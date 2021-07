Czym jest wino czy winnica biodynamiczne? Są podobne do organicznych, zachowują ekologiczne podstawy produkcji, jednak jest to bardziej zaawansowana, radykalna forma uprawy, za którą stoi odpowiednia filozofia i cele, które ona wyznacza (filozofię tę rozwinął w 1924 roku austriacki myśliciel Rudolf Steiner). Ogólnie rzecz ujmując – chodzi o zachowanie naturalnej równowagi ekosystemu, pełną zgodność z naturą. Nauka ta bierze pod uwagę cykle księżyca i układ planet, do absolutnego minimum ogranicza ludzką interwencję w winnicy i przy produkcji wina. Zatem w winnicy nie używa się chemii – brak oprysków pestycydami, herbicydami czy fungicydami. Zamiast tego stosuje się specjalne ziołowe mieszanki, preparaty, krowi nawóz, etc. Służyć one mają nie tyle doraźnemu „leczeniu” winnicy, ile wzmacnianiu jej odporności na choroby, naturalnymu regulowaniu ekostemu, stymulowaniu wzrostu i plonowania krzewów. Prace w biodynamicznej winnicy wykonuje się ręcznie, bez użycia maszyn (cięższe prace, np. bronowanie czy podorywanie międzyrzędzi robi się przy wykorzystaniu koni), nawożenie winnicy czy butelkowanie wina realizowane są zgodnie z cyklem kalendarza astralnego.