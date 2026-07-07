Jak podaje "Rzeczpospolita", zakończenie renowacji to historyczny moment dla tego miejsca. Inwestycja, której koszt wyniósł 60 milionów euro, pozwoliła nie tylko zabezpieczyć unikatową architekturę, ale także zaadaptować wnętrza pałacu do potrzeb wystawienniczych.

Pałac Despotów w Mistrze. Serce bizantyjskiej potęgi

Pałac, znany lokalnie jako Saragia tis Vasilopoulas, stanowi centralny punkt Mistry - najlepiej zachowanego średniowiecznego kompleksu pałacowego w Grecji. Historia tego miejsca sięga połowy XIII wieku, gdy Frankowie wznieśli tu pierwszą twierdzę. W późniejszych wiekach, pod rządami dynastii Kantakuzenów i Paleologów, Mistra rozkwitła jako stolica Despotatu Morei, stając się istotnym centrum politycznym i intelektualnym późnego Bizancjum.

Warto przypomnieć, że znaczenie tego miejsca zostało docenione na arenie międzynarodowej już w 1989 roku, kiedy to kompleks pałacowy w Mistrze wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Muzeum z historią w tle

Dzięki zakończonym pracom, zwiedzający mogą po raz pierwszy w historii podziwiać wnętrza, które przez wieki pozostawały zamknięte. Nowo powstałe muzeum oferuje bogatą ścieżkę edukacyjną:

Sala tronowa : Imponująca przestrzeń, która stanowi zwieńczenie trasy zwiedzania.

: Imponująca przestrzeń, która stanowi zwieńczenie trasy zwiedzania. Artefakty : Ekspozycje zawierają unikatowe przedmioty codziennego użytku oraz obiekty o znaczeniu historycznym, któreprzybliżają życie mieszkańców Despotatu Morei.

: Ekspozycje zawierają unikatowe przedmioty codziennego użytku oraz obiekty o znaczeniu historycznym, któreprzybliżają życie mieszkańców Despotatu Morei. Technologia: Wystawę wzbogacono o rozwiązania cyfrowe. Turystów przyciągają interaktywne tablice oraz hologramy postaci historycznych, których wygląd odtworzono na podstawie zachowanych przekazów z epoki.

Otwarcie Pałacu Despotów to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Grecji ostatnich lat, pozwalające na nowo odkryć potęgę i dziedzictwo Cesarstwa Bizantyjskiego w jego ostatnim rozkwicie.