Ładniejszy niż Kraków? To miasto szykuje się na rekordową majówkę

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 09:04
Toruń wyrasta na czarnego konia tegorocznej majówki. Miasto, które w 2025 roku odwiedziło rekordowe 2,7 mln osób, teraz przeżywa prawdziwe oblężenie turystów planujących długi weekend.

Miasto Kopernika nie jest już tylko krótkim przystankiem na trasie. W 2025 roku Toruń odwiedziło rekordowe 2,7 mln turystów. Przyjezdni z Polski i całego świata odkrywają, że gotycka starówka oferuje klimat, który – zdaniem niektórych – przewyższa ten krakowski. Jak podaje Radio ZET, goście z Francji, Niemiec czy USA doceniają Toruń za jego dostępność i poczucie bezpieczeństwa.

Hotelowy boom w Toruniu. Ostatnie wolne pokoje

Jeśli planujesz wyjazd w ostatniej chwili, możesz mieć problem. Sytuacja na rynku noclegowym wygląda następująco:

  • Booking.com: Ponad 70 proc. miejsc w Toruniu jest już niedostępnych.
  • Hotele na starówce: Niektóre obiekty, jak Hotel 1231, raportują obłożenie na poziomie 90 proc.
  • Rezerwacje: Turyści planują wyjazdy z coraz większym wyprzedzeniem, często rezerwując pokoje już dwa miesiące wcześniej.
Nowy trend. Najpierw stolik, potem nocleg

Toruń staje się stolicą polskiej turystyki kulinarnej. Jak podaje Radio ZET, nawyki turystów uległy zmianie. Teraz równie ważne jak to, gdzie śpimy, jest to, co zjemy. Hotelarze zauważają, że goście często najpierw rezerwują stolik w renomowanej restauracji, a dopiero później szukają noclegu.

Majówkowe atrakcje w Toruniu

Lokalna branża turystyczna przygotowała na długi weekend bogatą ofertę:

  • W barze Gin O’clock sezon uświetni występ jazzowy.
  • Hotele Bulwar i Filmar przygotowały dedykowane oferty majówkowe z dodatkowymi atrakcjami.
  • Miasto kusi bliskością wszystkich zabytków – tutaj wszędzie dojdziesz pieszo, spacerując pośród zabytkowych kamienic.

Czy Toruń rzeczywiście jest ładniejszy od Krakowa?

To zdanie pada z ust turystów coraz częściej. Choć Kraków pozostaje turystycznym gigantem, Toruń wygrywa kameralnością i unikalnym, gotyckim charakterem. Goście podkreślają, że miasto jest "oazą bezpieczeństwa" nawet podczas największych tłumów.

