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Turkusowa woda i białe klify. Odkryj najpiękniejszą wyspę Bałtyku. "Odpuszczam Trójmiasto"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
11 minut temu
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Podró?e Mateusz Grochocki
Turkusowa woda i białe klify. Odkryj najpiękniejszą wyspę Bałtyku/East News
Wielu turystów szukających nadmorskiego wypoczynku intuicyjnie kieruje się w stronę utartych szlaków, zapominając, że zaledwie kilkadziesiąt kilometrów za polską granicą kryje się prawdziwy klejnot Bałtyku. Rugia, największa niemiecka wyspa, oferuje krajobrazy, które znacznie bardziej przypominają surowe piękno Skandynawii niż typowe piaszczyste wybrzeże.

Rugia: Bałtycka wyspa z klifami niczym ze Skandynawii

Sercem wyspy jest bez wątpienia Park Narodowy Jasmund, miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam znajduje się słynny klif Königsstuhl, czyli Królewski Tron, stanowiący punkt obowiązkowy dla każdego odwiedzającego. Spacerując po prastarych lasach bukowych, które otaczają białe ściany skalne, można poczuć wyjątkowy spokój, jakiego coraz trudniej szukać w obleganych kurortach. To właśnie specyficzne kredowe podłoże odpowiada za wyjątkową barwę morza, które w słoneczne dni przybiera niemal egzotyczne odcienie, przywodząc na myśl wody Adriatyku.

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Wyspa to nie tylko natura, ale także miejsca z duszą, takie jak elegancki kurort Binz. Słynie on z pięknej promenady oraz charakterystycznej architektury uzdrowiskowej, która nadaje mu niepowtarzalny, nieco nostalgiczny klimat. Rugia staje się przy tym coraz atrakcyjniejsza dla polskich turystów również ze względów ekonomicznych. Wbrew pozorom, wypoczynek w tym malowniczym zakątku nie musi wiązać się z ogromnymi wydatkami. W lipcu można znaleźć noclegi dla dwóch osób już od około 1770 zł za cały tydzień, co czyni ją świetną alternatywą dla drogich nadmorskich miejscowości.

"Odpuszczam Trójmiasto i wybieram Rugię"

Wielu podróżników, którzy choć raz odwiedzili to miejsce, deklaruje, że trudno już wrócić do dawnych przyzwyczajeń. Jak podkreślają sami odwiedzający, "od kilku lat odpuszczam Trójmiasto i wybieram Rugię. Park Narodowy Jasmund wygląda jak z pocztówki”.

Źródło: Story.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcypodróżwakacjewyspa
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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