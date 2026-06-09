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Bilet i paszport już nie wystarczą. Te kraje wprowadzają niespodziewane nakazy dla Polaków

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:08
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Bilet i paszport już nie wystarczą. Te kraje zaostrzają przepisy dla polskich turystów
Bilet i paszport już nie wystarczą. Te kraje zaostrzają przepisy dla polskich turystów/shutterstock
Sam paszport i bilet lotniczy już nie wystarczą, by cieszyć się beztroskim urlopem. Kolejne państwa chętnie odwiedzane przez Polaków uszczelniają granice, wprowadzając droższe procedury, obowiązkowe polisy medyczne oraz obowiązkową cyfryzację dokumentów. Jeśli planujesz wyjazd do USA, Tajlandii, Egiptu lub Gruzji, musisz zapomnieć o całkowitym spontanie. Oto nowe zasady, które mogą zaskoczyć Cię jeszcze przed wejściem na pokład.

Najważniejsze zmiany w popularnych kierunkach

Współczesna turystyka przyzwyczaiła nas do natychmiastowych decyzji wyjazdowych - zakup biletu w kilka minut i spakowanie paszportu często wystarczały, by odkrywać świat. Jednak najnowsze zmiany legislacyjne w wielu chętnie wybieranych przez Polaków regionach pokazują wyraźny odwrót od tej swobody. Podróżni muszą mierzyć się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi, nowymi procedurami oraz restrykcyjną kontrolą dokumentów.

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Te kraje zaostrzają przepisy dla turystów

Stany Zjednoczone - wyższy koszt autoryzacji: Osoby podróżujące do USA bez wizy zapłacą więcej. Choć dokument ESTA zachowuje swoją dotychczasową dwuletnią ważność, opłata za jego wydanie wzrosła niemal dwukrotnie.

Gruzja - obowiązkowe polisy zdrowotne: Od początku 2026 roku wjazd do Gruzji jest warunkowany posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego oraz NNW o wysokiej sumie gwarancyjnej. Wymóg ten dotyczy wszystkich, bez względu na długość pobytu czy środek transportu, a jego brak grozi karą finansową lub odmową wjazdu.

Tajlandia - restrykcje dla długoterminowych pobytów: Kraj ten walczy z praktyką tzw. "border-runów" (krótkich wyjazdów do sąsiednich państw w celu zresetowania wizy). Wprowadzono ograniczenia łącznego czasu pobytu turystycznego, a kontrole celne wymagają teraz dokładniejszego dokumentowania środków finansowych i celu podróży.

Egipt - cyfryzacja formalności: Papierowe karty wjazdowe wypełniane na lotnisku zostają zastąpione formularzami online. Nowe deklaracje należy uzupełnić w Internecie jeszcze przed rozpoczęciem podróży, co wymaga od turystów wcześniejszego przygotowania.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polacypodróżepaszport
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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