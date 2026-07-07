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Bizantyjska perła otwarta dla zwiedzających po 40. latach. Jedyne takie miejsce w Grecji

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:23
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ALBUM - 2011-04-27
Bizantyjska perła otwarta dla zwiedzających po 40. latach. Jedyne takie miejsce w Grecji/East News
Po czterech dekadach intensywnych prac konserwatorskich, jeden z najważniejszych zabytków bizantyjskich w Europie wreszcie zaprasza gości. Pałac Despotów w Mistrze, monumentalny kompleks wznoszący się na zboczach masywu Tajget w greckim Peloponezie, został w maju 2026 roku oficjalnie udostępniony turystom jako nowoczesne muzeum.

Jak podaje "Rzeczpospolita", zakończenie renowacji to historyczny moment dla tego miejsca. Inwestycja, której koszt wyniósł 60 milionów euro, pozwoliła nie tylko zabezpieczyć unikatową architekturę, ale także zaadaptować wnętrza pałacu do potrzeb wystawienniczych.

Pałac Despotów w Mistrze. Serce bizantyjskiej potęgi

Pałac, znany lokalnie jako Saragia tis Vasilopoulas, stanowi centralny punkt Mistry - najlepiej zachowanego średniowiecznego kompleksu pałacowego w Grecji. Historia tego miejsca sięga połowy XIII wieku, gdy Frankowie wznieśli tu pierwszą twierdzę. W późniejszych wiekach, pod rządami dynastii Kantakuzenów i Paleologów, Mistra rozkwitła jako stolica Despotatu Morei, stając się istotnym centrum politycznym i intelektualnym późnego Bizancjum.

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Warto przypomnieć, że znaczenie tego miejsca zostało docenione na arenie międzynarodowej już w 1989 roku, kiedy to kompleks pałacowy w Mistrze wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Muzeum z historią w tle

Dzięki zakończonym pracom, zwiedzający mogą po raz pierwszy w historii podziwiać wnętrza, które przez wieki pozostawały zamknięte. Nowo powstałe muzeum oferuje bogatą ścieżkę edukacyjną:

  • Sala tronowa: Imponująca przestrzeń, która stanowi zwieńczenie trasy zwiedzania.
  • Artefakty: Ekspozycje zawierają unikatowe przedmioty codziennego użytku oraz obiekty o znaczeniu historycznym, któreprzybliżają życie mieszkańców Despotatu Morei.
  • Technologia: Wystawę wzbogacono o rozwiązania cyfrowe. Turystów przyciągają interaktywne tablice oraz hologramy postaci historycznych, których wygląd odtworzono na podstawie zachowanych przekazów z epoki.

Otwarcie Pałacu Despotów to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Grecji ostatnich lat, pozwalające na nowo odkryć potęgę i dziedzictwo Cesarstwa Bizantyjskiego w jego ostatnim rozkwicie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: grecjamuzeumpałac
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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