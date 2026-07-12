Rugia: Bałtycka wyspa z klifami niczym ze Skandynawii

Sercem wyspy jest bez wątpienia Park Narodowy Jasmund, miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam znajduje się słynny klif Königsstuhl, czyli Królewski Tron, stanowiący punkt obowiązkowy dla każdego odwiedzającego. Spacerując po prastarych lasach bukowych, które otaczają białe ściany skalne, można poczuć wyjątkowy spokój, jakiego coraz trudniej szukać w obleganych kurortach. To właśnie specyficzne kredowe podłoże odpowiada za wyjątkową barwę morza, które w słoneczne dni przybiera niemal egzotyczne odcienie, przywodząc na myśl wody Adriatyku.

Wyspa to nie tylko natura, ale także miejsca z duszą, takie jak elegancki kurort Binz. Słynie on z pięknej promenady oraz charakterystycznej architektury uzdrowiskowej, która nadaje mu niepowtarzalny, nieco nostalgiczny klimat. Rugia staje się przy tym coraz atrakcyjniejsza dla polskich turystów również ze względów ekonomicznych. Wbrew pozorom, wypoczynek w tym malowniczym zakątku nie musi wiązać się z ogromnymi wydatkami. W lipcu można znaleźć noclegi dla dwóch osób już od około 1770 zł za cały tydzień, co czyni ją świetną alternatywą dla drogich nadmorskich miejscowości.

"Odpuszczam Trójmiasto i wybieram Rugię"

Wielu podróżników, którzy choć raz odwiedzili to miejsce, deklaruje, że trudno już wrócić do dawnych przyzwyczajeń. Jak podkreślają sami odwiedzający, "od kilku lat odpuszczam Trójmiasto i wybieram Rugię. Park Narodowy Jasmund wygląda jak z pocztówki”.

Źródło: Story.pl