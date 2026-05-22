Brytyjska linia lotnicza ogłasza upadłość

Brytyjski operator linii lotniczych ogłosił upadłość. Cała flota brytyjskich czarterowych linii lotniczych Zenith Aviation Limited została uziemiona.

Linie lotnicze są uznawane za wiodącego dostawcę usług czarteru prywatnych samolotów odrzutowych, zarządzania samolotami i usług inżynieryjnych w Wielkiej Brytanii i Europie.

Paul Hargreaves z Nexus Corporate Solutions Limited został mianowany administratorem firmy, której główna siedziba znajdowała się w London Biggin Hill. Powiedział on, że istnieje nadzieja na uratowanie lub sprzedaż przedsiębiorstwa.

"Spółka znajduje się w stanie niewypłacalności"

Dyrektor mianował mnie zarządcą spółki 15 maja 2026 r., a spółka znajduje się w stanie niewypłacalności z powodu problemów z przepływem środków pieniężnych, niepłacących należności oraz historycznych problemów właścicielskich i zarządczych - dodał.

To przykre dla firmy i byłych pracowników, jednak oceniamy aktywa firmy, pomagamy pracownikom w ubieganiu się o należne im ustawowe świadczenia z tytułu odprawy i rozważamy opcje, które obejmują potencjalną ratunkową pomoc lub wykup, jeśli będzie to właściwe - powiedział. W tej chwili wciąż oceniamy sytuację spółki i rozważamy opcje - zakomunikował.