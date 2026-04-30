Fałszywe oferty noclegów zalewają sieć. Policja ostrzega przed jednym regionem

Podkarpacka policja wydała komunikat dla turystów, ostrzegając przed oszustami, którzy będą chcieli wykorzystać do swoich działań długi weekend. Wskazali, że problem dotyczy m.in. w Bieszczad.

Uwaga na oferty noclegów w Bieszczadach

Podkarpacka policja poinformowała, że do komendy w Lesku zgłosił się przedsiębiorca z Soliny, który zauważył, że w sieci ktoś podszywa się pod jego firmę oferującą noclegi.

Oszuści ukradli zdjęcia domków ze strony internetowej. Policja prowadzi teraz czynności w tej sprawie, a funkcjonariusze przypominają o zasadach, którymi warto się kierować, by nie dać się oszukać podczas majówki.

Policja ostrzega przed długim weekendem

"W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić np. do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzamy się udać. Nie sugerujmy się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej obiektu - w przypadku oszustwa są one spreparowane, zasięgnijmy opinii z innych miejsc" - tłumaczą policjanci.

Funkcjonariusze radzą, by zaliczkę wpłacać na konto bankowe i poprosić o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłacony zadatek. "Bądźmy uważni, aby urlop był udany i nie zamienił się w przykre wspomnienie, rezerwacja noclegu wymaga ostrożności i weryfikacji!" - apelują funkcjonariusze.