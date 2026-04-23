Jak jeździć pociągiem za darmo? Rewolucja w PKP Intercity

Zasady programu są proste. Pasażerowie otrzymują 4 punkty za każdą wydaną złotówkę. System nalicza je automatycznie podczas zakupu biletów przez nową stronę e-IC 2.0 lub aplikację mobilną przewoźnika. Program "Moje IC" skierowano do wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. Zebrane punkty możesz w dowolnym momencie wymienić na w pełni darmowe bilety na krajowe połączenia obsługiwane przez PKP Intercity.

Tysiąc punktów na początek

Przewoźnik nagradza nowych członków. Możesz zdobyć 1000 punktów bez kupowania ani jednego biletu:

500 pkt na start: 250 za samą rejestrację i 250 za uzupełnienie swoich preferencji w profilu.

250 pkt urodzinowych: co roku w dniu Twoich urodzin.

250 pkt na rocznicę: w każdy rok Twojej obecności w programie.

Dodatkowo, jeśli dołączysz do programu i kupisz bilet do 22 maja 2026 roku, otrzymasz specjalny voucher do wagonu gastronomicznego WARS.

Jak dołączyć do "Moje IC"?

Aby zacząć zbierać punkty, wykonaj te kroki:

Zaloguj się w aplikacji mobilnej PKP Intercity lub w serwisie e-IC 2.0.

Zaakceptuj regulamin programu lojalnościowego.

Kupuj bilety online jak dotychczas – punkty same trafią do Twojego wirtualnego portfela.

Na stronie internetowej przewoźnika znajdziesz również specjalny kalkulator, który pomoże Ci wyliczyć, ile punktów otrzymasz za konkretną trasę.