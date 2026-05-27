Wielkie zmiany dla mieszkańców od 1 lipca. Przejazdy autobusami będą darmowe, ale nie dla wszystkich

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:48
bilet, autobus, komunikacja miejska
Rewolucja w transporcie publicznym na terenie województwa świętokrzyskiego. Już od 1 lipca 2026 roku jedno z kluczowych miast regionu wprowadza bezpłatną komunikację autobusową. Zmianom towarzyszy całkowita reforma rozkładu jazdy oraz rozbudowa sieci połączeń. Nie każdy jednak skorzysta z darmowych przejazdów - urzędnicy stawiają jasne warunki.

Mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czeka największa od lat reforma lokalnego transportu. Władze miasta oficjalnie zapowiedziały, że od początku lipca system transportu publicznego zacznie działać na zupełnie nowych zasadach. Kluczowym elementem zmian jest likwidacja opłat za bilety, która ma odmienić codzienne nawyki transportowe lokalnej społeczności i zachęcić do rezygnacji z prywatnych samochodów.

Bezpłatna komunikacja. Kto pojedzie za darmo?

Wprowadzenie darmowych przejazdów nie oznacza, że z autobusów bezpłatnie skorzysta każdy pasażer. Władze Skarżyska-Kamiennej zdecydowały się na model promujący osoby, które realnie dokładają się do miejskiego budżetu i systemu gospodarki odpadami.

Zgodnie z założeniami projektu, darmowa komunikacja będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom karty mieszkańca. Prezydent miasta, Arkadiusz Bogucki, wyraźnie wskazuje kryteria, jakie trzeba spełnić, aby ją otrzymać. Bezpłatne przejazdy obejmą osoby, które:

  • rozliczają podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej,
  • są zameldowane na terenie miasta,
  • złożyły deklarację śmieciową.

"Powiązanie systemu z deklaracjami ma pomóc uszczelnić rozliczenia i ograniczyć nadużycia" - podkreślają przedstawiciele lokalnych władz.

Nowy rozkład jazdy. Koniec ze skomplikowanymi rozkładami

Darmowe bilety to tylko połowa zapowiadanej rewolucji. Równolegle z nowym cennikiem wejdzie w życie całkowicie przebudowana siatka połączeń. Miasto odchodzi od dotychczasowego, archaicznego układu linii na rzecz nowoczesnego systemu taktowego.

W praktyce oznacza to, że autobusy będą kursować w równych, powtarzalnych odstępach czasu (np. co 15, 20 lub 30 minut). Obecnie sieć transportowa w Skarżysku-Kamiennej opiera się na 14 regularnych liniach autobusowych. Po 1 lipca sieć ta zostanie istotnie rozbudowana.

