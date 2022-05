Jako linia lotnicza nr 1 w Polsce i w Europie jesteśmy dumni z 10-lecia funkcjonowania naszej bazy we Wrocławiu. Cieszymy się, mogąc ogłosić największy w historii rozkład lotów. W sezonie Lato 2022 będziemy wykonywali 100 lotów tygodniowo na 38 trasach, w tym aż 7 nowych, tj. Billund, Bournemouth, Paphos, Piza, Sztokholm, Turyn oraz Wenecja - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach Olga Pawlonka, cytowana w komunikacie.

Loty z Wrocławia

Ryanair zbazuje na lotnisku we Wrocławiu 4 samoloty (inwestycja 400 mln USD), która pozwala na utrzymanie prawie 600 bezpośrednich wysokopłatnych miejsc pracy dla pilotów, personelu pokładowego, inżynierów oraz specjalistów IT, a także 1 200 niebezpośrednich miejsc pracy we Wrocławiu, wskazano również.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.