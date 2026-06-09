Bilet i paszport już nie wystarczą. Te kraje zaostrzają przepisy dla polskich turystów

Najważniejsze zmiany w popularnych kierunkach

Współczesna turystyka przyzwyczaiła nas do natychmiastowych decyzji wyjazdowych - zakup biletu w kilka minut i spakowanie paszportu często wystarczały, by odkrywać świat. Jednak najnowsze zmiany legislacyjne w wielu chętnie wybieranych przez Polaków regionach pokazują wyraźny odwrót od tej swobody. Podróżni muszą mierzyć się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi, nowymi procedurami oraz restrykcyjną kontrolą dokumentów.

Te kraje zaostrzają przepisy dla turystów

Stany Zjednoczone - wyższy koszt autoryzacji: Osoby podróżujące do USA bez wizy zapłacą więcej. Choć dokument ESTA zachowuje swoją dotychczasową dwuletnią ważność, opłata za jego wydanie wzrosła niemal dwukrotnie.

Gruzja - obowiązkowe polisy zdrowotne: Od początku 2026 roku wjazd do Gruzji jest warunkowany posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego oraz NNW o wysokiej sumie gwarancyjnej. Wymóg ten dotyczy wszystkich, bez względu na długość pobytu czy środek transportu, a jego brak grozi karą finansową lub odmową wjazdu.

Tajlandia - restrykcje dla długoterminowych pobytów: Kraj ten walczy z praktyką tzw. "border-runów" (krótkich wyjazdów do sąsiednich państw w celu zresetowania wizy). Wprowadzono ograniczenia łącznego czasu pobytu turystycznego, a kontrole celne wymagają teraz dokładniejszego dokumentowania środków finansowych i celu podróży.

Egipt - cyfryzacja formalności: Papierowe karty wjazdowe wypełniane na lotnisku zostają zastąpione formularzami online. Nowe deklaracje należy uzupełnić w Internecie jeszcze przed rozpoczęciem podróży, co wymaga od turystów wcześniejszego przygotowania.

Źródło: Polskiobserwator