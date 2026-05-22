Nowość dla agentów turystycznych. Oferta biura podróży Thomas Cook w Polsce trafiła na największą platformę sprzedażową

Dzięki integracji agenci sprzedający oferty wypoczynku zyskują dostęp do wakacji oferowanych przez najstarsze biuro podróży na świecie i mogą je sprzedawać polskim klientom.

Czym się wyróżni biuro podróży Thomas Cook

Biuro podróży Tomas Cook zaoferuje swoje usługi w oparciu o najnowszy model pakietowania dynamicznego usług hoteli, przewoźników lotniczych i innych firm działających w branży turystycznej.

Klient przychodzący do biura agenta, uzyskuje możliwość elastycznego łączenia połączeń setek regularnych przewoźników z szeroką bazą hotelową. Dzięki temu agenci mogą proponować klientom bardziej elastyczne długości pobytu, większy wybór lotnisk oraz dopasowanie ceny i standardu podróży.

Zyskają też agenci, dostaną do ręki narzędzie w pełni zintegrowane technologicznie z platformą obsługi klienta MerlinX, pozwalająca na wygodną obsługę sprzedaży w środowisku znanym im środowisku. Rozwiązanie wspierają również funkcje automatyzujące część procesów związanych z obsługą rezerwacji oraz całodobowe wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe.

– Integracja z MerlinX to ważny krok w rozwoju Thomas Cook na polskim rynku i jednocześnie otwarcie na jeszcze bliższą współpracę z agentami turystycznymi. Chcemy dostarczać partnerom produkt nowoczesny, elastyczny i oparty na technologii, ale jednocześnie bardzo prosty w codziennej sprzedaży. Widzimy, że klienci coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do podróży, a dynamiczne pakietowanie odpowiada na te potrzeby – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w eSky Group.

Dobrze zaplanowane podróże

Istotną rolę w planowaniu podróży odgrywa bezpieczeństwo i przewidywalność podróży. Oferta najstarszej turystycznej marki na świecie – Thomasa Cooka – jest objęta rozwiązaniami zgodnymi z ustawą o imprezach turystycznych, a model sprzedaży opiera się na transparentnych warunkach rezerwacji i płatności.

Bardzo ważnym elementem produktu jest to, że transfery lotniskowe są zawarte w cenie pakietu, co zwiększa przejrzystość oferty, Klient nie musi już martwić się dotarciem do hotelu na własną rękę.

Propozycje od Thomasa Cooka można znaleźć w sieci salonów Urlop.pl oraz kilkudziesięciu biurach indywidualnych. Aktualnie oferta dostępna w MerlinX jest wciąż rozwijana i będzie regularnie poszerzana o kolejne kierunki oraz funkcjonalności.

Zainteresowani agenci mogą kontaktować się bezpośrednio z Thomas Cook Polska oraz aktywować kod operatora w systemach w swoich systemach dedykowanych agentom, VCMS/VIBE, w których widoczne są oferty hoteli, przewoźników i oferty różnych biur podróży.