Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowość dla agentów turystycznych. Oferta biura podróży Thomas Cook w Polsce trafiła na największą platformę sprzedażową

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
wczoraj, 12:41
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Oferta na podróże. Agent i biuro podróży zyskują dostęp do oferty najstarszego tour operatora Thomas Cook.
Oferta na podróże. Agent i biuro podróży zyskują dostęp do oferty najstarszego tour operatora Thomas Cook./dziennik.pl
Biuro podróży Thomas Cook rozszerza obecność na polskim rynku. Tour operator udostępnia swoją ofertę w systemie MerlinX jednej z największych platform rezerwacyjnych z jakimi pracują w Polsce agenci turystyczni. Sprzedawcy i klienci zyskają nowe możliwości komponowania oferty.

Dzięki integracji agenci sprzedający oferty wypoczynku zyskują dostęp do wakacji oferowanych przez najstarsze biuro podróży na świecie i mogą je sprzedawać polskim klientom.

Czym się wyróżni biuro podróży Thomas Cook

Biuro podróży Tomas Cook zaoferuje swoje usługi w oparciu o najnowszy model pakietowania dynamicznego usług hoteli, przewoźników lotniczych i innych firm działających w branży turystycznej.
Klient przychodzący do biura agenta, uzyskuje możliwość elastycznego łączenia połączeń setek regularnych przewoźników z szeroką bazą hotelową. Dzięki temu agenci mogą proponować klientom bardziej elastyczne długości pobytu, większy wybór lotnisk oraz dopasowanie ceny i standardu podróży.

Zyskają też agenci, dostaną do ręki narzędzie w pełni zintegrowane technologicznie z platformą obsługi klienta MerlinX, pozwalająca na wygodną obsługę sprzedaży w środowisku znanym im środowisku. Rozwiązanie wspierają również funkcje automatyzujące część procesów związanych z obsługą rezerwacji oraz całodobowe wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe.
Integracja z MerlinX to ważny krok w rozwoju Thomas Cook na polskim rynku i jednocześnie otwarcie na jeszcze bliższą współpracę z agentami turystycznymi. Chcemy dostarczać partnerom produkt nowoczesny, elastyczny i oparty na technologii, ale jednocześnie bardzo prosty w codziennej sprzedaży. Widzimy, że klienci coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do podróży, a dynamiczne pakietowanie odpowiada na te potrzeby – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w eSky Group.

Dobrze zaplanowane podróże

Istotną rolę w planowaniu podróży odgrywa bezpieczeństwo i przewidywalność podróży. Oferta najstarszej turystycznej marki na świecie – Thomasa Cooka – jest objęta rozwiązaniami zgodnymi z ustawą o imprezach turystycznych, a model sprzedaży opiera się na transparentnych warunkach rezerwacji i płatności.
Bardzo ważnym elementem produktu jest to, że transfery lotniskowe są zawarte w cenie pakietu, co zwiększa przejrzystość oferty, Klient nie musi już martwić się dotarciem do hotelu na własną rękę.

Propozycje od Thomasa Cooka można znaleźć w sieci salonów Urlop.pl oraz kilkudziesięciu biurach indywidualnych. Aktualnie oferta dostępna w MerlinX jest wciąż rozwijana i będzie regularnie poszerzana o kolejne kierunki oraz funkcjonalności.
Zainteresowani agenci mogą kontaktować się bezpośrednio z Thomas Cook Polska oraz aktywować kod operatora w systemach w swoich systemach dedykowanych agentom, VCMS/VIBE, w których widoczne są oferty hoteli, przewoźników i oferty różnych biur podróży.

Młodzi mężczyźni wracają do wiary? Ten polski film religijny przygląda się nowemu zjawisku
Młodzi mężczyźni wracają do wiary? Ten polski film religijny przygląda się nowemu zjawisku
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżebiuro podróżyagentbiuro
Powiązane
Rekordowy sezon na urlop w 2026r. Już na Boże Ciało dokonaliśmy o 40% rezerwacji więcej niż rok temu.
Planujesz wyjazd na kolejny weekend, spiesz się z rezerwacją. Czerwcówka przebija majówkę a firmy turystyczne prognozują komplety gości na sezon
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowość dla agentów turystycznych. Oferta biura podróży Thomas Cook w Polsce trafiła na największą platformę sprzedażową »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
aplikacja mObywatel w telefonie pieniądze
mObywatel z nową funkcją. To hit dla milionów Polaków
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj