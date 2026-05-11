Pendolino dojedzie do popularnego uzdrowiska nad morzem. Bilety od 29 zł

Olga Skórko
dzisiaj, 16:13
Pendolino dojedzie do popularnego uzdrowiska nad morzem. Bilety od 29 zł
Wakacje 2026 przynoszą przełom dla turystów planujących wypoczynek na Pomorzu Środkowym. Po raz pierwszy w historii najszybszy polski pociąg, Pendolino, dojedzie bezpośrednio do Ustki. PKP Intercity wydłuża trasę z Bielska-Białej i Warszawy, skracając czas podróży nad morze do około 5 godzin. Jednocześnie na tory powraca popularny pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich. Od kiedy możesz kupić bilety, ile kosztuje przejazd i w jakich godzinach kursują letnie składy?

Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity – Pendolino (EIP) – połączy południe Polski z Ustką. Przewoźnik zdecydował się wydłużyć trasę relacji Bielsko-Biała – Gdynia. Pociąg przejedzie m.in. przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto, dowożąc pasażerów prosto do uzdrowiska.

To ogromna zmiana dla regionu. Burmistrz Ustki, Jacek Maniszewski, podkreśla, że szybkie i bezpośrednie połączenia to klucz do przyciągnięcia turystów, dla których czas jest dzisiaj na wagę złota.

Rozkład jazdy na wakacje

Pasażerowie zyskają wybór dzięki współpracy PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich. Pociągi obu przewoźników uzupełniają się, oferując dojazdy o różnych porach dnia.

  • Pendolino: Pociąg wieczorny. Do Ustki przyjedzie około godziny 20:30, natomiast w drogę powrotną wyruszy rano, około 7:30.
  • Pociąg "Słoneczny": Opcja poranna. Wyjedzie z Warszawy Zachodniej po godzinie 6:00, by zameldować się w Ustce już po 12:00. Powrót ze stacji Ustka zaplanowano na godzinę 12:50.

Czas przejazdu z Warszawy do Ustki na pokładzie Pendolino wyniesie około 5 godzin.

Bilety i ceny. Kiedy rusza sprzedaż?

PKP Intercity przygotowało atrakcyjne ceny dla osób planujących podróż z wyprzedzeniem. Sprzedaż biletów na Pendolino ruszy w połowie maja. Ceny biletów w 2. klasie:

  • Na trasie Warszawa – Ustka: od 59 zł.
  • Na trasie Gdańsk – Ustka: od 29 zł.
Pociąg "Słoneczny" pozostaje ekonomiczną alternatywą. Bilety na ten skład można kupić bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Zdaniem Dariusza Grajdy, Wiceprezesa PKP S.A., tegoroczna oferta to przykład "zdrowej konkurencji". Dwaj różni przewoźnicy budują spójną siatkę połączeń, która odpowiada na potrzeby zarówno rannych ptaszków, jak i osób preferujących podróże wieczorne. Dzięki temu Ustka staje się jednym z najlepiej skomunikowanych kurortów nad polskim morzem.

