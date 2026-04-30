Polacy uwielbiają tam jeździć. Konsul RP apeluje do turystów o ostrożność

Beata Zatońska
dzisiaj, 07:05
Rzym przyciąga turystów
Włochy to ulubiony kierunek turystyczny Polaków. Wielu turystów wybiera się tam np. na majówkę. Trzeba jednak zachować czujność i nie dać się okraść. Zwraca na to uwagę konsul generalny RP w Rzymie Bartosz Skwarczyński.

"Wakacje za pasem. Sezon się rozkręca, a po liczbach interwencji widzimy, niestety, że rozkręcają się również włoscy kieszonkowcy" - powiedział konsul Skwarczyński.

Tak trzeba przygotować się do wyjazdu

Dodał, że "jeśli ktoś rozważa majówkowy city break w Rzymie czy w innych włoskich miastach, to jest to świetny pomysł, pod warunkiem, że podejdziemy do wyjazdu z odpowiednią dozą przestrogi". "Przed podróżą warto przygotować dwa dokumenty tożsamości, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dodatkowe ubezpieczenie i zgłoszenie wyjazdu w systemie Odyseusz. To absolutne minimum" - wyjaśnił konsul z Rzymu.

Zagraniczne tablice rejestracyjne przyciągają złodziei

Podkreślił również: "Na miejscu kluczowa jest czujność. Włochy są bezpieczne, ale w turystycznych tłumach działają kieszonkowcy. Chwila nieuwagi wystarczy, by stracić portfel czy telefon, dlatego dokumenty i pieniądze trzymajmy oddzielnie, torbę zawsze z przodu, a jeden dokument najlepiej zostawić w hotelu". (...) "Jeśli podróżujemy autem, pamiętajmy: zagraniczne tablice przyciągają złodziei. Warto korzystać ze strzeżonych parkingów i nigdy nie zostawiać wartościowych rzeczy w samochodzie. Z doświadczenia konsularnego wiemy jedno: większości problemów można uniknąć. Prewencja, ostrożność i dobre przygotowanie to klucz do spokojnego, niczym niezakłóconego wypoczynku. To nasz alfabet bezpieczeństwa turysty we Włoszech" - zaznaczył konsul Skwarczyński.

Źródło PAP
