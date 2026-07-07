Dziennik Gazeta Prawana logo

Wakacyjny trend w Polsce się zmienia. Polacy zamieniają Bałtyk i Tatry na nowy kierunek

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 09:19
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Wakacyjny trend w Polsce się zmienia. Polacy zamieniają Bałtyk i Tatry na nowy kierunek
Wakacyjny trend w Polsce się zmienia. Polacy zamieniają Bałtyk i Tatry na nowy kierunek/Shutterstock
Internauci o ponad 30 proc. rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesowały ich wyjazdy do Włoch - jak podaje raport Google. Coraz więcej osób interesowało się także „wakacjami z wojskiem”.

Jak wskazano w raporcie opracowanym na podstawie danych z wyszukiwarki Google, zainteresowanie głównymi kierunkami w kraju, tj. Mazurami, Tatrami, Bałtykiem i Bieszczadami, spadło w tym roku o 31,8 proc. względem 2025 r. Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5 proc., a popularność hasła „wakacje za granicą” zwiększyła się o ponad 210 proc.

Włochy wakacyjnym numerem jeden wśród Polaków

Dane z wyszukiwarki Google nie pozostawiają złudzeń - w tym roku widzimy wyraźną zmianę preferencji. Sumaryczne zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznym spadło o niemal jedną trzecią, podczas gdy zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną. Nawet pozorna popularność hasła »jezioro« po głębszej analizie okazuje się ruchem ukierunkowanym na włoskie Garda czy Como, a nie rodzime Mazury. Polacy szukają w sieci przede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca” - wyjaśniła Dominika Harasimowicz z Google, cytowana w publikacji firmy.

Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja przyciągają turystów

Polacy wyszukiwali w sieci informacji głównie o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Jeśli chodzi o Hiszpanię wyszukiwania dotyczył głównie Alicante i Maladze oraz wyspa Majorka.

Jak wynika również z raportu, w przypadku ofert all inclusive oraz last minute największym zainteresowaniem cieszyła się Turcja, a następnie Grecja i Egipt.

Azja rośnie w siłę. Tajlandia nowym hitem egzotycznych podróży

Z kolei w przypadku dalekich podróży największym zainteresowaniem cieszy się Azja. „O ile w zeszłym roku w sieci niepodzielnie królowało Bali, o tyle teraz nowym królem egzotyki została Tajlandia, notując gigantyczny skok zainteresowania. Obserwujemy też wyraźną dywersyfikację rynku - coraz chętniej szukamy alternatyw w Azji, takich jak Wietnam, podczas gdy tradycyjne kierunki z Ameryki Łacińskiej, czyli Dominikana i Meksyk, wyraźnie tracą na popularności w ujęciu rocznym” - zauważyła Harasimowicz.

Upały zmieniają wakacyjne trendy. Rośnie zainteresowanie "coolcation"

W raporcie zwrócono również uwagę na kilka trendów widocznych w statystykach z wyszukiwań w Google. W trakcie fali upałów w Polsce pod koniec czerwca, w wyszukiwarce odnotowano skokowy wzrost zainteresowania hasłem „coolcation”, czyli wakacji w chłodniejszym kraju lub regionie. W przypadku zapytań o Bałtyk frazy „sinice” oraz „sinice w Bałtyku” odnotowały w czerwcu skok zainteresowania o ponad 3100 proc. „Zamiast szukać samych noclegów, internauci masowo weryfikowali mapy Głównego Inspektoratu Sanitarnego” - wskazano w publikacji.

Wzrosło też zainteresowanie w internecie programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Wakacje z wojskiem”. W 2024 r., gdy program startował, w danych Google odnotowano nagły start od zera, w 2025 r. zainteresowanie wzrosło o 300 proc., a w 2026 r. odnotowano wzrost o 110 proc.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: podróżewakacjeturystykakierunki turystyczne
Powiązane
Polska Albin Marciniak
Zapomniany gigant na Mazurach. Wygląda jak z filmu fantasy
Gotland, Bałtyk
Zaskoczenie nad Bałtykiem. Turyści proszeni o mycie się w morzu. "Brak wody"
dziecko, wakacje, wyjazd
Jak przygotować dziecko do wyjazdu na wakacje? Praktyczny poradnik dla rodziców
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWakacyjny trend w Polsce się zmienia. Polacy zamieniają Bałtyk i Tatry na nowy kierunek »
Zobacz
|
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Lexus LBX
Co drugi klient kupuje tego crossovera. Spalanie 4,4 l/100 km, a cena?
Matura 2026
Wyniki matur 2026. Gdzie sprawdzić i jak się odwołać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj