Najlepsze lokalizacje: Gdzie szukać bursztynu?
Doświadczeni zbieracze wskazują konkretne miejsca, w których specyficzne ukształtowanie dna oraz korzystne prądy morskie zwiększają szansę na znalezienie kruszcu:
- Mierzeja Wiślana: Uznawana za "bursztynowe zagłębie”. Szczególnie polecany jest odcinek od Jantaru (gdzie odbywają się m.in. Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu) przez Mikoszewo aż do Piasków. Po sztormach morze wyrzuca tu duże ilości materiału organicznego, wśród którego kryją się bursztyny.
- Wyspa Sobieszowska (Gdańsk): Stanowi doskonałą alternatywę dla Mierzei. Plaża ta słynie z dużej ilości bursztynu, a po silnym wietrze można tu trafić nie tylko na drobne okruchy, ale również na większe, wartościowe okazy.
- Ustka, Sarbinowo i Kołobrzeg: Miejscowości te również znajdują się na mapie profesjonalistów. W Kołobrzegu warto szukać w okolicach portu i sanatorium Arka, w Ustce - w pobliżu mola, natomiast w Sarbinowie bursztyn można znaleźć na niemal całej długości linii brzegowej.
Kiedy najlepiej ruszyć na plażę?
Poszukiwania w środku wakacyjnego dnia rzadko przynoszą efekty. Największy "urodzaj" przypada na późną jesień, zimę oraz wczesną wiosnę. O sukcesie decydują dwa główne czynniki:
- Częstotliwość sztormów: Silne wiatry zrywają bursztyn z podwodnych złóż i ławic osadowych, wyrzucając go na brzeg.
- Gęstość wody: "Zimą temperatura wody w Bałtyku spada w okolice od 0 st. C do 4 st. C. Zimna woda ma znacznie większą gęstość niż ciepła. Ponieważ gęstość bursztynu jest tylko nieznacznie większa od gęstości słonej wody, w niskich temperaturach staje się on na tyle "lekki", że prądy morskie z łatwością unoszą go i transportują na brzeg razem z wodorostami i patykami”.
Wskazówki dla poszukiwaczy
Najlepszy moment na spacer po plaży to czas tuż po ustaniu sztormu, gdy morze zaczyna się uspokajać, a woda lekko cofa. Wówczas należy wypatrywać charakterystycznych pasów na piasku, gdzie osadzają się muszle, wodorosty i patyki - to właśnie w tych miejscach najczęściej ukryte są żółto-pomarańczowe bryłki.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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