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Mundialowe emocje uderzają w turystykę. Podróżni masowo rezygnują z wyjazdów do tego kraju

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:32
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Buenos Aires, Argentyna
Argentyna traci turystów. Rezerwacje noclegów w dół po finale MŚ 2026/Shutterstock
Z danych "Daily Mail" wynika, że po tegorocznym mundialu liczba rezerwacji noclegów w Argentynie spadła o połowę. Brytyjscy podróżni masowo rezygnują z wyjazdów do tego kraju, co eksperci wiążą z kontrowersjami wokół argentyńskiej reprezentacji i napięciami z kibicami.

Według Daily Mail, w Argentynie rezerwacje noclegów spadły nawet o 50 proc. po finale piłkarskich mistrzostw świata 2026, w którym wygrała Hiszpania. Informacje te opierają się na statystykach serwisu HotelPlanner.com i odzwierciedlają zachowania podróżnych z Wielkiej Brytanii.

Spadek rezerwacji w Argentynie po mundialu

Największe tąpnięcie nastąpiło w okresie od końca meczu w niedzielę 19 lipca do wtorku 21 lipca. HotelPlanner.com odniósł te wyniki do bazowego tempa rezerwacji w Argentynie w 2026 roku oraz do okresu tuż przed meczem.

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Tim Hentschel, współzałożyciel i prezes HotelPlanner.com, tłumaczy, że duże turnieje mogą działać na turystykę w dwie strony. Choć turniej może wywołać boom rezerwacyjny w niektórych krajach, może też przynieść odwrotny efekt, jak w przypadku Argentyny - ocenił.

Ekspert wspomniał także o napięciu na linii angielscy fani - reprezentacja Argentyny, które uwidoczniło się po półfinale. Relacje między angielskimi kibicami a Argentyną były już napięte po scenach irytacji zawodników i kibiców po półfinałowej porażce oraz po politycznych gestach argentyńskich piłkarzy - dodał.

Z relacji wynika, że po finale Mistrzostw Świata 2026 między zawodnikami doszło do bójki. W dalszej kolejności argentyńscy gracze, sztab szkoleniowy oraz pracownicy ekipy podeszli pod sektor własnych fanów i - podczas gdy Hiszpania celebrowała triumf - odwrócili się do boiska plecami.

Bojkot wyjazdów turystycznych?

Wahania rezerwacji dla poszczególnych krajów są normalne, ale rzadko zdarza się, by rezerwacje spadły o 50 proc. tak natychmiast - powiedział Hentschel. Dodał, że taki trend może wskazywać na bojkot wyjazdów turystycznych i dobitnie pokazuje, jak mocno wydarzenia sportowe potrafią rzutować na plany urlopowe.

Z kolei większym zainteresowaniem po turnieju cieszyła się Republika Zielonego Przylądka (wzrost wyszukiwań lotów w Kayaku o 65 proc. m/m i 34 proc. r/r w czerwcu). Ogromną popularnością zaczęła się też cieszyć Norwegia - skandynawskie państwo awansowało do TOP 10 kierunków wakacyjnych Polaków, a liczba rezerwacji skoczyła aż o 66,6 proc. rok do roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: turyścimundialpodroże
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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