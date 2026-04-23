Jak jeździć pociągiem za darmo? Rewolucja w PKP Intercity

Zasady programu są proste. Pasażerowie otrzymują 4 punkty za każdą wydaną złotówkę. System nalicza je automatycznie podczas zakupu biletów przez nową stronę e-IC 2.0 lub aplikację mobilną przewoźnika. Program "Moje IC" skierowano do wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. Zebrane punkty możesz w dowolnym momencie wymienić na w pełni darmowe bilety na krajowe połączenia obsługiwane przez PKP Intercity.
Tysiąc punktów na początek
Przewoźnik nagradza nowych członków. Możesz zdobyć 1000 punktów bez kupowania ani jednego biletu:
- 500 pkt na start: 250 za samą rejestrację i 250 za uzupełnienie swoich preferencji w profilu.
- 250 pkt urodzinowych: co roku w dniu Twoich urodzin.
- 250 pkt na rocznicę: w każdy rok Twojej obecności w programie.
Dodatkowo, jeśli dołączysz do programu i kupisz bilet do 22 maja 2026 roku, otrzymasz specjalny voucher do wagonu gastronomicznego WARS.
Jak dołączyć do "Moje IC"?
Aby zacząć zbierać punkty, wykonaj te kroki:
- Zaloguj się w aplikacji mobilnej PKP Intercity lub w serwisie e-IC 2.0.
- Zaakceptuj regulamin programu lojalnościowego.
- Kupuj bilety online jak dotychczas – punkty same trafią do Twojego wirtualnego portfela.
Na stronie internetowej przewoźnika znajdziesz również specjalny kalkulator, który pomoże Ci wyliczyć, ile punktów otrzymasz za konkretną trasę.