiana na całym świecie. Spróbuj pizzy w Neapolu, carbonary w Rzymie i bruschetty w Toskanii. A gdy dopadnie Was pragnienie, wybierzcie się do Wenecji, aby napić się uwielbianego przez Włochów Aperol Spritz! Poza kuchnią, Włochy to kraj, w którym znajduje się więcej zabytków

Światowego Dziedzictwa Kultury niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, więc jest to prawdziwy diament dla podróżników zainteresowanych odkrywaniem tych legendarnych miejsc.

10. Portugalia - 1.100 wyszukiwań miesięcznie. Nasz ranking zamyka przepiękna Portugalia. Warta odwiedzenia o każdej porze roku, w szczególności Lizbona i czarujące Porto. Pyszne, lokalne jedzenie i owoce morza, których można spróbować na jednym z Food Marketów oraz niesamowite winiarnie, w których każdy koneser wina znajdzie coś dla siebie - to właśnie jest Portugalia. Pełna smaków, zapachów, wina, pięknych krajobrazów, plaż, klifów i miejsc do surfingu. Kto raz spróbuje Pastel de Nata, nigdy nie zapomni smaku tego wyjątkowego deseru.