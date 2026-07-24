Według Daily Mail, w Argentynie rezerwacje noclegów spadły nawet o 50 proc. po finale piłkarskich mistrzostw świata 2026, w którym wygrała Hiszpania. Informacje te opierają się na statystykach serwisu HotelPlanner.com i odzwierciedlają zachowania podróżnych z Wielkiej Brytanii.

Spadek rezerwacji w Argentynie po mundialu

Największe tąpnięcie nastąpiło w okresie od końca meczu w niedzielę 19 lipca do wtorku 21 lipca. HotelPlanner.com odniósł te wyniki do bazowego tempa rezerwacji w Argentynie w 2026 roku oraz do okresu tuż przed meczem.

Tim Hentschel, współzałożyciel i prezes HotelPlanner.com, tłumaczy, że duże turnieje mogą działać na turystykę w dwie strony. Choć turniej może wywołać boom rezerwacyjny w niektórych krajach, może też przynieść odwrotny efekt, jak w przypadku Argentyny - ocenił.

Ekspert wspomniał także o napięciu na linii angielscy fani - reprezentacja Argentyny, które uwidoczniło się po półfinale. Relacje między angielskimi kibicami a Argentyną były już napięte po scenach irytacji zawodników i kibiców po półfinałowej porażce oraz po politycznych gestach argentyńskich piłkarzy - dodał.

Z relacji wynika, że po finale Mistrzostw Świata 2026 między zawodnikami doszło do bójki. W dalszej kolejności argentyńscy gracze, sztab szkoleniowy oraz pracownicy ekipy podeszli pod sektor własnych fanów i - podczas gdy Hiszpania celebrowała triumf - odwrócili się do boiska plecami.

Bojkot wyjazdów turystycznych?

Wahania rezerwacji dla poszczególnych krajów są normalne, ale rzadko zdarza się, by rezerwacje spadły o 50 proc. tak natychmiast - powiedział Hentschel. Dodał, że taki trend może wskazywać na bojkot wyjazdów turystycznych i dobitnie pokazuje, jak mocno wydarzenia sportowe potrafią rzutować na plany urlopowe.

Z kolei większym zainteresowaniem po turnieju cieszyła się Republika Zielonego Przylądka (wzrost wyszukiwań lotów w Kayaku o 65 proc. m/m i 34 proc. r/r w czerwcu). Ogromną popularnością zaczęła się też cieszyć Norwegia - skandynawskie państwo awansowało do TOP 10 kierunków wakacyjnych Polaków, a liczba rezerwacji skoczyła aż o 66,6 proc. rok do roku.