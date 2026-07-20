Od globalnego luksusu do gospodarczej zapaści

Mieszkańcy cieszyli się luksusem, darmową edukacją, opieką zdrowotną i nawet prywatnymi samolotami. Jednak, gdy złoża fosforytów wyczerpały się w latach 90., fortuna wyparowała, pozostawiając po sobie pustynne krajobrazy i gospodarkę opartą na pomocy zagranicznej. Dziś Nauru odwiedza zaledwie 200 turystów rocznie, co czyni je jednym z najbardziej zapomnianych zakątków globu. Przyroda Nauru, choć naznaczona śladami eksploatacji, wciąż kryje w sobie pierwotny urok tropikalnego raju.

Centralna część wyspy to księżycowy krajobraz z iglicami wapiennymi i białymi, pylistymi równinami pozostałymi po kopalniach, ale obrzeża kuszą bujną zielenią palm i gęstymi lasami tropikalnymi. Wokół wyspy rozciągają się kolorowe rafy koralowe, pełne życia morskiego, od barwnych ryb po żółwie morskie, które składają jaja na piaszczystych plażach.

Buada Lagoon, słodkowodne jezioro otoczone cyprysami, to oaza spokoju, gdzie ptaki endemiczne, jak nauruański dzięcioł, śpiewają na tle błękitu wody.

Co warto zobaczyć na Nauru?

Wyspa obfituje w unikalne miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód i miłośników historii. Command Ridge, najwyższy punkt Nauru na 65 metrach n.p.m., oferuje panoramiczny widok na całą wyspę, od opuszczonych torów kolejowych dawnych kopalni po turkusowe wody oceanu.

Anibare Bay to idylliczna plaża z białym piaskiem, idealna do snorkelingu wśród raf, gdzie możesz natknąć się na wrak statku z czasów II wojny światowej. W stolicy Yaren warto odwiedzić parlament, symbol niepodległości z 1968 roku, oraz Muzeum Historii Nauru, które opowiada o bananowych plantacjach i dawnych tradycjach polinezyjskich.

Dla odważnych, eksploracja "topside", dawnych terenów wydobycia, to podróż w czasie do ery, gdy Nauru było "rajem na ziemi". W erze masowej turystyki ta zapomniana perełka Pacyfiku oferuje autentyczność bez tłumów, tylko ty, szum fal i uśmiech lokalnych mieszkańców, gotowych podzielić się opowieściami o utraconym złocie.