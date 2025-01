Singapur rozpoczął nowy rok od znaczącego osiągnięcia – odzyskania pierwszego miejsca w rankingu najpotężniejszych paszportów świata według Henley Passport Index. Obywatele tego niewielkiego państwa-miasta mają obecnie dostęp bezwizowy do aż 195 destynacji na całym świecie, co czyni ich paszport najbardziej "mobilnym” dokumentem na globie.

Dominacja Azji i Europy w rankingu

Japonia zajmuje drugą pozycję, oferując dostęp do 193 miejsc. To miejsce zawdzięcza m.in. przywróceniu bezwizowego dostępu do Chin po zniesieniu pandemicznych restrykcji. Na trzecim miejscu znalazły się wspólnie kraje europejskie – Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Finlandia i Korea Południowa. Wszystkie te państwa gwarantują dostęp do 192 destynacji bez potrzeby wcześniejszego uzyskania wizy.

Potęga strefy Schengen

Czwarte miejsce zajmują kraje związane z unijną strefą Schengen, takie jak Austria, Dania, Luksemburg czy Szwecja, które oferują bezwizowy wjazd do 191 miejsc. Z kolei piąte miejsce przypadło Belgii, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – każdy z tych krajów umożliwia swoim obywatelom podróżowanie do 190 miejsc bez wizy.

Polski paszport wśród najpotężniejszych na świecie

Polska dzieli siódme miejsce z Kanadą i Maltą, zapewniając dostęp bezwizowy do 188 destynacji.

Luka między krajami mobilnymi a wykluczonymi

Na przeciwległym końcu rankingu, Afganistan pozostaje na ostatnim miejscu, zapewniając swoim obywatelom dostęp bezwizowy do zaledwie 26 miejsc. Syria (27 destynacji) i Irak (31) również znajdują się w dolnych rejonach zestawienia. Różnica między pierwszym a ostatnim miejscem jest największa w historii tego indeksu.

Sukcesy i spadki w globalnej mobilności

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się jednym z największych beneficjentów zmian w globalnej mobilności. W ciągu ostatniej dekady zwiększyły liczbę dostępnych destynacji o 72 i awansowały na dziesiąte miejsce z wynikiem 185 destynacji. Z kolei Chiny znacząco poprawiły swoją pozycję, awansując z 94. miejsca w 2015 roku na 60. miejsce w 2025 roku.

Najpotężniejsze paszporty świata 2025

Singapur – 195 destynacji

Japonia – 193

Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Finlandia, Korea Południowa – 192

Austria, Dania, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Szwecja – 191

Belgia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania – 190