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Nie tylko Bałtyk. Te niemieckie perełki są na wyciągnięcie ręki od Polski

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:12
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Poczdam
Nie tylko Bałtyk. Te niemieckie perełki są na wyciągnięcie ręki od Polski/Shutterstock
Planujesz krótki wypad za granicę, ale nie chcesz spędzać wielu godzin w samochodzie? Niemcy skrywają niezwykłe perełki, które znajdują się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Od zabytkowych miast z filmowym klimatem, po spokojne kurorty nad Bałtykiem – oto zestawienie najciekawszych propozycji na wycieczkę.

Jak czytamy na portalu polskiobserwator.pl, wiele z tych fascynujących miejsc wciąż pozostaje niedocenianych przez turystów, choć świetnie sprawdzają się zarówno jako cel jednodniowej wycieczki, jak i dłuższego weekendowego wypoczynku.

8. wyjątkowych miejsc w Niemczech blisko Polski

1. Görlitz - filmowe miasto z 500-letnią historią

To jedno z najbardziej wysuniętych na wschód niemieckich miast, bezpośrednio graniczące z Polską. Görlitz zachwyca architekturą - w mieście znajduje się ponad 4000 zabytkowych budynków. Ze względu na swój unikalny charakter, miasto stało się mekką filmowców, zyskując przydomek "Görllywood”. To tutaj kręcono takie hity jak "Grand Budapest Hotel” czy "Bękarty wojny”.

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2. Drezno - stolica kultury

Drezno to absolutny "must-see” dla miłośników sztuki i historii. Warto zobaczyć słynny barokowy pałac Zwinger, operę Sempera czy kościół Najświętszej Marii Panny. Miasto słynie z bogatych zbiorów sztuki, w tym światowej sławy "Madonny Sykstyńskiej” Rafaela.

3. Miśnia - elegancja i porcelana

Miasto, które rozsławiło niemiecką porcelanę na cały świat. Oprócz wizyty w słynnej manufakturze, warto wspiąć się na zamek Albrechtsburg, skąd rozpościera się piękny widok na rzekę Łabę i historyczną zabudowę miasta.

4. Poczdam - królestwo ogrodów i pałaców

Jak podaje polskiobserwator.pl, Poczdam to definicja pruskiego przepychu. Na zwiedzających czeka tu 500 hektarów parków i imponujące budowle klasycyzmu. Spacer po starym rynku oraz wizyta w okolicach Pałacu Miejskiego to najlepszy sposób na poznanie tego barokowego snu.

Urlop nad morzem

5. Heringsdorf - relaks nad Bałtykiem

Dla poszukujących regeneracji idealnym wyborem będzie Heringsdorf na wyspie Uznam. Ten jeden z najstarszych kurortów nadmorskich słynie z pięknej architektury arystokratycznej oraz doskonałej bazy spa, która wykorzystuje lecznicze właściwości morza.

6. Brandenburg nad Hawelą - raj dla aktywnych

Miasto zbudowane na wodzie, które zachwyca miłośników sportów wodnych. Kajakarstwo, żeglarstwo czy rejsy łodzią to tylko początek. Miasto warto zwiedzać na rowerze, podziwiając przy tym liczne budowle sakralne, w tym monumentalną katedrę św. Piotra i Pawła.

7. Park Narodowy Müritz - przyroda w czystej postaci

To prawdziwa gratka dla obserwatorów ptaków i fanów natury. Na terenie parku znajduje się ponad 130 jezior oraz starożytne lasy bukowe. Warto odwiedzić pobliskie miasto Waren, aby wybrać się w rejs statkiem parowym.

8. Park Natury Zalewu Szczecińskiego

Idealne miejsce dla tych, którzy szukają ucieczki w naturę tuż przy granicy. Region oferuje setki kilometrów szlaków rowerowych, pieszych oraz konnych. Dziewicze wybrzeże i liczne laguny tworzą niepowtarzalny klimat sprzyjający wypoczynkowi.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyPolskaturyści
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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