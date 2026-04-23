Jak jeździć pociągiem za darmo? Rewolucja w PKP Intercity

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 11:55
PKP Intercity oficjalnie uruchomiło program lojalnościowy "Moje IC". Od 22 kwietnia 2026 roku pasażerowie mogą zbierać punkty za każdy bilet kupiony przez internet lub aplikację mobilną i wymieniać je na darmowe przejazdy. Przewoźnik oferuje 4 punkty za każdą wydaną złotówkę oraz bonusy na start, w tym vouchery do WARS-u.

Zasady programu są proste. Pasażerowie otrzymują 4 punkty za każdą wydaną złotówkę. System nalicza je automatycznie podczas zakupu biletów przez nową stronę e-IC 2.0 lub aplikację mobilną przewoźnika. Program "Moje IC" skierowano do wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. Zebrane punkty możesz w dowolnym momencie wymienić na w pełni darmowe bilety na krajowe połączenia obsługiwane przez PKP Intercity.

Tysiąc punktów na początek

Przewoźnik nagradza nowych członków. Możesz zdobyć 1000 punktów bez kupowania ani jednego biletu:

  • 500 pkt na start: 250 za samą rejestrację i 250 za uzupełnienie swoich preferencji w profilu.
  • 250 pkt urodzinowych: co roku w dniu Twoich urodzin.
  • 250 pkt na rocznicę: w każdy rok Twojej obecności w programie.

Dodatkowo, jeśli dołączysz do programu i kupisz bilet do 22 maja 2026 roku, otrzymasz specjalny voucher do wagonu gastronomicznego WARS.

Jak dołączyć do "Moje IC"?

Aby zacząć zbierać punkty, wykonaj te kroki:

  • Zaloguj się w aplikacji mobilnej PKP Intercity lub w serwisie e-IC 2.0.
  • Zaakceptuj regulamin programu lojalnościowego.
  • Kupuj bilety online jak dotychczas – punkty same trafią do Twojego wirtualnego portfela.

Na stronie internetowej przewoźnika znajdziesz również specjalny kalkulator, który pomoże Ci wyliczyć, ile punktów otrzymasz za konkretną trasę.

